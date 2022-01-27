老爹遭雙城釋出卻進名人堂 10位曾被放棄的傳奇巨星

2022年棒球名人堂票選結果出爐，「老爹」歐提茲(David Ortiz)如願在第一年就入選，達成棒球員的終極成就。歐提茲的入選不免又讓人想起當初將他釋出的雙城隊，等於白白將一位名人堂級的強打奉送給紅襪隊。其實不僅歐提茲，以下為您介紹1990年後入選名人堂的球員當中，曾被球團看走眼的10位成員。你可能會很驚訝這些大名鼎鼎的傳奇球星，竟然都不是在他們成名的球隊出身，更讓人驚訝的是當年竟會有球隊放棄這些未來的名人堂傳奇。

雙城隊釋出歐提茲

歐提茲最早其實是被水手隊簽進大聯盟體系，後來以日後指定球員(Player to be named later)的身份被交易到雙城隊，這表示他並未受到水手的重視。他在雙城時期登上大聯盟，打了6季整體而言雖然沒有太突出的成績，但最後一季繳出的20轟、.839OPS表現並不差，且取得了薪資仲裁的資格。小市場的雙城隊為了省錢，最終竟選擇將歐提茲釋出，當時的他已27歲，前途茫然。

在歐提茲的好友馬丁尼茲(Pedro Martinez)對球團的強力推薦下，紅襪隊隨後以1年125萬美元的合約簽下這位尚未甦醒的強打。紅襪可能自己也沒想到這紙合約會是天上掉下來的禮物，歐提茲不僅生涯累積了541轟，還頻頻在季後賽關鍵時刻立下大功，幫助紅襪隊拿下三座世界大賽冠軍，而他也各拿了一座美聯冠軍系列賽及世界大賽MVP，更是紅襪球迷的最愛。當年雙城隊遞補歐提茲的球員名叫莫爾班(Jose Morban)，他未替雙城打過任何一場球，在大聯盟也只出賽過61場，若非他是當年遞補歐提茲的那個人，他的名字恐怕再也不會有人提起。而雙城隊在釋出歐提茲之後像是受到詛咒般，2003年至今8次打進季後賽都在第一輪就出局，並苦吞季後賽的18連敗。

紅人隊未把霍夫曼放入擴編選秀保護名單

霍夫曼 1998 Topps Stadium Club 球員卡

總在教士主場敲響「地獄喪鐘」的霍夫曼(Trevor Hoffman)，其實是紅人隊在第11輪選進來的「打者」，後來才在小聯盟棄打從投。1993年大聯盟新增馬林魚和落磯這兩支球隊，因此進行擴編選秀，每隊可在40人名單中選擇15位球員進入保護名單，而霍夫曼當時沒被紅人放入保護名單，因此被馬林魚隊挑走。他在馬林魚時期升上大聯盟，但季中就被交易到教士隊，就此成為史上最偉大的終結者之一。霍夫曼生涯累積601次救援成功，是史上第一位達成500、600次救援成功的球員。但當初將霍夫曼交易掉的馬林魚隊並不算吃虧，因為他們在這筆交易中得到了生涯509轟、並幫助球隊拿下1997年世界大賽冠軍的強打雪菲爾(Gary Sheffield)，倒是讓霍夫曼白白被馬林魚挑走的紅人隊虧很大。

紅襪隊交易掉貝格威爾

貝格威爾 1995 Topps 球員卡

這是棒球史上最失敗的交易之一。貝格威爾(Jeff Bagwell)出身紅襪農場，且已在小聯盟有亮眼表現，但1990年紅襪為了拚季後賽亟需一位後援投手，他們相中太空人隊的安德森(Larry Andersen)，於是在季中把貝格威爾交易掉。1991年貝格威爾在太空人隊升上大聯盟，並拿到該年新人王，從此成為聯盟最強打者之一。1994年他拿下MVP，且終身太空人，是太空人隊史上最偉大的球員。至於安德森在紅襪隊就只待了那半季，隔年就成為自由球員。儘管兩人在這筆交易的境遇大不相同，但並沒有因此產生心結，甚至還成了好友。

老虎隊交易掉史摩茲

史摩茲 1993 Stadium Club 球員卡

勇士三巨投之一的史摩茲(John Smoltz)並非勇士農場出身，他是老虎隊在選秀第22輪選進來的投手，順位是第574，可見不怎麼被看好。1987年老虎為了爭季後賽，在季中把史摩茲交易給勇士隊，換來另一名投手亞歷山大(Doyle Alexander)。隔年史摩茲登上大聯盟，1989年開始成為勇士隊不可或缺的先發投手，1993年與麥達克斯(Greg Maddux)、葛拉文(Tom Glavine)組成史上最經典的三巨投，1995年成功拿下世界大賽冠軍，並在1996年拿下塞揚獎。史摩茲至今仍保有勇士隊史最多三振紀錄，而當年老虎換來的亞歷山大在1989年球季結束後就離開了大聯盟。

