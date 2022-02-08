揮別傷病力扛重任 安比德刷紀錄衝刺MVP

上季，費城 76 人隊的明星中鋒安比德（Joel Embiid）打出生涯年，躍升聯盟最佳球員之一，本季持續滾燙領軍76人隊，在上半季MVP角逐排行榜中，超越上屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）、兩屆MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等巨星躍升候選人榜首。

其實，若非上季安比德因膝蓋傷勢缺席10場，高舉MVP獎盃的可能是他不是約柯奇。也因此，本季初儘管因新冠病毒缺陣9場，但重返球場後拿出真本事，在西蒙斯（Ben Simmons）缺席時扛起大旗，繳出平均每場29.1分、10.8個藍本、4.4次助攻全能表現，帶76人隊以31勝21敗暫居東區第五種子，展現一夫當關氣勢，本季拼MVP是勢在必得。

76 人隊競爭力高低，絕對與安比德息息相關，本季只要他在場球隊是27勝12敗，一旦少了他是4勝8敗。開年第一個月安比德就摘東區最佳球員， 前14 場平均砍34分、10.8 個籃板、5.1 次助攻和 1.5 次阻攻，投籃命中率高達54.2%。這數據多稀奇？1981-82年球季至今，只有五人曾在一個月平均拿34分、10個籃板，分別是：戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、馬龍（Karl Malone）以及摩西馬龍（Moses Malone），安比德如今也加入陣容。

本季76人隊若少了安比德時判若兩隊，只要他一歸隊就恢復競爭力，無論是攻守兩端皆然。 美聯社

當然，我們討論的只是上半季，不過安比德的能耐難以讓人忽視，不僅平均得分為聯盟前三，PER值高居第二。76人隊有他跟沒有他判若兩隊，安比德領軍時全隊進攻效率居NBA第二，沒有他跌到第23名，防守若有安比德76人隊排第六，沒有這位大將滑落至第20位。過去四場，安比德每場得分平均破40，超過在場上的時間33分鐘，效率其高無比。

過去，嘗試外線出手的安比德准星差，本季破繭而出，平均每場三分線外出手 5.1 次 ，命中率39%創生涯新高。而且，場上處理球愈加成熟，比賽轉播常見他指揮隊友跑位，還能策應製造空檔，此舉讓助攻數開始增加，每場有4.4次，以7呎中鋒來說頗為罕見。

安比德將此歸咎於籃球智商的提升，他說：「比賽感覺慢了下來，我能更清楚看清場上流動與節奏，今年我要求自己在進攻端、防守端做好，確保每個人在正確位置跑戰術。」與過往最大差異，安比德正接受當一名領袖的身份，他開始激勵隊友，也會主動請纓執行困難任務，懂得填補球隊不足之處。

76人隊本季少了球星西蒙斯(右)，依賴安比德(左)一人扛起攻防重任，還好他頗能勝任艱鉅任務，帶隊打出佳績，個人數據也迭創新高。 歐新社資料照片

與76人隊多次交手的布魯克林籃網隊教練納許（Steve Nash），給予安比德高評價：「他（安比德）非常特別，體型、中距離跳投、腳步和得分手段很獨特。我看過不少可在攻守端主宰的中鋒，安比德與這些人不一樣，在力量、機動性和投籃更出色。」美國籃壇常拿安比德與傳奇人物諾維茨基（Dirk Nowitzki）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）比較，但顯然他開發出更多武器，納許認為安比德最特別、無法比較，充分說明76人隊因這位大將存在，於未來幾年保有高度競爭力，或許很快將重返冠軍榮耀。

外貌老成的安比德才27歲，生長曲線仍在攀升，未來有什麼驚人之舉值得期待。全明星賽結束後是各隊全力衝刺之際，只要安比德保持健康，明星等級的數據可望維持下去，那麼最終獲得MVP應不至於讓人意外。