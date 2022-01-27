三大高中名校選秀名單曝光 游擊大物曾子祐挑戰狀元

中職選秀鍾愛高中畢業生近年比例越來越高，去年37人中選者，扣除6名旅外回歸選手，31人中就有20位高中畢業生，佔了近三分之二，而三大名校平鎮高中、穀保家商、高苑工商今年又有哪些好手有機會投入選秀呢？一起來了解。

(1)平鎮高中

去年陳志杰、張翔、張宥鈞、吳秉恩、董子恩五人報名選秀，締造五席大滿貫全上，今年平鎮仍有不少好手躍躍欲試，包括投手黃保羅、伍祐城、林詔恩，野手則有黃勇傳、曾子祐、田子杰、陳佳樂，7人叩關有機會突破單屆入選最多人紀錄。

(2)穀保家商

去年有劉志宏、周委宏獲得職棒球團青睞，今年穀保預計有一投一捕馮皓、宋嘉翔投入選秀，至於左投邱緯綸則在觀望中，將視下學期聯賽、選拔賽幾個大賽表現狀況，再決定是否報名。

穀保家商馮皓預計投入中職選秀。 王婉玲／攝影

(3)高苑工商

去年有邱駿威、毛英傑、孔念恩、楊強森四人進入職棒殿堂，比例相當高，今年高苑則有賴丁誌、潘磊、郭俞延、林耀煌預計選秀，其中僅郭俞延是投手，賴丁誌、林耀煌、潘磊則是野手。

郭俞延是今年高苑工商前兩號投手。 王婉玲／攝影

去年在大批旅外好手回籠佔據中職首輪順位後，今年「海歸派」可能所剩無幾，高中大物選手有機會提升輪次，三大名校中以平鎮曾子祐游擊位置最吃香，首輪呼聲高，甚至有機會挑戰狀元，事實上，像游擊手、捕手之類的中線野手在市場上評估價值都較高，好的游擊手難尋，守備能力為首要，又要具備一定以上的打擊能力，像江坤宇、林承飛自高中畢業就成為職棒即戰力，讓球團至少十年以上不必為此位置擔心，且曾子祐還具有顏值，就球團行銷觀點來看投資效益高。

曾子祐以內野手專職發展可以回溯到新明國中三年級，在國中前兩年二刀流的他，到國三身高170公分出頭並沒有特別突出，投球較為受限，在教練高漢模建議下轉往內野手發展，「當時子祐球速約125到130公里，觀察他的投球機制與身材，未來朝野手會較有空間」，不過當時游擊手由李灝宇擔綱，曾子祐以二壘為主，直到高一因李灝宇受傷，曾子祐把握機會頂替上位，與黃勇傳二壘搭檔互補，合組平鎮黃金二游防線。

曾子祐國中時曾是投手。 王婉玲／攝影

處女座的曾子祐一直是對自我要求相當高的球員，能有現今能力全靠苦練，經常放假仍往母校自主訓練，他在國中內野守備算不上突出，新明總教練黃湋志提到，曾有一次桃園盃他單場失誤多次，在球隊攻擊局時特別讓他在場邊守備特訓，希望讓他多接球建立信心，「國高中相比，現在的子祐成熟許多，得失心、穩定性都變好。」

曾子祐高一就拿下玉山盃最佳游擊手。 讀者提供

若無意外，曾子祐首輪被選中應無太大問題，只是看順位如何，如有新球隊空降首選可望成為話題，否則選秀第一順位的味全龍也有機會選走。