博覽會隊交易掉強森

強森 2021 Topps Stadium Club 球員卡

「巨怪」強森(Randy Johnson)生涯待過6支球隊，當中最讓人沒印象的大概是他發跡的博覽會隊。他是博覽會第二輪選進來的球員，在那裡待了一季半、投了11場球就被交易到水手隊。他到水手隊後即成為全聯盟最佳投手之一，不但連續四年拿下三振王，還在1995年成為塞揚獎得主。強森無疑是大聯盟史上最偉大的投手之一，生涯共拿下五座塞揚獎，並取得303勝，其中第300勝的對手還是當初把他交易掉的球隊，也就是博覽會搬家後的國民隊。而當年博覽會隊換得的投手藍斯頓(Mark Langston)也就只替他們效力那半季，球季結束後就成了自由球員。想必博覽會隊是悔不當初。

道奇隊交易掉馬丁尼茲

馬丁尼茲 2019 Topps Stadium Club 球員卡

台灣球迷會知道「神之右手」馬丁尼茲(Pedro Martinez)是道奇隊出身，恐怕是因為1993年還未成名的他有隨隊來台打表演賽。當年他的哥哥雷蒙˙馬丁尼茲(Ramon Martinez)名氣還比較響亮，而他卻只能待在牛棚。儘管當時他哥哥曾表表示馬丁尼茲是比他還要優秀的投手，但卻被嫌身材太矮小而無法擔任先發投手。馬丁尼茲在道奇待了2年，後來球隊需要一位二壘手，於是把他換給博覽會隊，得到的是德希爾茲(Delino DeShields)。馬丁尼茲終於在博覽會隊嶄露頭角，1997年以1.90的防禦率摘下塞揚獎。他生涯共拿下三座塞揚獎，並被許多人視為近代最偉大的投手。至於道奇隊當年需要的那位二壘手德希爾茲，在道奇隊的三年通算把打擊率與OPS只有.241與.653，和馬丁尼茲的成就完全不能相提並論。巧的是，史摩茲、強森、馬丁尼茲都剛好在2015年入選名人堂，當他們在古柏鎮同時接受表揚時，恐怕很多人沒想到他們當初都是被生涯第一支球隊放棄的球員。

費城人隊交易掉桑柏格

桑柏格 1991 Topps 球員卡

在台灣有小熊先生稱號的桑柏格(Ryne Sandberg)其實不是出身小熊隊，而是費城人。他是在選秀會第20輪才被選上，費城人球探對他的評價是「最多只是個內野工具人」，於是讓他只替費城人貢獻6個打席後就被交易掉。桑柏格來到小熊隊即成為明星球員，入選過10次明星賽，並在1984年拿下MVP，最終在小熊隊待到退休。費城人當年用桑柏格換來的德赫蘇斯(Ivan de Jesus)恐怕才真的只有內野工具人的水準，在費城人三年通算打擊率與OPS僅.249和.637。有趣的是，桑柏格卸下球員身份後，曾在當初放棄他的費城人隊擔任三年總教練，只是戰績都不理想，勝率從未超過5成。

教士隊交易掉史密斯

史密斯 1995 Fleer 球員卡

有史以來防守能力最強的「巫師」史密斯(Ozzie Smith)是出身教士隊，他在教士待了四季已小有成就，入選過一次明星賽並拿下兩座金手套，但打擊表現並不理想，打擊率與OPS只有.231和.573。當時史密斯與教士高層相處並不愉快，而紅雀也與他們的游擊手坦波頓(Garry Templeton)不合，於是促成了這筆交易。其實史密斯在合約中有禁止交易條款，是紅雀隊總教練何佐格(Whitey Herzog)特地飛去聖地牙哥遊說才讓史密斯接受交易。史密斯在紅雀隊期間入選了14次明星賽，並拿下11次金手套獎，而他的打擊也有明顯進步，甚至拿過一次銀棒獎。坦波頓後來在教士隊雖然待了10季，但身手並不如紅雀時期，紅雀還是在這筆交易大獲全勝。

大都會隊交易掉萊恩

萊恩 1993 Upper Deck 球員卡

三振大王萊恩(Nolan Ryan)生涯待過四支球隊，他的背號被天使、太空人及遊騎兵隊退休，獨缺他的生涯起點大都會隊。萊恩在大都會待了五季，表現並不突出，後來他被交易到天使隊才開始有了固定先發的機會。他在天使的8年就有7年拿下三振王，成了一代巨投。但其實當年萊恩是不想被大都會交易的，這筆交易讓他感到被球隊背叛。只是真正懊惱的還是大都會隊，他們換回來的佛雷葛希(Jim Fregosi)只打了一季半就離開，送走的萊恩則創下生涯5714次三振的歷史紀錄。

費城人隊交易掉簡金斯

簡金斯 2002 Upper Deck 球員卡

又是你，費城人！其實在桑柏格之前，費城人就有奉送小熊隊名人堂球員的紀錄，那次是塞揚巨投簡金斯(Fergie Jenkins)。簡金斯在費城人隊打了一季半是以後援為主，後來被交易到小熊隊。他在小熊隊第一年就拿下20勝，並在1971年拿下塞揚獎。費城人當年換來的傑克森(Larry Jackson)雖然表現不俗，但也只待了兩季半就退休了，而簡金斯則在生涯累積了284勝，並成為史上第一位入選名人堂的加拿大人。