拓荒者雙槍更換組件 西蒙斯代班青出於藍

波特蘭拓荒者客場115：104揍了多倫多暴龍，最近五戰4勝1敗，過去八戰6勝2敗，拓荒者逐漸適應沒有球隊「老大」里拉德的日子。里拉德下腹肌鍵手術開刀，歸期未定，拓荒者也被迫更換「雙槍」組件，NBA四年級生西蒙斯取代里拉德。西蒙斯打得有板有眼，2022年1月場均25.7分、7.4助攻，三分命中率4成3，投籃命中率4成9，西蒙斯異軍崛起無縫接軌，完全取代拓荒者老大里拉德位置。

西蒙斯+麥凱倫重組「雙槍」，搭配苦工防守鋒線考文頓、里托先發，三分射手麥克藍莫替補優先，先發稱職，中鋒諾基奇是拓荒者一大四小主戰陣容唯一長人，拓荒者2022年意外找到脫困方案。

沒有里拉德，少了場均18.6分得分鋒衛鮑威爾，拓荒者從板凳挖掘潛能，重新建立防守體系和先發組合。西蒙斯完美取代里拉德，西蒙斯穩定三分和進攻多樣性，幾乎讓拓荒者球迷忘記里拉德，里托、考文頓詮釋防守大鎖，兩人可以無限換防、對位，無限輪轉帶動防守。

西蒙斯近來表現優異，與隊友的合作也越來越有默契，他曾連兩場傳出11次助攻，本身也有飆分能力，幫助拓荒者打得反而比里拉德沒缺席時還要好。 美聯社

拓荒者教練畢拉普斯逐漸在里拉德傷停，沒有鮑威爾種種劣勢下，找到拓荒者用人輪換節奏，同時建立高效防守組合。

西蒙斯超乎預期

西蒙斯一月分每場出手10.8個三分球命中率4.7，三分球命中率4成33，他是聯盟過去一個月最瘋狂三分射手。除了精準三分，西蒙斯在切傳、拋投、戰術節奏掌握上更理想、穩定，他的控球和主導節奏一再成就隊友和團隊。

一月分每場7.4助攻，失誤2.3，西蒙斯近乎完美的得分表演，創造各種機會，不僅為拓荒者拉開足空間，防守端對位和換防，西蒙斯同樣沒有太多漏洞。

西蒙斯(中)上季僅是場均7.8分、1.4助攻的板凳球員，沒想到上來代班之後，竟然出現爆發性的成長。 美聯社

西蒙斯快速成長，打出明星級數據和高水平內容，里拉德何時歸隊？會不會被交易？要不要出手？這些問題暫時都不再是拓荒者的困擾。

強化防守+三分球

畢拉普斯第一年執教NBA，他想要打造防守文化和體系逐漸在核心傷兵出局，角色球員輪換中找到用人節奏。里托強硬、可以無限換防至少三個位置，球路衝擊力十足，外線非常不穩，但利用壓迫、反擊展現速度、防守天賦，里托成了拓荒者最大助燃劑。

拓荒者總教練畢拉普斯重用里托(右)是另一步好棋，帶給拓荒者更強悍的防守。 美聯社

三分球是拓荒者最近另外一門利器，麥凱倫傷癒歸隊四戰，三分命中率4成7，每場可以輸出21分，三分命中率4成7。麥倫凱搭檔西蒙斯、麥克藍莫建構拓荒者鐵三角，拓荒者對暴龍轟進18記三分(三分命中率5成6)，對塞爾蒂克投進16個三分(三分命中率4成8)。

擺脫里拉德低潮，減少鮑威爾單兵攻擊，西蒙斯掌握更多球權，創造更大空間，麥凱倫歸隊，麥克藍莫異軍崛起，里托、考文頓滿場飛奔拚防守，拓荒者靠防守和三分球打出今年最好團隊。

里拉德未來很尷尬

拓荒者更換「雙槍」組件，找到更好防守體系和輪換，西蒙斯+麥凱倫組成雙槍，里托+考文頓組成無限換防核心，麥克藍莫成為板凳最重要奇兵，拓荒者攻防兩端幾乎「煥然一新」。

里拉德(右)未來四季的平均年薪超過4000萬美元以上，但他已開始走下坡是不爭的事實，拓荒者若想讓球隊年輕化還能保持競爭力，現在可能就是忍痛把他交易出去的最佳時機。 美聯社

里拉德的未來會很尷尬，如果西蒙斯再這麼成長、穩定輸出，拓荒者應該會毫不猶豫做出選項，推動里拉德交易，為球隊找到更多防守零件和鋒線組件，擴充陣容天賦，甚至還能換來一個球星，在西區成為攪局球隊。

西蒙斯從天而降，拓荒者靠防守+三分球重新建立球隊文化，拓荒者擺脫陰影的日子不會太遠。