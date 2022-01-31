細水長流vs.一瞬光芒 官大元、蔡仲南野球人生大不同

棒球如人生，人生如棒球，有時候贏在起跑點，不見得是最終贏家，有時候起步大幅落後也不代表無法逆轉勝，「阿甘」蔡仲南、官大元野球人生剛好呈現明顯對比，就是最佳例證。

1999年亞錦賽大戰日本隊王牌投手松坂大輔，當時就讀北體的蔡仲南，年僅20歲一戰成名，說誇張一點，幾乎全台有看棒球的人都知道「阿甘」這號人物。此時，官大元只是16歲的新竹磐石中學學生，參加社團性質的棒球隊，打球只能當興趣，為了貼補家用，放學後他還得忙著到牛排店、速食店和加油站打工賺錢。

一夕爆紅的蔡仲南後來成為國家隊常客，2001年世界盃他對荷蘭先發好投，幫助中華隊打進四強賽，阿甘聲勢達到頂峰，中華職棒和台灣大聯盟準備上演搶人大戰。這時官大元還沒接受棒球科班訓練，隔年高中畢業他透過免試進入花蓮大漢技術學院打球，因喜歡松坂大輔選擇走上投手之路、選穿18號球衣，期望自己有朝一日也能成為強投，後來轉到實力較強的嘉大棒球隊。

2002年蔡仲南選擇投入中職選秀，以狀元之姿加盟興農牛，簽約金600萬元紀錄高懸20年，該年開季他就豪取6連勝，以14勝、防禦率3.49拿下新人王，隔年也有11勝、防禦率3.89，堪稱全聯盟人氣最旺的球星之一。

蔡仲南2002年加盟牛隊創下600萬簽約金的「阿甘障礙」，至今仍無人能破。首季他就拿下生涯單季最高的14勝，也獲得新人王榮耀。 聯合報系資料照片

無奈蔡仲南投球姿勢實在太特殊，造成肩、肘、膝、髖關節極大負擔，短期業餘盃賽或許還可應付，職棒長期賽事可就無法承受，全身傷痕累累，2004年開始走下坡。

就在蔡仲南走下坡之際，官大元在嘉大練功，大三讀完毅然決然休學去當大頭兵，在成功嶺新訓中心當一年教育班長，足足一年沒碰球，退伍後先跟La new熊練球兩個月，再復學重回嘉大打球。

說也奇怪，當兵雖一年沒碰球，官大元重返嘉大球技突然開竅，知道怎麼樣投球了，逐漸在甲組比賽投出成績，，然而，2008年底他投入選秀卻落榜，一度意志消沉不想再打球。

好在2008年北京奧運、2009年經典賽中華隊兩度敗給中國，政府啟動棒球振興計畫，催生城市棒球隊，官大元才得以進入台北縣成棒隊(後更名新北市成棒隊)延續棒球路，否則他應該消失在球界。

2009年官大元在台北縣成棒隊磨練，此時的蔡仲南因全身大小傷勢關係，已成一軍絕緣體，他在2007年以後就沒再上過一軍，2009年他在二軍投24.2局，防禦率高達11.68，該年球季結束離開興農牛，轉赴基層球隊教球。

蔡仲南在高中球隊當教練的2010年，官大元投入同年底選秀，兄弟象以第4輪指名選進他，簽約金150萬元。2011年蔡仲南回到興農牛當教練，官大元也在這一年開啟職棒之路，以10勝5敗4中繼、防禦率3.46，勇奪一生只有一次機會的新人王。

2012年官大元再以中繼投手身分拿到11勝，連兩年賺兩位數勝投超強運，球迷稱他「轉運手」，2015年他拿下中繼王(19次中繼成功)，這時蔡仲南已到高中球隊當教練。

歷經長期低潮，去年官大元繳3勝2敗6中繼、防禦率3.14佳績，拿下年度最東山再起獎，今年續留中信兄弟加薪可期。

官大元新書「逆轉的王牌」，分享自己從素人變職棒球員的心路歷程，分享會上提到家人忍不住落淚。 記者蘇志畬／攝影

蔡仲南在20歲爆紅，24歲職業生涯開始走下坡，30歲退役，打職棒僅8年就買單；小阿甘4歲的官大元，19歲才接受棒球科班訓練，直到27歲才進職棒，如今已38歲的他絲毫不見歲月痕跡，今年將邁入生涯第12年，投到40歲應該不成問題。

蔡仲南宛如一閃即逝的流星，初期綻放光芒卻一瞬殞落，令許多球迷嘆息。官大元好比慢啼的大雞，初試啼聲不覺驚人，進職棒也未見大紅大紫，卻能細水長流，曖曖內含光，生涯出賽427場高居中職史上第7。

官大元是中職歷史極罕見的案例，19歲以前完全是乙組素人選手，投入甲組訓練和比賽竟能大躍進，成為許多乙組球員的榜樣。就像嘉大教頭鍾宇政所言，官大元有天分，更多的是努力與堅持，今日成就都自己努力得來的，以現在競爭激烈的職棒環境來看，未來很難再有第二個官大元。