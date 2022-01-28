速度與激情的融合 黃蜂打出新暴力籃球美學

看球家小弟夏洛特黃蜂控球鮑爾打球賞心悅目，傳切投一氣呵成，節奏超乎尋常，更特別的是21歲鮑爾在全美青少年球迷心目中擁有超人氣，鮑爾打球風格、創造空間和絕妙傳宛如魔術師，創造出年輕人更愛，更符合現代籃球風格潮流。

除了鮑爾控球、傳球風格獨具，黃蜂今年球季更展現「暴力得分」和「三分狂飆」球風，1月27日黃蜂客場158：126痛擊溜馬，這場球完美打造「暴力籃球」新看板。

單場轟158分，黃蜂隊史單場最高，三分球45投24中，三分命中率高達5成3，這場淋漓盡致得分秀只是黃蜂今年打出「暴力籃球」狂暴得分代表作之一。1月7日黃蜂140：111大勝活塞，黃蜂用42投24中三分球，三分命中率5成7，轟得活塞七暈八素。

黃蜂目前東區戰績第七，還有上升和進步空間，仍在東區季後賽雷達。黃蜂進攻效率第四，場均得分114.9分排第一，助攻第三，從狂暴得分、驚人三分和運動能力天賦去看，這是一支充滿攻防轉換、速度驚人、鋒衛好手成群，同時能打好團隊籃球，樂於分享年輕球隊，未來值得期待。

黃蜂攻防轉換特快，對手一個不留意，他們就已經兵臨籃下，場均得分114.9分目前高居聯盟第一位，爵士和太陽都還差他們1分以上。 美聯社

但暴力黃蜂防守還是很嫩很糟，黃蜂防守效率排第25，聯盟倒數六。去年12月21對太陽，黃蜂106：137被太陽狠狠痛揍。12月1日對公牛，119：133被公牛上了一課。11月7日對國王，110：140被國王打得潰不成軍。10月27日對塞爾蒂克，經延長賽黃蜂129：140被塞爾蒂克用更犀利進攻和投籃打趴。

黃蜂暴力得分和進攻方式非常瘋狂，經常打出神奇勝利和比賽，但黃蜂防守漏洞和失分同樣可觀，而且難以預期，因為這支正在上升、進化年輕球隊，他們還不懂如何掌握穩定節奏，利用天賦和運動能力，打出更完美防守和團隊合作。

防守需要時間和經驗累積，更需要黃蜂年輕球員輸多了，更了解比賽精髓才能體會，那不能只靠教練要求、訓練、溝通就能建立防守團隊。累積輸球教訓，更多關鍵比賽失手、痛苦，才能淬練出更緊密防守，磨練出更強大防守決心。

鮑爾的奇特鞋款不一定能引起時尚風潮，但他的球技卻是真的讓人賞心悅目。 美聯社

黃蜂會慢慢懂得，光靠進攻得分和外線手氣，憑著驚人運動能力、速度和瘋狂進攻打法，終究不能在NBA成為一支季後賽球隊和真正強隊，只有打出最頂尖防守和團隊，才能稱霸一方引起關注。

暴力黃蜂重建多年擁有優質核心球員和明星側翼基礎，黃蜂已經準備高飛打亂東區生態。鮑爾是黃蜂未來和建隊核心，NBA二年級後衛鮑爾場均進化到19.4分、7.3籃板、7.7助攻，他擁有像湖人詹姆斯般創造力，具備讓隊友、團隊更好能力，那似乎是與生俱來的天賦，加上201公分高大控球後衛規格，鮑爾處理球能力、水準投籃、全能球技和多功能對位，讓黃蜂未來陣容很好搭配。

鮑爾本季已經繳出4次大三元的成績，雖然還是有不少缺點有待改進，但大概已可看出他未來很可能成為頂尖的控衛。 美聯社

NBA四年級小前鋒布里吉斯，今年場均20.1分、7.3籃板，投籃命中率4成9，布里吉斯擁有強壯身體素質和多功能對位能力，持球進攻、二波籃板、壓迫反擊都很擅長，他是今年最多進步球員獎熱門人選。

「恐怖Terry」後衛羅齊爾場均18.4分、4.1籃板、4.1助攻，他具備最佳第六人功能和瘋狂特質，但在黃蜂卻打先發，未來或許會有調整，這可能是對黃蜂成長、進化最好的改變。雖然羅齊爾外線還不穩定，三分非常吃手氣，解讀比賽方式和節奏也需要調整，但他會是黃蜂未來成為更好球隊很重要拼圖。

海沃德、烏布瑞、華盛頓三名201公分鋒衛擁有多功能球路，每個人都可以打2-3個位置，形成各種錯位攻防，讓黃蜂可以打出更難以預期球風和暴力瘋狂。

小前鋒布里吉斯本季爆發性的成長，相信會是黃蜂球迷最大的驚喜！ 美聯社

黃蜂還需要在自由球員市場有重要收穫，他們需要1-2個實用老將，在休息室可以講話產生凝聚力，需要1-2個能帶動防守苦工球員，在NBA想要贏下更多比賽，成為爭冠球隊，絕不是只有靠天賦、暴力進攻和橫衝直撞。

黃蜂是鮑爾的球隊，鮑爾未來幾年是NBA最值得注意球星，黃蜂也是當今NBA最特別球隊，希望黃蜂老闆喬丹未來2-3年能有非常作為和更好運氣，為這支年輕球隊注入總冠軍DNA。