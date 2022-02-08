林智勝披紅袍 竟與新井貴浩有超多巧合

中職味全龍昨日於天母棒球場開訓，其中最受注目的球員當然就是「大師兄」林智勝，林智勝去年季後為求更多出場機會，向中信球團自請放在60人名單外，成為自由契約球員，經過一段等待期，終於在日前加盟味全，昨日正式穿上31號球衣，延續職棒生涯，挑戰中職史上首次的300轟紀錄。

日職近10年來有幾名以自由契約身份轉戰他隊，並且在新球隊重新復活打出佳績的球員，野手當中最成功的就是新井貴浩，新井在1998年加入廣島，2000年開始成為球隊主力打者，該季打出16轟，到07年為止連續8季都打出雙位數全壘打，05年更以43轟奪下央聯全壘打王，是廣島打線當時最重要的打者之一，07年季後行使自由球員權利轉投阪神，在阪神的首個球季因參加奧運及傷勢影響只出賽94場，全壘打也只有8支，傷癒後的接下來幾年打擊表現仍不錯，11年以93分打點拿到個人的第二個打擊獎項打點王，但全壘打火力略遜於在廣島時期，14年由於洋砲的加入競爭，使得出賽場次減少到94場，也多以代打出場，全壘打是生涯最少的3支，打點是31分，打擊率只有2成44，季後收到球團將大減薪的通知，並且新球季也仍被定位為代打，因此新井選擇成為自由契約球員另求新天地。

從阪神離開後，新井重回老東家廣島，15年球季回到廣島的第一次出賽，球迷給予熱烈的歡呼聲，這一年他出賽125場，打出7轟及57分打點；16年是真正的復活年，同樣出賽多達132場，打出19轟、101分打點，打擊率也在相隔6年後再度達到3成，新井這一年也完成2000安及300轟，加上央聯優勝及年度MVP，創造了日職史上首次在同一季完成這4項成就的紀錄，新井接下來續戰2年，直到18年季後才引退，是近年自由契約球員轉隊後最成功的一人。

新井與林智勝兩人雖屬不同國家的職棒聯盟，但有許多相似之處，第一個是兩人都轉隊過兩次，林智勝從Lamigo（La New）轉至中信再到味全，新井則是廣島到阪神再回廣島，第一次轉隊都是行使自由球員權利，第二次則是成為自由契約球員；第二個是兩人最後一次轉戰前後球隊的代表色都一樣，林智勝從黃色的中信轉隊到紅色的味全，新井則是從黃色的阪神回到紅色的廣島，中信跟阪神更是出過聯名商品及類似設計的球衣。

說到阪神就不得不提到林威助總教練，林智勝與新井的第三個同樣之處就是都曾與林威助同隊過，林智勝就不用說了，新井在08到14年間效力阪神，林威助在阪神一軍有較多出賽機會的時期是從06到11年間，兩人有過好幾年的同事情誼。

林智勝與新井貴浩有許多共同點，其中一項就是兩人都曾與阪神OB，現中信總教練林威助(中)共事過。 擷圖自中信兄弟官方網站

再來就是個人方面的相同點了，林智勝昨日表示「薪水我沒差」，重點是出賽機會，而新井當年重回廣島時所接受的年薪更只有2千萬日幣，比阪神開出的7千萬少上許多，兩人的重點同樣都是上場機會；而雖然新井回到廣島後的第一年是穿28號球衣，但隔年馬上換回球迷所熟悉的25號，林智勝也是在繞了一圈，從加入職棒時大家熟悉的31號（他生涯289轟中有207轟是穿這個背號時所打出的），後來輾轉用過32、3、25等背號，現在到味全，終於又換回31號，也算是與新井一樣有始有終。

最後就是個人生涯成就了，新井14年底離開阪神尋求更多出賽機會的時候，生涯全壘打數來到280支，安打則是1854支，在回到廣島的第二個球季就達成300轟及2000安的里程碑；林智勝目前的全壘打數也來到289支，已是中職史上最多，接下來在味全只要有穩定的出賽機會，要破300轟是指日可待，屆時與新井又多了一項巧合之處，只是要完成2000安的難度就高很多了。