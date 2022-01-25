找到使用說明書？ 安東尼成湖人隊季外大驚喜

上一季，尋求衛冕的洛杉磯湖人隊失利，主要是除了詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）外，還缺乏一位具威脅性的進攻箭頭。未料，安東尼（Carmelo Anthony）在波特蘭的東山再起，意外讓湖人隊找到希望，以目前半季的個人表現，安東尼無疑是最佳補強。

安東尼現是湖人隊板凳最重要的戰力，在場上創造空間單打和準星全隊找不到第二人。這要感謝拓荒者隊，替湖人隊找到正確的安東尼使用說明，不需要努力去改善防守端，只需上場搶分射爆對方即可。走過丹佛金塊、紐約尼克和奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭的風風雨雨，拓荒者隊給了十屆全明星一個位置，127場比賽平均砍14.3分、4.6個籃板，三分外線命中率達39.9％，進攻能量徹底爆發。

安東尼過往都以先發為主，直到簽約波特蘭後改從板凳出發，未料尋得個人生涯的延續起點，得以個人最擅長的進攻創造價值。 歐新社資料照片

1月21日對上奧蘭多魔術隊，安東尼那一場的進攻效率為最佳示範，總共打 17 分鐘是板凳球員最低，卻在全隊得分僅次於詹姆斯13投8中貢獻23分。三分線外5投4中，外加一次阻攻和三個籃板，是下半場鞏固勝果的重大功臣。以不到250萬美元老將底薪延攬到安東尼，湖人真的賺到，因為1984年5月27日出生的他高齡37歲，在場上表現絲毫不輸給20歲小伙子，充滿激情與能量，很難相信曾一度離開NBA，場上身手毫無生澀。

除了每場平均砍下13.4 分、4.3個籃板外，安東尼的PIE貢獻值（Player Impact Estimate）高達9，僅次於詹姆斯、戴維斯與衛斯布魯克（Russell Westbrook），更在戴維斯因傷缺陣、衛斯布魯克低潮頂上來，平均得分上升到14.1分、5.4個籃板，成湖人隊進攻火力的主要來源。

為了和老友詹姆斯逐冠，安東尼也下定決心改變，包括在防守端努力，按照總教練佛蓋爾（Frank Vogel）防守體系，不斷輪換幫助弱側。2022開年至今，他已有四場比賽出現抄截、阻攻數據，在短短26.9分鐘內平均0.8次阻攻，展現攔阻對手的企圖心。

以老將底薪加盟洛杉磯湖人隊的安東尼(右)，複製在拓荒者隊時期的高效率，並展現全力攻守的企圖心，要幫老友詹姆斯(左)登頂奪冠。 美聯社

安東尼願意從板凳出發，在攻守端做出努力有目共睹，他個人也對角色轉換怡然自得：「以替補球員登場的美妙之處，是可以觀察場上流動。我會坐在場邊看前幾分鐘的變化，調整自己角色定位。當我上場時已經準備好，明白自己能做什麼來彌補球隊所需。我的角色跟著變化，無論做什麼都可以，不會被外界雜音干擾。」

披上湖人隊球衣的安東尼，在前38場主場投籃命中率高達47.3%，是那種一上場就撕裂對手的狠角色。安東尼說：「這是我的比賽風格，當全隊以正確的方式打球時，我們（湖人隊）銳不可擋。」同時，從當初看老友面子轉戰湖人隊，如今安東尼已經愛上洛杉磯這個城市，他解釋：「在這個大舞台上，這群粉絲、比賽的氣氛都讓我很享受。」

在丹佛、紐約顛峰時期，安東尼(中)是與詹姆斯(右)、韋德(左)齊名的巨星，未料重攻輕守的心態始終難以扭轉，無法帶隊打出佳績，最終輾轉奧克拉荷馬、休士頓、波特蘭、洛杉磯而東山再起。 歐新社資料照片

在洛杉磯鎂光燈下，擁「進攻萬花筒」美譽的安東尼再受關注。這位拿下一屆得分王、三屆奧運金牌、六屆最佳陣容並入列NBA 75大的球星，2022年全明星至1月22日已收144萬9475張票，在西區前場排第七位，顯示他魅力依舊，很有機會與隊友詹姆斯、戴維斯和衛斯布魯克一起，以全明星姿態飛往克里夫蘭市華麗登場。