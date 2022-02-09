唐肇廷、倪福德開先河 回顧老虎與台灣球員的緣分

熱鬧的農曆春節剛結束，先祝福各位讀者新年快樂、虎年行大運！既然是「虎年」，浮現在大聯盟球迷心中的，想必就是隸屬美聯中區的底特律老虎了。

老虎雖然近年戰績不振，但過往有段強盛時期，2012年闖進世界大賽，後來也一度組成「豪華輪值」─坐擁薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）、普萊斯（David Price）、波瑟羅（Rick Porcello）和桑契斯（Anibal Sanchez），可惜上一次捧起世界大賽冠軍金盃已是1984年的事。

而老虎其實也和台灣頗有緣分，至今有四位台灣球員曾待過老虎，包括外野手唐肇廷、「土地公」倪福德、羅華韋以及去年選秀狀元江少慶，其中「中職逆輸出」的倪福德則是唯一穿老虎隊球衣在大聯盟留下出賽紀錄的，別具意義。

綽號「唐帥」、「快艇」的唐肇廷，就讀出產許多優秀旅外球員的高雄三民高中，2005年在亞洲青棒錦標賽拿下最佳十人獎（左外野手）。2006年受邀參加全美高中棒球明星賽，是第一位入選此賽事的亞裔球員，甚至還敲出安打，表現受到關注，紅襪、費城人等隊開出條件，不過唐肇廷選擇升學（國體大）、繼續等待其他機會，2007年亦入選荷蘭港口盃陣容，是中華隊主力之一，終在2008年6月與老虎簽約（確切簽約金不詳，根據當初受訪內容，在5萬至10萬美元之間），唐肇廷對此表示：「我想在競爭激烈的地方，尋求自我成長和進步。」

唐肇廷在加入統一獅隊之前，曾在老虎隊小聯盟待了兩個球季。 聯合報系資料照片

成為老虎隊史第一位台灣選手，唐肇廷雖然守備能力獲好評，但打擊未見起色，最高只攀登至高階1A，在小聯盟期間（2008-2010）合計出賽139場，敲出101支安打、2支全壘打、12次盜壘，打擊三圍0.223/0.274/0.300，期間還曾因對手的傳球擊中臉部導致顴骨骨折，開刀休養。2012年投入選秀，以第二輪之姿加入統一獅，至今中職累積21轟、37盜以及0.280的打擊率。

2008年年底，中信鯨隊宣布解散，意外促成王牌左投倪福德的旅美際遇，水手、小熊、雙城等隊都有表露興趣，不過最後選擇加盟老虎，並在2009年開季不久後便迎來大聯盟初登板（接替當時還是生澀新人的波瑟羅上場，對運動家1.2局飆3K失1分），成為史上第四位登上大聯盟的台灣投手。

倪福德2009年教練團信任，登板36場（隊上出賽第六多的投手），拿下3次中繼成功，防禦率僅2.61，2010年成績大幅衰退，淡出大聯盟舞台，陸續輾轉獨立聯盟、澳洲職棒後，於2015年重返中職（義大犀牛第二輪）。

倪福德有怪異的左投姿勢，藏球功力又高，在大聯盟首季還頗為有效。 2009 Topps 球員卡

左投羅華韋畢業於三信家商，2009年旅美（同屆同學王梓安、王躍霖同年旅美打拚），但2010年手肘就動了Tommy John手術，傷癒復出後在2011年至2012年只登板16場（14場先發），防禦率2.61，72.1局54次三振、20次保送（另有8觸身），2013年季中主動提出離隊請求、返台完成大學學業，2015年第五輪被義大指名，兩位前「旅虎投手」同年加入義大，也是有趣巧合，中職生涯目前在一軍累積113場出賽、92局、15中繼。

羅華韋在2009年就被老虎簽下，由於受到傷勢影響，在老虎小聯盟也只有兩季短暫的出賽。 聯合報系資料照片

江少慶旅美之路始於印地安人，一待就是八個年頭（2012-2019），共投了663.2局，拿下42場勝投，還有4場完投、1場完封紀錄。2020年球季被老虎簽下，春訓出賽3場，進帳1次中繼成功，可惜疫情致使小聯盟球季取消，在富邦球團的遊說下決定回台發展，開啟棒球人生的下一站。