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日職／老妖怪傳奇 年過40還是一尾活龍

聯合新聞網 / Hiyan
和田毅(左)也已經躍升老將等級，開幕後的第一個目標就是挑戰生涯150勝。 擷圖自軟銀銀行鷹官方推特
和田毅(左)也已經躍升老將等級，開幕後的第一個目標就是挑戰生涯150勝。 擷圖自軟銀銀行鷹官方推特

日本職棒今年有幾名主力選手將滿40歲，依照達成順序分別是：青木宣親（養樂多）、内海哲也（西武）、中島宏之（巨人）、内川聖一（養樂多）、比嘉幹貴（歐力士），他們有機會在不惑之年再添日職的40歲「老妖怪傳奇」。

40歲的青木宣親 年薪破3億日圓

尤其是去年幫助養樂多奪下日本一的外野手青木宣親，今年1月剛滿40歲，去年他還在一軍出賽122場，繳出0.258打擊率、9支全壘打、56分打點的成績，無論是帳面成績或是場外精神領袖的地位都是燕子軍的重要支柱。今年邁入不惑之年，身價還高達3億3000萬日圓（2021年起簽下3年10億日圓合約），說明了他的價值。另外中島宏之去年一軍出賽81場，還有0.271打擊率，得點圈打擊率更高達0.385，展現老將的經驗與價值。如果中田翔以及新洋砲狀況不佳，中島宏之對教練團來說將是一顆很好的定心丸。

45歲福留孝介 現役最年長

今年4月福留孝介就將滿45歲，續當球界最年長選手，能否達成NPB生涯通算2000安備受關注。 擷圖自中日龍官方推特
今年4月福留孝介就將滿45歲，續當球界最年長選手，能否達成NPB生涯通算2000安備受關注。 擷圖自中日龍官方推特

不過，說到現役最年長的「老大哥」還是中日龍隊外野手福留孝介。今年4月福留孝介就將滿45歲，過去中日龍隊曾經有過打到50歲才退休，締造日本職棒最高齡出賽紀錄的傳奇左投山本昌，因此可說是著名的「老妖怪球團」。

福留孝介雖然已經年紀不小，不過去年相隔14年之後重回中日的第一個球季還是出賽高達91場，比他在阪神虎最後一年的43場多出一倍之多。原因除了中日龍團隊攻擊力薄弱、還需要借重他的棒子之外，福留本身的確還是有一定的打擊功力，尤其是他的經驗。今年福留還有一個重大目標可以挑戰，那就是距離NPB生涯通算2000安只差49支安打（美日職棒累積2449支安打）。去年他擊出42支安打，相當有機會，出賽空間就要看根尾昂、石川昂彌這些新生代打者進步的速度，以及新任監督立浪和義的用兵思維。

40歲糸井嘉男 30+還可以50盜的男人

現年40歲的糸井嘉男與福留在阪神共同效力多年，也可以算是大器晚成的選手。2014年球季糸井嘉男在歐力士以0.331打擊率第一次獲得打擊王，當時已經33歲。接著2016年他跑出53次盜壘成功，生涯第一次拿下盜壘王更是已經高齡35歲，成為史上最高齡盜壘王。超過35歲還可以跑出50盜更是繼世界盜壘王福本豐之後、日職史上第二人。

近年來阪神虎隊隨著近本光司、佐藤輝明等新人竄起，使得糸井嘉男逐漸淡出一線，去年出賽77場，打擊率0.208、3支全壘打、18分打點，球季後減薪1億成8500萬日圓年薪。今年預料將以代打為主，必須發揮重要時刻的打擊能力以及老將經驗，才有可能有出賽機會。

41歲石川雅規 大豐收的球季

石川雅規去年還是固定先發輪值，並拿下生涯第一場總冠軍賽勝投，最後幫助養樂多奪下日本一，投出閃亮的41歲球季。 擷圖自養樂多燕子官方推特
石川雅規去年還是固定先發輪值，並拿下生涯第一場總冠軍賽勝投，最後幫助養樂多奪下日本一，投出閃亮的41歲球季。 擷圖自養樂多燕子官方推特

另一方面，現役最年長的投手則是能見篤史，今 年5月他將滿43歲，在12球團中僅次於福留孝介。能見篤史去年以投手教練兼選手的身分出賽26場，轉隊第一年就在歐力士嚐到優勝滋味，無論是身教或是言教都為歐力士年輕投手帶來不小的幫助，被視為歐力士優勝封王的幕後功臣之一。今年他將繼續身兼兩職，為歐力士挑戰二連霸。

另外一名資深左投，有「小巨人」之稱的養樂多左投石川雅規剛滿42歲。去年他達成了職棒生涯20個球季、生涯500場出賽等里程碑，也締造了菜鳥球季開始連續20個球季不中斷都有勝投入帳的紀錄。去年日本一球隊養樂多雖然奧川恭伸、高橋奎二等年輕投手的竄起引起關注，不過老將石川雅規在先發輪值繳出4勝5敗、防禦率3.07也貢獻不小。2021年石川雅規以41歲又4個月拿到勝投，刷新了養樂多球團最年長勝投紀錄。接著他又在對歐力士的日本一總冠軍賽第四戰登板先發，6局只被擊出3支安打失掉1分，獲得生涯第一場總冠軍賽勝投，也是繼1950年的若林忠志之後史上第二人、超過40歲還能在總冠軍賽拿到勝投的投手。石川雅規的41歲球季寫下不少紀錄，收穫豐富。

41歲和田毅 力拚150勝的最後松坂世代

細數之下可以發現，除了50歲又2個月登板、49歲拿勝投的傳奇左投山本昌，以及還在現役活躍的能見篤史、石川雅規、內海哲也之外，還有美日通算148勝的和田毅，日本職棒史上的老妖怪左投還不少。

左投和田毅月底將滿41歲，去年他拿下5勝，其中4月14日對歐力士拿到勝投，成為隊史第二名超過40歲拿到勝投的先發投手。不過無論是1991年的今井雄太郎或是2001年的長富浩志當季都各只有1勝，因此4月底對樂天再度奪勝之後，和田毅成為隊史40歲獲得複數勝投的第一人。在松坂大輔引退之後，和田毅成為松坂世代唯一還在現役打球的選手，年薪還有1億5,000萬也是40歲以上選手的最高薪，再拚2勝就可以達到生涯150勝（日職143勝、美職5勝）。

青木宣親 糸井嘉男 内川聖一

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