全面實施DH有利有弊 至少王建民憾事將成歷史

慣看大聯盟的台灣球迷絕不會忘記2008年6月15日這個傷心日。13年前的這一天洋基作客太空人主場，六局上半，此前11場先發都面對美聯球隊不曾上場打擊的王建民首次將球擊出並上壘——雖然只是因為犧牲觸擊失敗，靠野手選擇上壘。不幸的是，接下來王建民卻在跑壘時不慎弄傷腳踝提前退場。雖然最終洋基以13比0大勝，投滿5局的王建民拿下第8勝，但送醫檢查卻發現他的腳傷異常嚴重。這場天外飛來橫禍不但導致王建民整季報銷，也徹底改變了他的命運。

正因為有王建民跑壘受傷這樁憾事，台灣球迷對兩聯盟採不同制度——國聯秉持傳統投手須上場打擊、美聯實施指定打擊（DH）制度所以投手不必打擊的「一國兩制」感受也特別深刻。許多球迷為王建民抱憾之餘紛紛質疑國聯不採DH制的合理性及公平性。事實上美聯從1973年開始實施的指定打擊制度也一直是爭議不斷。尤其在1997年導入跨聯盟對戰後，長久未練習打擊跟跑壘的美聯投手在作客國聯球場時必須「入境隨俗」，扛著塵封已久的球棒走上打擊區並因此徒增受傷風險——就像王建民一樣——更增添了這項制度討論的複雜性。

大聯盟去年取消國聯的DH制，紅雀投手弗萊赫提就曾因為打擊受傷而需要跳過幾次先發。 歐新社資料照片

大聯盟之所以在70年代首創DH制，其歷史背景實由來已久。早在上世紀初大家就發現，背負投球重任的投手們實在已無暇兼顧打擊——除非你是像貝比魯斯（Babe Ruth）或大谷翔平那樣百年難得一見的練武奇才。從1931年起大聯盟投手總體打擊率就未曾超過兩成，進入60年代更連一成五都不到。早就因為投高打低造成觀眾不進場而憂心忡忡的球隊老闆們終於坐不住了，歷史較短沒有太多包袱的美聯球隊老闆於是在1973年投票通過採用DH制度來增加比賽得分及可看性，之後美聯球賽觀眾逐年增加的事實也證明球迷更加偏好打擊戰。七年後歷史更悠久的國聯原也打算跟進，但最終投票結果卻出乎意料之外是反對票佔多數。於是乎兩聯盟「一邊一國」制度不同的現象才延續至今。

在這段時間裡，質疑美聯採用DH跟國聯不用DH的聲音其實從沒少過。厭惡DH的球迷認為指定打擊破壞了棒球比賽的純度，以及人人都該攻守兼備、都該上場打擊的一致性。如果投手因為投球負荷太重造成打擊不佳就不用打擊，那守備任務也十分吃重、打擊也相對偏弱的捕手是否也該比照辦理？或者乾脆像美式足球一樣把攻守分成兩組不同球員？至於投手成了自殺棒降低比賽可看性的問題，反對DH者認為投手上場打擊至少還有一成多的打擊率，並非一無可取。更不用說投手中仍有不少好打者，像是三屆銀棒獎得主的前小熊投手桑布拉諾（Carlos Zambrano）生涯打擊三圍達到.238/.248/.388，表現最佳的一年OPS甚至達到.892，比之不少板凳甚至先發野手都還有過之而不及。現役投手中打擊優異出了名的邦賈納（Madison Bumgarner，兩屆銀棒獎得主）、老投手葛蘭基（Zack Greinke，也是兩屆得主）及韋恩萊特（Adam Wainwright，2017年得主，曾單季打出7隻二壘打外加18分打點）也都是個中翹楚。

