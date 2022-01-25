日職／柳田悠岐有夠衰 昔日曾受大傷今又確診

美國大聯盟因勞資協議無法達成共識，而在去年12月初封館，歷經多次開會協商仍無法解決，封館雖已近兩個月，日本好手鈴木誠也的討論度卻一直居高不下，鈴木在日職廣島9年交出3成15打擊率、182轟及562分打點的成績，去年季後使用入札制度欲轉戰美國，根據美媒的報導，他在目前大聯盟的自由球員市場中排第6名，不過其實日職曾有一名強打者受大聯盟球探的青睞程度比鈴木更高，他就是軟銀的柳田悠岐。

柳田是軟銀在2010年的第2指名，13年開始在一軍展露頭角，自此成為日職強打者的代名詞，15年打出183支安打，以3成63的打擊率拿到個人首座打擊王，由於這年他也交出3成打擊率、30轟、30盜以上的成績，因此成為日職史上首位單季同時達成「333」紀錄及獲得打擊王的球員；18年再度以3成52奪下第二座打擊王；而15到18年的上壘率都維持在4成以上，連續4年的上壘率都是全聯盟最高，追平了張本勳的紀錄：柳田的選球也是一絕，15到17年連3季的保送都是聯盟最多，16年的連18場被保送也與大前輩王貞治並列，優異的打擊內容使他從那時就已引起許多美國大聯盟球探的注意。

柳田近年打擊火力不減，20年以146支安打拿到個人首座安打王，近兩年的全壘打都各有29及28支，打擊率也都在3成以上，只不過柳田近年的盜壘只有個位數，要再次達成「333」紀錄幾已不可能，之所以會讓他嘗試盜壘的企圖心在這幾年大減，原因就是19年受的那次大傷。

19年對柳田來說是生涯最難過的一個球季，4月初在比賽中盜壘後感到左膝不適，經診斷為左半膜様筋腱損傷，原本評估3週就能恢復，但實際的復原時間比預期久上許多，直到8月底才重回一軍戰場，9月初右肘又有狀況，總計這季柳田只出賽了38場，打出37支安打、7轟、23分打點及2成89打擊率的成績，是成為球隊主力後最慘澹的一季，由於左膝是在盜壘時所受的傷，因此柳田在傷癒復出後嘗試盜壘的次數也大幅減少。

不過這一年雖然只是之前3年合約的第2年，但季後軟銀球團便跟柳田簽下從20年開始的7年大型合約，年薪維持5億7千萬日幣加激勵獎金，柳田也宣告「生涯軟銀」，意味著他放棄了挑戰大聯盟的夢想。

放棄美國夢的柳田，今年季前在佐賀自主訓練，但在17日被驗出確診新冠肺炎，一起訓練的還有同隊的真砂勇介、谷川原健太、火腿清宮幸太郎及羅德安田尚憲等人，共有6名球員及2名工作人員都被確診；同一日在熊本自主訓練的松田宣浩、牧原大成及野村大樹這3名同樣是軟銀的球員也被驗出陽性；加上之前及後面還有球員陸續被驗出，直到最新的砂川理查為止，軟銀已經有超過12個人確診新冠肺炎。

砂川理查是軟銀最新一位驗出COVID19陽性的球員，他也是軟銀球隊中今年第12個確診的球員。 擷圖自軟體銀行鷹官方FB粉絲團

當然不只是軟銀，日職12支球團在這波最新的病毒風暴下無一倖免，都有球員確診，但以軟銀為最多，這也打亂了軟銀即將在2月開始的春訓計畫，而病毒的強力侵襲更有可能影響日職聯盟對於在沖繩及宮崎春訓開放觀眾進場的方針，原本是準備要在有條件限制下開放最多2萬人，但現在會不會有所改變，聯盟在24日開會再度討論，新一波疫情對新球季的威脅正逐漸擴大。