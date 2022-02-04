哈登已力不從心 籃網沒有杜蘭特就是不行

最近6連敗，過去11戰3勝8敗，爭冠第一熱門布魯克林籃網在不到四周時間戰績從東區第一掉到第六。事出必有因，籃網明星前鋒杜蘭左膝內側韌帶扭傷，傷停至少4-6周是最大關鍵，明星後衛厄文只能在客場出賽，打打停停影響團隊合作和輪換陣容。主力後衛哈登最近屢屢傷停，狀況起伏難測。籃網101：112輸國王一戰，哈登11投2中只得4分，沒有罰球，其中三分球5投0中。

沒有杜蘭特，籃網就是不行。籃網這樣球隊文化和罩門跟湖人很像，湖人是沒有詹姆斯就很難贏球。籃網教練奈許為這場敗戰總結，他說：「哈登看起來很累，我們只是沒有命中一些投籃，這場比賽我們的油箱裡沒有油」。

哈登會顯得疲憊力不從心，除了傷病困擾，當然跟球隊輪換節奏和上場時有很大關係。哈登今年場均出賽37分鐘，掌控超過25%球權和控球時間，加上大量單打、突破、攻防轉換，體能負擔和承受防守壓力都不小，尤其杜蘭特傷停，厄文又只能打打停停狀況下，哈登成了籃網唯一核心球星。

籃網遇到國王這種病貓隊伍竟然吞下慘敗，哈登(中)全場11投2中僅攻下4分還出現6次失誤，看來真的已是壓力過大而疲累不堪。 美聯社

籃網問題其實很單純，只要杜蘭特能健康完整出賽，不管是搭厄文還是搭哈登，最好是三巨頭合體，籃網就是一支很有競爭力的爭冠球隊。杜蘭特最快也要二月底才能傷癒歸隊，籃網接下來還有3-4周煎熬必須克服。

籃網眼前處境和未來稍好於湖人

湖人是團隊合作、衛斯特布魯克融入、詹姆斯健康都有很大疑慮，湖人挑戰更大，團隊磨合更加困難。籃網眼前危機有三個：

第一、杜蘭特何時歸隊：有杜蘭特，籃網進攻就能解決最多問題，籃網進攻難解或無解，自然能帶動防守和節奏，這是籃網跟其他球隊最大不同。杜蘭特左膝內側韌帶扭傷，最多6周可以歸隊，二月底只要杜蘭特健康回歸，籃網就會逐漸恢復競爭力。

杜蘭特韌帶拉傷，傷情跟湖人前鋒戴維斯上個月傷勢很像，賽季報銷機率不大，最壞情況就是休養6周。

杜蘭特(左)左膝內側副韌帶扭傷，估計將休養4至6週，他從奧運一直拚到現在，傷勢一定要好好休養。 美聯社

第二、防守效率：整個一月分籃網防守效率掉到聯盟倒數第五，這是爭冠球隊不可接受的衰退。籃網今年防守效率原本都可以排進前10，奈許也兩度驕傲表示，籃網贏球最重要武器和優勢就是靠防守，打出優質防守強度。但過去一個月籃網防守大幅衰退，失分爆增，加上杜蘭特傷停，籃網攻防兩端都遭遇挫敗。

第三、輪換陣容太混亂：籃網教練奈許輪換陣容和用人原本就被批評，主力球員和角色球員都很難適應。舉幾個最鮮明例子，206公分菜鳥中鋒夏普從沒球打變先發，再從先發到跌出輪換沒球打。193分鋒衛布朗，196公分鋒衛班布里情況也一樣，從先發變沒球打，現在又卡著厄文因為沒打疫苗，客場能出賽主場不能打，兩人也失去主要輪換角色。

籃網總教練奈許擔任總教練經驗明顯不足，調度上過於混亂，而且在杜蘭特一受傷後，引以為傲的團隊防守立刻穿幫，需要重新調整。 美聯社

奈許的先發始終不固定，厄文季中加入輪換，杜蘭特傷停，導致奈許的輪換用人更加混亂，球員適應力和狀況更難掌握。最可怕和無法預期的是球員心理和準備，不是先發就是沒球打，沒球打的下周可能又變先發，這樣的改變和輪換節奏更難適應。

沒有杜蘭特，籃網就毫無機會，就像沒有詹姆斯，湖人就沒有機會。東籃網、西湖人，這兩支擁有「超級三巨頭」難兄難弟同時落難，誰能更早從坑裡爬出來重見光明，成了季後賽前最有趣話題。