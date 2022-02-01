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美股收高 為元月震盪劃下正面句點

在勇士隊找到歸屬感 維金斯鹹魚翻生

聯合新聞網 / 陳光立
交易有時不是壞事，維金斯在被騎士隊送往灰狼隊助攻詹皇2016年奪冠後，如今又轉戰勇士隊並開始爆發，順利登入西區全明星先發陣容。 美聯社
交易有時不是壞事，維金斯在被騎士隊送往灰狼隊助攻詹皇2016年奪冠後，如今又轉戰勇士隊並開始爆發，順利登入西區全明星先發陣容。 美聯社

維金斯（Andrew Wiggins）剛踏入NBA時，是籃壇一項大事。早在 2013 年，這位來自加拿大、仍在就讀肯薩斯大學的菜鳥技驚全場，天賦滿滿被看好為大物新人。不過，從克里夫蘭轉到明尼蘇達州後的維金斯，並未符合外界期待，直到今年NBA全明星賽，他的名字終於以金州勇士隊成員身份登錄先發名單，從2014年到2022年這段全明星之路充滿曲折。

當年，在騎士隊與灰狼隊交易中，維金斯這枚籌碼為詹姆斯（LeBron James）換來洛夫（Kevin Love）這位強援，順利與厄文（Kyrie Irving）組成三巨頭於2016 年奪冠。而與唐斯（Karl-Anthony Towns）組成雙狀元搭檔的維金斯，卻沒突出表現，直到加入勇士隊後方得以爆發，進而在2022年以全明星前往克里夫蘭市。

維金斯剛加盟NBA時有高度評價，甚至一度被譽為詹皇接班人，只是幾年過去始終不見起色，直到加盟勇士隊後展現才華。 歐新社資料照片
維金斯剛加盟NBA時有高度評價，甚至一度被譽為詹皇接班人，只是幾年過去始終不見起色，直到加盟勇士隊後展現才華。 歐新社資料照片

天賦擺在那邊，還有出色身體條件，金州勇士隊決定下一把賭注，於2020 年交易截止日前用羅素（D'Angelo Russell）交換6呎8吋、26歲的維金斯。搭檔從唐斯變成柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green），催生不同的化學效應，維金斯繳出生涯至今最好的球季，每場平均砍下18分、三分球命中率40%，真實命中率57.8%，勇士隊也受益於他的出色表現，戰績穩居西區第二位。

乍看名正言順，但聯盟公佈西區先發名單後，仍引起議論紛紛，原因在於全聯盟戰績最佳的鳳凰城太陽隊，竟然沒人入榜，而勇士隊卻一口氣有兩人擠入先發。柯瑞的名氣不在話下，但維金斯收到345萬2586票如此高的人氣，外界出現不同聲音，目前投票比例是球迷佔50%、媒體與現役球員各佔25%，有人主張應提高媒體與球員投票比例，壓低由球迷決定人選的風氣。

坊間對維金斯登入先發名單有意見，認為是球迷刻意主導灌票導致，不過他的表現確實出色，所屬球隊又高居聯盟第二位，全明星本是表演性質，球迷想看他當先發並無不妥。 美聯社
坊間對維金斯登入先發名單有意見，認為是球迷刻意主導灌票導致，不過他的表現確實出色，所屬球隊又高居聯盟第二位，全明星本是表演性質，球迷想看他當先發並無不妥。 美聯社

不過，全明星賽這種娛樂活動，本來就應該屬於球迷的，不是嗎？雖然維金斯威在東、西區先發名單裡排名第九，但並非跌出前10名外，更何況還領先楊恩（Trae Young），那麼在此時去質疑他何以登全明星先發，就令人感到疑惑。至少，現役球員中有不少人支持維金斯，認為他的入選實至名歸。

曾與維金斯在明尼蘇達灰狼隊共事的灌籃王拉文（Zach LaVine），就公開他的一段往事，坦承私下與維金斯比灌籃時敗陣。拉文在接受格林的播客（Podcast）節目說：有一回在灰狼隊的訓練時，兩人被隊友拱出教練一下灌籃，結果維金斯只是隨便表演，就做出一些拉文從未見過的招式，他說：「我只能哇的讚嘆，還能說什麼呢？」現與維金斯在勇士隊共事的格林，也秀出一張維金斯頭高於籃框的彈跳照片。

曾與維金斯共事的球員，包括全明星賽灌籃冠軍拉文(右)均給予高度評價，認為他的入選實至名歸。 美聯社
曾與維金斯共事的球員，包括全明星賽灌籃冠軍拉文(右)均給予高度評價，認為他的入選實至名歸。 美聯社

對於昔日看衰維金斯的人，此時勢必頗為懊惱，至於吹捧他實力過人的聲音，如今也獲得正面回應。你也許認為，若非傷病導致一些明星如雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）缺賽，讓他有機會首次入選全明星也沒錯！但在初入聯盟一度被譽為「詹皇接班人」的維金斯，

現終於可證明自己真材實料，也很有可能與勇士隊下半季共同奪冠。

勇士 灰狼 騎士 維金斯 楊恩

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