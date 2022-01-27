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三大高中名校選秀名單曝光 游擊大物曾子祐挑戰狀元

聯合新聞網 / 特約作家王婉玲
平鎮高中曾子祐是今年中職選秀游擊大物。 王婉玲／攝影
平鎮高中曾子祐是今年中職選秀游擊大物。 王婉玲／攝影

中職選秀鍾愛高中畢業生近年比例越來越高，去年37人中選者，扣除6名旅外回歸選手，31人中就有20位高中畢業生，佔了近三分之二，而三大名校平鎮高中穀保家商高苑工商今年又有哪些好手有機會投入選秀呢？一起來了解。

(1)平鎮高中

去年陳志杰、張翔、張宥鈞、吳秉恩、董子恩五人報名選秀，締造五席大滿貫全上，今年平鎮仍有不少好手躍躍欲試，包括投手黃保羅、伍祐城、林詔恩，野手則有黃勇傳、曾子祐、田子杰、陳佳樂，7人叩關有機會突破單屆入選最多人紀錄。

(2)穀保家商

去年有劉志宏、周委宏獲得職棒球團青睞，今年穀保預計有一投一捕馮皓、宋嘉翔投入選秀，至於左投邱緯綸則在觀望中，將視下學期聯賽、選拔賽幾個大賽表現狀況，再決定是否報名。

穀保家商馮皓預計投入中職選秀。 王婉玲／攝影
穀保家商馮皓預計投入中職選秀。 王婉玲／攝影

(3)高苑工商

去年有邱駿威、毛英傑、孔念恩、楊強森四人進入職棒殿堂，比例相當高，今年高苑則有賴丁誌、潘磊、郭俞延、林耀煌預計選秀，其中僅郭俞延是投手，賴丁誌、林耀煌、潘磊則是野手。

郭俞延是今年高苑工商前兩號投手。 王婉玲／攝影
郭俞延是今年高苑工商前兩號投手。 王婉玲／攝影

去年在大批旅外好手回籠佔據中職首輪順位後，今年「海歸派」可能所剩無幾，高中大物選手有機會提升輪次，三大名校中以平鎮曾子祐游擊位置最吃香，首輪呼聲高，甚至有機會挑戰狀元，事實上，像游擊手、捕手之類的中線野手在市場上評估價值都較高，好的游擊手難尋，守備能力為首要，又要具備一定以上的打擊能力，像江坤宇、林承飛自高中畢業就成為職棒即戰力，讓球團至少十年以上不必為此位置擔心，且曾子祐還具有顏值，就球團行銷觀點來看投資效益高。

曾子祐以內野手專職發展可以回溯到新明國中三年級，在國中前兩年二刀流的他，到國三身高170公分出頭並沒有特別突出，投球較為受限，在教練高漢模建議下轉往內野手發展，「當時子祐球速約125到130公里，觀察他的投球機制與身材，未來朝野手會較有空間」，不過當時游擊手由李灝宇擔綱，曾子祐以二壘為主，直到高一因李灝宇受傷，曾子祐把握機會頂替上位，與黃勇傳二壘搭檔互補，合組平鎮黃金二游防線。

曾子祐國中時曾是投手。 王婉玲／攝影
曾子祐國中時曾是投手。 王婉玲／攝影

處女座的曾子祐一直是對自我要求相當高的球員，能有現今能力全靠苦練，經常放假仍往母校自主訓練，他在國中內野守備算不上突出，新明總教練黃湋志提到，曾有一次桃園盃他單場失誤多次，在球隊攻擊局時特別讓他在場邊守備特訓，希望讓他多接球建立信心，「國高中相比，現在的子祐成熟許多，得失心、穩定性都變好。」

曾子祐高一就拿下玉山盃最佳游擊手。 讀者提供
曾子祐高一就拿下玉山盃最佳游擊手。 讀者提供

若無意外，曾子祐首輪被選中應無太大問題，只是看順位如何，如有新球隊空降首選可望成為話題，否則選秀第一順位的味全龍也有機會選走。

平鎮高中 穀保家商 高苑工商 選秀 中華職棒

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