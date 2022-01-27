靠對手受傷才登頂？熱火自有一套當老大的秘訣

邁阿密熱火最近爬上了東區第一，雖然季前他們就被看好有拿下前三種子的實力，但最近公牛及籃網不斷地傳出傷情而造成戰績下滑，也不禁讓人懷疑熱火是靠著對手受傷的空檔才能搶上首位。不過，仔細去看熱火本季迄今所面對的困難與挑戰，就會發現他們自有一套克服問題的辦法，這才讓熱火得以當上東區的老大。

檢視熱火現有的陣容，雖然有明星但實在不夠大顆，即使不缺配菜角色但卻不夠穩定，板凳上還有一票無名的新秀尚待琢磨。開季之後，隨著公牛及騎士強勢崛起，籃網及公鹿也如預期地搶佔前段班，這讓想要往上爬的熱火得面對更激烈的競爭。

不料，傷情頻傳打亂了熱火的調度，新組成的三巨頭實際合體打球的場次少得可憐，上次三人同場出賽遠在去年11月底，本季先發最多場的球員居然是36歲的老將塔克（P.J. Tucker），更有多達11名球員曾被拉上先發。主力傷兵一長串，而能健康出賽的角色球員如羅賓森（Duncan Robinson）表現又大起大落，本季得分個位數的比賽竟有18場，甚至曾經兩場得分掛零。

熱火三巨頭巴特勒(左)、阿德巴約(中)、羅瑞(右)已經將近兩個月沒有一起在場上合作了，球隊竟然還能衝上第一，實在是不可思議。 美聯社

人手不足又表現不穩，熱火許多比賽打得險象環生。以日前對湖人的比賽為例，乍看之下，熱火是靠著羅賓森重拾手感飆分而贏球，但若不是對手自己的失誤搞砸了追分的機會，勝負還很難說。少了羅瑞（Kyle Lowry）及赫洛（Tyler Herro）這兩個能夠自己創造出得分契機的主力，熱火想要贏球確實很不容易。

本季的熱火既沒有公牛德羅展（DeMar DeRozan）打出的回春驚奇，也沒有籃網杜蘭特（Kevin Durant）釋放的得分王量能，更沒有公鹿字母哥（Giannis Antetokounmpo）帶來的MVP效應，而他們自己組建的三巨頭還經常無法合體。在這麼不利的局勢之下，他們還是克服了困難並衝上東區第一。而熱火之所以能夠一舉超車，其秘訣有三：

1.文化紮實

熱火一直都以出色的球隊文化吸引球迷的目光和球星的加盟，並且不斷引導隊上的新秀成長，在每一季創造出堅實的團隊。那年巴特勒（Jimmy Butler）選擇前進南灘，就曾說這裡的文化適合他。熱火的文化並不只是一塊招牌或是招徠自由球員的話術，而是這支球隊長久以來體現出的基本精神。許多人都會問那究竟是什麼？許多人也各自有自己的答案。

陣中最資深的老將海斯倫（Udonis Haslem）就曾在受訪時定義了他認為的熱火文化，就是：「有紀律、有擔當、既能自我要求、又能真心享受隊友的成功」。人稱「UD」的這位老將，他的存在就像是部隊中的老士官長，在其他球隊人走茶涼之際，UD年復一年地重回熱火陣中，傳承著集體的記憶和無形的資產給新一代的球員。熱火有著紮實的文化底蘊，這讓他們具備了當老大的基本條件。

海斯倫在熱火已經19個球季了，即使近年他很少上場，但有他在場邊就像有個老士官長坐鎮，讓球隊的文化能一直傳承下去。 美聯社

2.教練穩定

UD海斯倫雖是熱火文化的象徵之一，但他早已淡出了場上的角色， 實際的攻防及組織領導，還是著落在總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）身上。而有了史總明確的執教理念和穩定的戰術系統，才讓每個人掛在嘴上的熱火文化得以在球場上實現。標舉球隊文化是一句看不見的口號，只有戰績才是能拿得出手的實際成果。

在熱火球團從錄影帶分析員做起的史總，接手球隊已經進入第14季，他除了像個旗手般高舉著球隊的代表標誌，更像是個鐵匠一槌一槌地為球隊形塑應有的樣貌，更把每一季加入的新成員，實際鍛造成熱火的一份子。史總能夠為球隊的風格定錨，這樣的穩定度正是來自於他長期執教累積出來的信任及份量。

熱火總教練史波史特拉已在邁阿密帶兵14個球季，雖然上次贏得總冠軍已是2012和2013年，但近年球隊重建成功，前年就已經再次打進總冠軍賽，今年球季也是很有機會。 美聯社

即使史總不會因為一季的成敗而有被開除的風險，他帶隊依舊戰兢自律，如履薄冰。有了他，熱火總能渡過短暫的陣痛期，從來不曾連兩季錯過季後賽，更能在低潮之後迅速蛻變成強隊。

3.核心明確

無論是當家的巴特勒，或是新加盟的羅瑞，都算不上是聯盟的頂級球星，剛簽下大合約的阿德巴約（Bam Adebayo）更只入選過一次明星賽。雖然巴特勒和羅瑞的星度不如其他球隊的招牌球星，但他們倆帶隊風格鮮明，領導手腕強勢，彼此的關係又緊密，就此形成了明確的球隊核心。

三巨頭當中，阿德巴約缺賽25場最多，巴特勒有18場，而羅瑞則是8場。即使傷缺情況嚴重，但到目前為止的47場比賽，熱火的三巨頭至少會有一人在場上。尤其是巴特勒和羅瑞未曾同時缺陣，這讓熱火始終都保有一個能夠控場的核心，也讓他們保有一定的競爭力。

熱火讓巴特勒(右)和羅瑞(左)至少有一人會上場，維持球隊的控場核心，就不容易出現該贏卻未贏的比賽。 美聯社

平心而論，若不是一路領先的球隊們被傷兵潮拖住了腳步，熱火很難在1月就衝上第一。然而，他們自己的傷兵問題也不小，之所以能夠以些微的差距勝出，靠的就是紮實的文化，穩定的執教和明確的領導核心，三者合一之後發揮出來的效應。

熱火的勝率與後頭的四支強隊相較，目前仍是在伯仲之間，只消一兩場比賽的勝負結果，熱火可能就得讓出排頭的位置。雖然熱火不見得能夠一直獨佔鰲頭，但他們這套三合一的秘訣，不只讓他們有機會成為例行賽的東區老大，在接下來的季後賽中也將會成為強悍的頭號殺手。