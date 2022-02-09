中職／老牌球星找出路 第六隊不怕星度不足

從2009年開始，中華職棒在只要再少一隊就解散聯盟的情況下，用4支球隊的規模硬是撐了12年。雖然連年有業餘球隊喊話要成為第五隊，但始終只聞樓梯響，直到2021年終於等到味全龍隊回鍋。另一方面，職棒逐漸復甦，有更多企業提出有意成軍第六隊的構想，包含已浮出檯面的中華電信及台灣鋼鐵集團，聯盟已經直接拜會並說明加盟辦法。

過去在找尋第五隊時，對外都宣稱有意擴編，但實際上聯盟規章相對嚴苛，尤其前期要投入的資金龐大，加上擴編選秀要給予其他隊大量的補償金。這讓包含中信、富邦等國內前幾大企業，都乾脆直接買下現成球隊，更容易進軍職棒一軍戰場。因此就不乏有聲浪傳出，原本球團會稍微阻礙新成軍的球隊，主要是擔心他們戰力較差，且沒有球迷基礎，會拖垮比賽精采度及票房。

所幸第五隊是由老牌的味全重組龍隊，雖然解散已久，但第一步就率先找來前龍隊球星葉君璋、張泰山等擔任教練，讓許多一直引頸期盼「魏家還龍」的龍迷夢想成真，因而歸隊支持。加上靠著葉君璋找來許多前興農-義大-富邦體系的隊友幫忙，又順利網羅大聯盟經歷的王維中及不少年輕好手，讓「新龍」無論票房、戰績及精采度都令人刮目相看。

味全龍網羅前一個世代的龍隊球星當教練，成功打響重組球隊第一炮，吸引許多球迷回鍋。 聯合報系資料照片

味全龍隊的案例雖然算是成功，但其他企業很難複製如此盛況，即使是退出職棒的三商、時報、年代、聲寶等都沒有如此的球迷基礎；興農及兄弟則是應該已經無法負擔現在經營職棒所需要的大量資金。因此第六隊幾乎確定是新企業組織的球隊，他們所要走的路勢必比味全更加艱辛，並不容易有高水準的比賽精采度，更遑論是快速獲得票房。

不過特別的是，過去球員異動有如一灘死水，即便成為戰力外球員，想獲得第二春機會都微乎其微。然而在第五隊成軍後，因為需求增加，年紀及潛力不再是球團首選，經驗反而成為補強首要。這除了讓許多被放在60人名單之外球員，有機會留在職棒發展，還意外讓許多原本瀕臨交棒的球星，為了尋求更多機會，自請被放在戰力外名單，讓他們可以轉隊後再出發。

過去就包含富邦悍將的張建銘，因為不接受球隊教練安排，要求被釋出，進而轉戰味全龍，不過最終還是擔任教練。去年球季結束後，則包含中信兄弟林智勝、王勝偉及樂天桃猿詹智堯，自請戰力外轉隊。林智勝順利加入味全龍隊，可成為打線的精神領袖，王勝偉及詹智堯雙雙加入富邦悍將，看起來有效提振球隊以往較沉悶的氛圍。

龍隊網羅林智勝，無論戰力、話題及票房都有幫助，第六隊若成軍一定需要找個老牌球星來助陣。 聯合報系資料照片

資深球員的出賽時間，對於各隊都是難解的課題，他們的戰力很容易被逐漸成熟的中生代或異軍突起的新生代超越，大部份教練團都會給年輕一輩更多機會。但這並不代表他們真的已經無法在職業環境生存，而再次增加的第六隊，可能就會成為他們另謀第二春的下一站。對於第六隊而言，網羅老將可增加話題及票房，又可以協助帶領年輕球員成長，進而造成雙贏的局面。

最近的另一個例子，雖然不是棒球，但是在上個月才發生的事情。台灣職籃P. LEAGUE+去年擴編增加兩隊，其中新北國王在操作上，就網羅不少老牌球星，其中包含阿美戰士楊敬敏及新台灣人戴維斯，很快就成為球迷矚目的焦點。而賽事中楊敬敏與昔日戰友富邦勇士林志傑的對壘，被稱為神仙打架的史詩般對戰，更讓國王隊獲得不少粉絲。未來在中職場中，若某位球星轉戰第六隊，棒打老隊友或是重現經典對決等，都可能會是新球隊製造話題的來源。

職籃場上的史詩般對戰，直接讓新球隊圈粉不少，台鋼獵鷹在職籃就是缺少球星，若進軍職棒可別重蹈覆轍。 聯合報系資料照片

老牌球星自請戰力外，看起來都不怕沒有球隊簽下，未來也可能會有更多還想打球的球員循此模式找出路。若第六隊順利成軍，預料2024年就能站上一軍舞台，屆時可能又有更多意外的對壘話題，中職應會更加有趣！