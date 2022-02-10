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國中非棒球名校球員 穀保家商練出不少強將

聯合新聞網 / 特約作家王婉玲
穀保家商好手雲集，吸引不少國中非名校球員前往測試。 王婉玲／攝影
穀保家商好手雲集，吸引不少國中非名校球員前往測試。 王婉玲／攝影

身為台灣高中知名棒球高校，穀保家商戰績有目共睹，可能有不少人認為，穀保家商網羅不少國中名校好手，成績當然會好，事實上，穀保家商也吸收不少冷門學校球員，就是看中其潛力，經過三年訓練後，球技大躍進。

今年王牌投手沈家羲就是一例，來自台中市沙鹿區北勢國中，沈家羲在國中時雖是球隊主力戰將，但比賽較少，曝光機會少，自己跑來測試，穀保家商總教練周宗志說，沈家羲當時兼守游擊，協調性不錯，身高已有183公分左右，球速倒不是特別被注意，評估投球有未來性，儘管高一因腰傷休息十個月左右，但到高二球速進步大，今年高三對變化球、比賽控制能力跟穩定度有提升，比我們對他的期望值更好，今年有機會旅外或進入職棒。

沈家羲是穀保家商今年王牌投手。 王婉玲／攝影
沈家羲是穀保家商今年王牌投手。 王婉玲／攝影

另一名主力投手馮皓則與大一屆的學長曾宥叡則是來自國境之南，過去就讀屏東縣高樹鄉高泰國中，是相當偏鄉的一所學校，現役職棒球員包括楊彬(富邦悍將)、許哲晏(統一獅)，馮皓當初經由曾宥叡介紹而來測試，至於曾宥叡則是打電話給周宗志希望能給他機會，「那時剛好我們在台南比賽，曾宥叡就在嘉藥測試看看。」

曾宥叡是高泰國中隊史首位進入穀保家商的球員。 王婉玲／攝影
曾宥叡是高泰國中隊史首位進入穀保家商的球員。 王婉玲／攝影

離島澎湖也有好手，去年被統一獅第三指名的劉志宏來自馬公國中，今年高一新生百九長人黃少詮也是馬公學弟，藉由球隊來本島比賽時觀察身手，周宗志認為，親眼看到球員練習情況跟協調性較能確認狀況，畢竟穀保一屆只招收12、13人，名額較少，希望降低風險。

來自離島澎湖的劉志宏在穀保家商三年磨練後，去年踏上職棒殿堂。 王婉玲／攝影
來自離島澎湖的劉志宏在穀保家商三年磨練後，去年踏上職棒殿堂。 王婉玲／攝影

周總用前旅美投手、現任富邦悍將投手江少慶為例，十幾年前就讀花蓮縣化仁國中時並沒有很突出，但身高已有180幾公分，可以說是較早期非名校進入穀保家商的先例，「當然有辦法撿到國中名校的王牌更好，只要符合球隊補強要件，不有名的球隊不代表沒有好的選手，幫助選手更好是我們的期望。」

江少慶高中就讀穀保家商，畢業後踏上旅美之路。 聯合報系資料照片
江少慶高中就讀穀保家商，畢業後踏上旅美之路。 聯合報系資料照片

「球隊氛圍很重要，像沈家羲上面有林昱珉、潘文輝，他就會以學長為目標，學長帶學弟」，周宗志說，其實這些不是名校出身的選手心態會更想拚，有優秀的學長帶頭可以讓他們有追尋榜樣。

穀保家商 江少慶

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