騎士爭冠拼圖差臨門一腳 詹皇回歸將是美妙劇本

克里夫蘭騎士是今年NBA兩支最神奇球隊之一，33勝21敗勝率6成11暫居東區第四。另一支神奇球隊是西區曼菲斯灰熊，灰熊目前37勝18敗勝率6成73暫居西區第三，僅落後太陽、勇士。

騎士今年打出兩大特色，第一是顛覆NBA小球趨勢和三分浪潮，騎士經常擺上三個大個子陣容，至少兩名內線長人，但團隊防守、速度、節奏都不受影響，形成打法和陣容漏洞。第二是防守效率，騎士目前防守效率排第三，僅次於勇士、太陽。

騎士防守一流，內線、護框完美，鋒線和禁區高度驚人，有效控制失分和比賽節奏，更擅長展現鋒線和對位優勢，騎士是東區今年最特別黑馬。

騎士本季原本就有強大的鋒線陣容，馬卡南(左)、艾倫(左二)、莫布里時常在禁區輾壓對手，老將勒夫(右二)再出來放放冷箭，打趴不少強敵。 美聯社

騎士剛完成一筆很容易被低估交易，騎士用本季傷停後衛魯比歐+三個選秀權從溜馬換來場均18.7分、4.4助攻198公分得分後衛勒佛特。勒佛特擁有穩定持球能力，出色單打得分技巧，又有高度、對位能力，騎士完美補上最後一塊爭冠拼圖，更有能力在季後賽扮演大黑馬，打亂東區生態格局。

騎士今年兩筆交易補強 全都很關鍵到位

2022年1月1日透過三方交易，騎士拿下湖人控球朗多，彌補先發主控塞克斯頓本季傷停漏洞。目前騎士由加蘭德先發主控，朗多替補的調度非常完美，朗多經驗、組織一流，季後賽經驗和籃球智商都是騎士打季後賽最重要資產。

朗多(中)帶給騎士最需要的經驗與穩定，球隊不會再出現以前塞克思頓與加蘭德亂衝一通的狀況。 美聯社

2022年2月6日騎士從溜馬換來得分後衛勒佛特，補上先發得分後衛和持球點，勒佛特可以打後場三個位置，控球可以，專職得分後衛兼打小前鋒，騎士完美補上最後一塊拼圖。

接下來健康騎士先發陣容將會是加蘭德、勒佛特、歐克洛、莫布里、艾倫，替補是朗多、韋德、勒夫、歐斯曼、馬卡南，其中馬卡南、韋德兩名206公分以上前鋒都可能取代196公分小前鋒歐克洛先發，這是騎士今年最喜歡也最常用「三塔」先發陣容。

勒佛特持球能力可以為騎士創造更多空間和單打機會，加蘭德+勒佛特先發，騎士更可以放心擺上三塔陣容，強攻內線、護框、創造更多錯位優勢。

勒佛特(中)從籃網被換到溜馬之後更受重用，他的出手時機也抓得更好，騎士看到他的價值，不惜動用魯比歐和首輪選秀權來換。 美聯社

騎士這套陣容已經具備爭冠雛型，防守一流，持球點和鋒線都具備對位優勢，他們想要再一次打進總冠軍賽，敲開奪冠大門，唯一欠缺的可能就是「詹姆斯」。目前騎士武器、防守、天賦、陣容深度都有，就只差一個超級巨星。

詹姆斯與湖人合約在 2023年夏天到期，屆時詹姆斯已經39歲，以詹姆斯今年場均29.1分、7.8籃板、6.4助攻MVP規格表現，投籃命中率仍有5成23，詹姆斯2023年夏天成為自由球員，如果他願意重新回到騎士帶領這支年輕球隊爭冠，騎士競爭力將再拉升至少一個檔次。

老詹除了可以為騎士帶來領導能力、奪冠經驗，他更是騎士最需要的精神領袖和超級球星，任何一支奪冠球隊都少不了這樣的基本配置。

湖人看來前景是非常不妙，詹姆斯不如上演梅開二度，再次回到騎士來主持大局，不需要再辛苦抱團就有很好的冠軍機會。 歐新社資料照片

騎士悄悄打上東區前四，更兩度補漏，找到兩塊完美拼圖，補上替補控球和先發得分後衛漏洞，還具備持球點和創造力，這一切都讓騎士未來充滿幻想。

如果今年、明年兩個球季詹姆斯都無法再度帶領湖人奪冠，2023年夏天詹姆斯成為自由球員重返騎士，騎士再度成為爭冠級別球隊，這樣的劇本並不讓人意外。