中職／統一濃厚人情味 老獅不轉隊也有春天

中華職棒每年球季結束後，總是有許多球員遭到戰力外，今年更是有許多老將直接要求球隊將他們放在60人保留名單之外。這個休賽季就包含40歲林智勝、39歲陽耀勳、37歲王勝偉及胡金龍都改披其他球隊的戰袍，尋求在職棒的第二春，意外讓今年新的賽季有更多話題。

如何對待老將一直以來都是各隊難解的課題，過去就曾經發生陳金鋒在生涯末期幾乎都待在二軍，直到宣告引退才獲得更多出場機會的狀況。主要原因在於現今的球隊員額已經超過60人，中生代的成熟、新生代的崛起，戰力都可能超過將逐漸退化的資深球員。因此只要球員有足夠的穩定度，基於世代交替的考量，大部份教練團都會給年輕一輩更多機會。

退化的老將vs.蓄勢待發的新、中生代，如何在之中取得平衡點，成為教練團最難的課題之一。 聯合報系資料照片

目前簽下自由球員老將的球隊中，味全龍是因為團隊戰力太年輕，找來林智勝可以替打線增加一個定心丸。富邦悍將則是因為中生代幾乎都離隊，新生代還待磨練，因此找來王勝偉、陽耀勳來增加野手間競爭。最特別的在於統一7-ELEVEn獅，他們其實不缺指定打擊，更不缺老將，但還是讓人意外地搶下胡金龍。

統一7-ELEVEn獅可以說近年最善待老將的球隊，他們自身養成的球員中，除了劉芙豪自己決定暫不轉教練，其餘老將如林岳平、高志綱等都在球隊的規劃下，逐步接手教練職務，而且球團都有幫他們舉行現在已經越來越少的引退儀式。另外潘武雄、高國慶、潘威倫等，球隊並沒有給予他們壓力，雖然上場空間被壓縮，但並沒有完全冰在二軍，也沒有被戰力外或逼迫馬上退休，讓他們有自己選擇的機會。

獅隊不但愛自己的老獅子，還很愛「興農-義大-富邦」體系的資深球員，他們在2011年與牛隊交易35歲的張泰山，2017年網羅被犀牛釋出38歲的陽建福，今年則是找來前悍將37歲的胡金龍。除了戰力考量外，陽建福與好友潘威倫的嘟福連線，胡金龍與陳鏞基的金鏞連線，這兩個國家隊的經典陣容，成為獅隊獨家的賣點。

雖然胡金龍(左)跟陳鏞基(右)不太可能在內野重現金鏞連線，但兩位好友在打線上若安排在一起，也是另外一種話題。 聯合報系資料照片

獅隊會如此維護老將，可能原因之一，在於有領導能力的老將往往成為球隊的領袖人物，可以協助教練團非常多事情。他們平日可以經驗傳承，在場上還能穩定軍心，而且因為穩定度足夠，往往具有關鍵一擊的能力，成為帶動士氣的重要人物。這就是所謂「家有一老如有一寶」。像是龍隊打線就缺乏這樣的球員，所以今年才網羅林智勝加盟。

另一方面，獅隊是目前唯一未經過轉賣的球隊，因此有情感面上的考量。過去幾支球隊經歷轉賣後，無論新球團是否繼承傳統，整個經營團隊的不同，對於球員反而少了人情壓力，戰力及年薪成為主要話題。像是興農轉賣後，前身的球星都成為釋出名單，一些退役球員都沒有榮耀的儀式。統一沒有經歷外援軍團的大換血，教練團及球員一代傳一代，雖然談薪時還是會在意，但情感上比較難直接跟老將們在商言商。

最後則是統一球團過去曾歷經「三寶事件」的慘痛教訓，2004年季末他們打算將球隊年輕化，決定釋出多位球員，其中包含勞苦功高多年的羅敏卿、陳政賢及曾智偵等三位老將。此舉引起球迷大聲浪的抗議，最後出動統一企業總裁林蒼生出馬，才總算留下陳政賢及讓曾智偵轉任教練，羅敏卿則是不願意退休而轉戰誠泰。引起這般風波後，他們從此成為最禮遇老將的球隊。

統一球團當年一口氣釋出羅敏卿等三位老將，意外引爆風波，現在對資深球員都是相當優遇。 聯合報系資料照片

各隊當然都有自己的經營策略，教練團也必須為了戰績負責，並不能責怪他們。統一7-ELEVEn獅的逆向操作，或許是以往有痛苦經驗，但在維持住了球隊與球員的情感，讓球員沒有自請戰力外，也沒有藉自由球員轉隊，他們留在陣中都還有發揮的空間，似乎是最有人情味的球隊。