藍鳥重砲打線極度右傾 畢吉歐是唯一左派

二十多年前，鈴木一朗在美國大聯盟闖出一片天，聲勢驚人，腳程和守備、獨特的打擊姿勢，除了吸引不少球迷的眼光，也潛移默化影響許多年輕小選手改鍛鍊「左打」，以求更靠近一壘幾步的「優勢」，近年來，右投左打的打者亦有增加的趨勢，甚至有的球隊極致「左傾」或是能排出左右交錯的「鋸齒打線」，正因如此，像多倫多藍鳥如此這般「充斥右打重砲的打線」更顯得讓人印象深刻。

目前還是封館狀態，導致大聯盟層級的簽約被迫停擺，不過依據現有陣容，藍鳥預計的先發打線只有一位左打者─畢吉歐（Cavan Biggio），其他都是右打：史布林格（George Springer）、比切特（Bo Bichette）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）、格里齊克（Randal Grichuk）、簡森（Danny Jansen）和艾斯皮諾（Santiago Espinal）。

其中除了「速度型短槍」三壘手艾斯皮諾，其餘幾位都有雙位數全壘打的實力，讓對方左投難以招架，去年球季藍鳥碰到左投先發時，團隊打擊三圍是0.270/0.339/0.467，是全大聯盟唯一OPS超過0.8的。

值得一提的是，隱藏在眾多右打者中的左打畢吉歐並不容小覷，他並不像他的名人堂老爸畢吉歐（Craig Biggio）以右打闖蕩江湖，而是成為一名左打工具人。今年四月將滿27歲的他，2016年第五輪被藍鳥選中，2A時期曾單季「26轟、20盜」，展現飛快速度和長程砲火，2019年季初躍上大聯盟，便一舉出賽100場，敲出16支全壘打、跑出14次盜壘，美聯新人王名列第五。

2020年縮水球季僅缺席一場，OPS+從113進步到122，可惜去年球季因塞米恩佔據了主戰二壘，畢吉歐改以三壘、右外野為主，多少影響到打擊手感及調整，只敲出7發全壘打，OPS比聯盟平均還差了14%，本季預期能回到熟悉的二壘防區，有機會「反彈」，憑藉速度和偶爾長打錦上添花、加柴添火。畢吉歐的衝刺速度並非頂尖，但掌握盜壘時機十分優異，大聯盟生涯目前24次盜壘嘗試，只被抓到過一次，跑壘功力有助藍鳥取分。

畢吉歐生涯在三壘的守備率0.940，不如守二壘的0.986。 歐新社資料照片

畢吉歐今年可望達成「生涯1000打數」、「200安」等里程碑，愈臻成熟的他，是藍鳥「星二代」中年紀最大的，也擅長選球出擊、不輕易揮壞球（生涯上壘率0.354），隨著經驗的快速累積，球季巔峰期或許即將來臨。

藍鳥休賽季還補強了去年入選明星賽的高斯曼（Kevin Gausman），搭配南韓老將柳賢振、已有實績的新秀馬諾亞（Alek Manoah）與簽下延長合約的王牌貝瑞歐斯（Jose Berrios），輪值並非省油的燈，牛棚部分更延攬上季15次救援成功的賈西亞（Yimi Garcia），鞏固後段局數。

貝瑞歐斯去年季末連續7場優質先發，亮眼表現獲得延長合約肯定 美聯社資料照片

「從哪裏跌倒、就從哪裏站起來」，藍鳥2021年球季在最後一天與季後賽門票失之交臂，今年捲土重來，「豪華右打」和升級後的投手群絕對必須關注。