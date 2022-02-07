中職／潘威倫能否寫紀錄 今年是關鍵的一年

統一獅「嘟嘟」潘威倫下個月將滿40歲，今年邁入個人職業生涯第20年，追平張泰山紀錄，兩人並列中職史上年資最久的球員，明年球季潘威倫能否繼續奮戰寫紀錄將是一大話題。

潘威倫2003年以選秀狀元之姿加盟統一，累計146勝、325場先發、投2032局、29877球都是中職紀錄，本季應可達成3萬球壯舉，去年球季結束球團希望他以球員兼教練身分續戰，不過他予以婉拒，今年仍以「純球員」身分出賽。

潘威倫生涯戰功彪炳無須贅述，只是，2011年至今單季都沒拿兩位數勝投，2019年雖拿下東山再起獎，不過隔年防禦率破8，去年中繼投31局、防禦率5.81，甚至沒被帶進台灣大賽28人名單，似乎逐漸不在統一主力陣容內。

潘威倫當然還可以投，然而近年中職選手普遍年輕化，老將生存空間愈來愈小，而且統一中繼投手群人才濟濟，劉軒荅、鄭鈞仁、吳承諭、江承峰都是可用之兵，還有李其峰、姚杰宏、黃竣彥、李慶隆，潘威倫球威和壓制力都不如巔峰時期，新球季能有多少出賽空間，得靠自身去爭取了。

潘威倫以往是獅隊的本土先發一哥，但近幾年表現較不穩定，去年更是未被帶進台灣大賽，今年的出賽空間有限，想要寫紀錄需要努力爭取。 聯合報系資料照片

潘威倫今年投滿20年，在中職是相當不可思議的成就，放眼全聯盟，短期內恐怕很難有投手可以追上甚至超越，自律、自我要求、調整飲食、身體保養缺一不可，期間克服許多難關，不斷爬起來再戰，足以為後輩表率。

如果今年潘威倫能穩定出賽並有不錯成績，明年球季續戰可期，屆時將超越張泰山獨居年資榜首，假設表現不如預期，球團應該會希望他轉任教練或球員兼教練，同樣的抉擇並須再面臨一次，算是相當關鍵的一年。

嘟嘟曾表示，不少前輩如高建三、劉義傳都投到40幾歲，過去曾視為目標，現在不會想要投到幾歲，重點是身體狀況，「這要花很多心思和時間調整，能留在場上就盡力，與其說是目標，不如說是挑戰。」

統一獅很早之前就想讓潘威倫轉任教練，但他卻還想在能投的時候一直投下去。 聯合報系資料照片

潘威倫成名很早，國中三年，年年入選國家隊，1997年IBA世界青少棒賽在台灣舉辦掀起熱潮，當時作為主戰投手的潘威倫，流暢投球動作就令人印象深刻，往後成為國家隊常客，進職棒一投就是20年，甚至是中職第一位薪資累計逾億的「億元男」。

當年IBA世界青少棒賽最火熱的小英雄鄭嘉明，後來沒打職棒到合庫發展，去年退役，現擔任合庫行員，另兩名國手林智勝、陽耀勳今年都轉隊延續職業生涯，一晃眼25年過去，頗有歲月催人老之感。