簽大約不擺爛！近10年最值得的破億自由球員簽約

大聯盟時至今日仍是封館狀態，在球團與球員工會討論出新版勞資協議前，交易、自由市場簽約等活動全部凍結，這也讓不少球隊趕在封館前以高於市場預期的合約總額攬下市場上頂級好手，包括席格（Corey Seager）、塞米恩（Marcus Semien），甚至明年就將滿38歲的薛則也拿下了突破億元大關的複數年合約，可謂各球團老闆們花錢最不手軟的休賽季。

當然，任何一位球員都有可能帶來革命性的影響，不過對球團來說，合約金額的多寡是個大學問，因為通貨膨脹的關係，近年拿到超越一億美元合約的球員越來越多，而這些能夠讓大聯盟球團願意端出如此天價的球員多是一時之選，除了正值當打之年，過去也勢必長期繳出穩定貢獻，儘管有成績背書，還是難免會有成績不符球隊預期的「薪水小偷」出現，前車之鑑還不在少數，如漢米爾頓（Josh Hamilton）、艾爾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）等人不但沒帶來貢獻，更成為卡死球隊薪資空間的眾矢之的，這讓每一筆自由球員簽約都彷彿是在下賭注。以下將以筆者主觀評價，排名近10年（2012-2021）合約總值破億中最值得的自由球員簽約。

葛蘭基 2019 Topps 球員卡

綜合連續8年至少吃下170局的優秀續航力，響尾蛇在2016年將跳脫合約成為自由球員的葛蘭基從同區世仇道奇手中挖角過來，雖然首年表現令人捏了把冷汗，但接下來的3年皆入圍明星賽，更連續4年壟斷國聯金手套獎，被交易至太空人後雖面臨失速問題，但仍能替球隊穩定吃下局數，從現在回顧這筆合約，對曾擁有葛蘭基的2支球隊來說無疑是筆相當值得的投資。

No.4 馬丁尼茲（J.D. Martinez）紅襪，5年/ 1.1億，fWAR：11.0（4年）

馬丁尼茲 2019 Topps 球員卡

馬丁尼茲的打擊天賦於26歲、轉戰底特律老虎時才被完全發掘，在向打擊教科書卡布雷拉（Miguel Cabrera）取經後，馬丁尼茲從凡偶近器的短槍成長為聯盟最具威脅性的大砲之一，並於17年賽季結束後投入自由球員市場，可惜由於守備能力不足及34歲的高齡，最終僅獲一張稍嫌不足的年均2200萬美元合約。馬丁尼茲紅襪的第一個賽季就打進生涯新高的130分打點，更拿下MVP票選第四名，也助紅襪在該年拿下世界大賽冠軍，雖於縮水的2020賽季繳出低於聯盟平均水準的表現，但經過完整休賽季調整後，2021的馬丁尼茲捲土重來，有望在嶄新的下個賽季帶領新的一批紅襪小將衝擊總冠軍。

萊斯特 2020 Topps 球員卡

2015年對年輕的小熊軍來說無疑是至關重要的賽季，農場中布萊恩（Kris Bryant）、貝茲（Javier Baez）、康崔拉斯（Willson Contreras）、史瓦柏（Kyle Schwarber）等強打大物即將收成，補強先發輪值成為球隊的首要任務之一，而擁有實績背書的萊斯特是他們的完美選擇，除了連續7年吃下至少190局，還是罕見的頂級左投，時任總管的艾普斯坦（Theo Epstein）一口氣就對他開出了6年長約，現在來看這筆合約的確值得，萊斯特將生涯最精華的4年奉獻給了小熊，期間二度入選明星賽，2016年還拿下塞揚獎票選第二名，而他也在季後賽戰場上展現老將的價值，奪冠的2016年榮膺國聯冠軍賽MVP，穩定且值得信賴的實力成為年輕小熊軍團中最為堅實的後盾。

No.2 葛蘭基（Zack Greinke）道奇，6年/ 1.47億，fWAR：13.2（3年）

你沒看錯，這是葛蘭基第二次出現在這張榜單，加入道奇隊的3年正好是他的巔峰時期，當一位投手武器庫內的所有裝備都是頂級，打者基本上只能任人宰割，2015年的葛蘭基就是如此，主戰球種如速球、滑球、變速球當年在《Fangraphs》上的球種價值（Pitch Value）為20.0、18.6、19.7，分別名列聯盟第6、4、1，近乎無敵的壓制力讓他整個賽季防禦率不曾超過2，最終累計222.2局、19勝3敗、防禦率1.66。頂尖實力也讓他最終選擇跳出合約，轉投出資更高的響尾蛇懷抱。

薛則 2021 Topps Gallery 球員卡

就算拿出第二名的成績比較，薛則這7年間的貢獻仍是相當令人難以置信，回顧剛與國民簽下破投手紀錄合約的2015，外界對此的評論多是認為「注定爛尾」，不少專家認為薛澤的投球機制暴力，受傷、甚至進行韌帶置換手術的日子亦不遠矣，誰知道他用表現狠狠甩了這些專家無數的巴掌，這7年他完成了幾乎所有投手的夢想：2場無安打比賽、單場20次三振、2座國聯塞揚獎，以及世界大賽冠軍。扣除2020的縮水賽季，薛則在此期間的防禦率不曾超過3，更有6年吃下超過170局、連續4年吃下200局，季後賽的貢獻更是功不可沒，2019年只要有他與史特拉斯堡（Stephen Strasburg）登板的比賽，國民的戰績是10勝0敗，身為國民球迷，你會知道薛則一上場就絕對不會讓你失望。這筆簽約即使綜觀大聯盟歷史，也是足以排行前3的標誌性合約。