長期待在國聯的投手上場打擊雖是家常便飯，但像邦賈納這樣有不錯的打擊以及閃球功力的好手還是相當少，而美聯出身的投手偶而上場打擊時就更危險了。 歐新社資料照片

其次當壘上有人時，教練多半會下令要投手犧牲觸擊，不會平白浪費打席，而觸擊能否成功也多少增加了球賽的刺激性。當比賽進入末段、又輪到投球表現良好的先發投手打擊時，教練是否要換代打的兩難抉擇也為球賽勝負增添更多懸疑性。更重要的是，當投手出人意料打出少見的安打甚至全壘打時，所帶來的話題跟趣味性絕非DH所能比擬。當年體態臃腫的柯隆（Bartolo Colon）在43歲那年擊出生涯首發全壘打以及旅美投手郭泓志的驚天一擊至今仍為球迷所津津樂道就是最佳範例。

反之DH制度的擁躉也有他們的道理。雖說打擊不錯的投手不是沒有，但畢竟只是鳳毛麟角，絕大多數時間球迷還是要忍受投受的自殺棒打擊。尤有甚者，不少投手自己都已不把打擊當回事，除了壘上有人蹩腳的觸擊外，上場打擊不是把球棒扛肩上看戲，要不就是盲目亂揮草草了事。至於所謂的「教練是否讓先發投手繼續投球或換代打」的兩難，對DH擁護者來說更是給決策者徒增無謂干擾的假議題。他們認為假使兩隊先發投手都表現優異形成無人得分的投手戰，甚至是無安打或完全比賽正在進行，到比賽末段教練卻為了增加攻勢不得不讓投手下場換人代打，豈不是莫名其妙更加可惜？過去最有名的反例是1991年世界大賽第七戰雙城王牌投手莫里斯（Jack Morris）獨撐十局最後以1:0完封勇士拿下勝投及總冠軍。由於前九局同樣無法突破勇士投手的封鎖，如果這場比賽不是在實施DH制的美聯主場舉行，雙城教練很可能早就換人代打莫里斯，也就沒有這段佳話。

多數投手上場打擊幾乎都接近是自殺式攻擊，像是馬林魚強投阿坎塔拉去年58個打數僅2支安打，卻被三振多達45次。 歐新社資料照片

公說公有理，婆說婆有理。不過無論DH制度是好是壞，如今看來已成大勢所趨。早在六年前大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）就曾表明未來兩聯盟將統一採用DH制，到如今儘管球隊老闆與球員工會正為新一輪勞資協議僵持不下，但雙方也都認可國聯改採DH制是勢在必行。對球員來說，此舉將意味著一口氣多出15個「職缺」。對於守備欠佳或年歲漸長守備退化的球員尤其是一大福音。而老闆跟球隊高層也樂見其行。因為讓年長或有傷勢隱憂的球員擔任指定打擊，既能減少受傷風險又能照樣發揮他們的進攻火力，可謂一舉兩得。就連反對DH制度的傳統派球迷如今也已成少數，是以一旦勞資協議拍板敲定——目前看來仍遙遙無期——幾可確定兩聯盟將會統一採用指定打擊。

雖說有得必有失，統一實施DH制度後投手不再上場打擊，大谷的「真．二刀流」將無用武之地。但也別忘了，正因為有指定打擊這項制度，紅襪球迷才有機會見證「老爹」歐提茲（David Ortiz）一棒接一棒轟出再見全壘打，帶領紅襪在2004年美聯冠軍賽對洋基演出史無前例的大逆轉奇蹟。拜馬丁尼茲（Edgar Martinez）擔任DH之賜，1995年的水手也才能夠「拒絕輸球」（”Refuse to Lose”，當年水手的口號），從八月初還落後分區第一13場的絕對劣勢一路打進附加賽淘汰天使，並且在分區季後賽最終戰延長賽靠馬丁尼茲的再見安打氣走洋基。這兩位史上最偉大的指定打者後來接連入選名人堂，可稱是對他們貢獻度不亞於其他野手的最高肯定。就連這兩次DH制的「受害者」洋基，如今也有賴這項制度輪休球員——尤其是又貴又玻璃的史丹頓（Giancarlo Stanton）。指定打擊的全面實施或許未能盡如人意，但終究不失為妥善之舉。至少，大聯盟從此將不再有另一個令人遺憾的王建民。