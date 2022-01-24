打擊型態好似唐恩 洋基賈羅可望拼出生涯三振王

去年洋基在交易大限前下重本，一口氣換來瑞佐（Anthony Rizzo）及賈羅（Joey Gallo）這兩位砲手。瑞佐是曾經連續四年擊出30發全壘打的明星一壘手，賈羅更曾連續兩季轟出40發，兩人不僅長打火力不在話下，守備也是一把好手（瑞佐拿過四次金手套，賈羅則是前年跟去年連續兩年獲獎），有這兩位球星助威，洋基戰績果然扶搖直上，從上半季剛過五成（53勝48敗，勝率.525）飆升到下半季全美聯第二的.639（39勝22敗），脫穎而出搶下一席外卡。

如果細看這兩位球星來到洋基後的表現，其實並不是那麼光彩。瑞佐還好，帳面上打擊三圍還有.248/.344/.440，算是延續上半季在小熊的成績，但也已連續兩年OPS低於.800（此前瑞佐連續六個球季OPS從未低於.846）。至於賈羅更慘，他加入洋基後的打擊三圍.160/.303/.404不僅是生涯新低，跌到谷底的打擊率更是全大聯盟墊底。尤其一向「傲人」的三振次數更是變本加厲，僅僅188個打數就被三振88次，三振率38.6%僅次於另一位奇葩球員——三振率高達42.1%的小熊三壘手威斯登（Patrick Wisdom）。最終賈羅只能笑納（苦笑？）生涯第一座三振王。

瑞佐(右)加入洋基後的表現也是要比之前在小熊時要差，不過只是略微衰退，狀況比賈羅好了很多。 歐新社資料照片

但賈羅去年贏得的「榮耀」並不只三振王這一項，保送次數最多（111次）的榮冠也落在他頭上。賈羅也成為大聯盟近十年來第二位包辦三振及保送雙冠王的打者，另一個不是別人，就是他的新隊友賈吉（2017年）。再往前追溯，上一位雙料冠軍就是台灣球迷愛稱「蛋哥」、美國球迷暱稱「大驢子」（Big Donkey）的亞當．唐恩（Adam Dunn）。唐恩在2012年拿下最後一次三振王（生涯第四次）及保送王（第二次），但儘管出棒如風三振了222次，同時又獲得105次保送，他這一季照樣能轟出41發全壘打（生涯第六次單季40發以上）。如果不是年方35歲就高掛球鞋，生涯累積462隻全壘打（史上第37位）的唐恩也有機會成為五百全壘打俱樂部的一員。

前大聯盟名將唐恩就是三振、保送都超級多的怪異巨砲！ 歐新社資料照片

想要全壘打一隻接一隻，猛揮大棒隨之而來的大量三振必不可免。但在頻頻將球轟出牆外與揮棒落空之餘又能夠累積大量的保送次數卻是一項少見的特異功能。由於這三種結果純粹來自投打之間的對決，野手只能一旁看戲（鮮少出現的不死三振跟場內全壘打可以忽略不計），對此有感而發的棒球女作家卡兒（Christina Kahrl）就為它們冠上一個亦莊亦諧的別稱：「三純數據」（Three True Outcome），結果這項數據還真被唐恩、賈羅等人發揚光大，如今在大聯盟官網的「三純數據」名詞解釋網頁上就高高掛著他倆的大名。

三振雖是全壘打好手的「必要之惡」，但三振太多也難免令教練跟球迷抓狂。畢竟不是每個打者三振姿勢都像生涯三振第一多的「十月先生」瑞吉．傑克森（Reggie Jackson）那麼優美，或者能像另一位傑克森（Bo Jackson）一樣在吞K之後來個徒手折斷球棒的餘興節目。很多打者雖然平時恣意猛揮看似不在乎三振，但當單季三振紀錄近在眼前時卻也不免「情怯」。像是唐恩在2012年球季倒數第二戰的三振數已經來到222次，只差兩次就將打破三年前響尾蛇三壘手雷諾茲（Mark Reynolds）才剛締造的三振紀錄。以他這一季一度連續36場吞K刷新歷史紀錄（後來在2017年被賈吉打破）的「身手」，大有機會在最後一場比賽追平甚至取雷諾茲而代之。結果最終戰一向健康得出了名（此前僅缺賽九場）的唐恩被按在板凳上，也讓雷諾茲欲哭無淚。

然而單季紀錄易躲，終身紀錄難防——只要你帳面成績好看又能長久保持健康。生涯有七個球季出賽 158場以上的唐恩就是如此，只可惜他在衝上史上第三後就急流勇退。幸而江山代有人才出，儼然成為「蛋哥」接班人的賈羅今年雖是初嘗三振王滋味，其實他被K的次數早就居高不下（曾名列第二一次，兩度位居第三）。尤其他目前生涯三振率高達36.9%——不但現役球員無人能及，就連當年吞K如喝水的雷諾茲跟唐恩「單季」最高三振率也不過分別35.4%、35.7%而已。事實上綜觀大聯盟史上打席數破兩千的球員，賈羅的三振率已是前無古人。再加上他現正年輕才28歲，大聯盟的三振狂潮又方興未艾，雖說賈羅目前還未破千的生涯三振數（885次）跟傑克森等老前輩還差了一大截。但只要「有心」，絕對有機會在退休前達標。

賈羅在遊騎兵時代就已經培養出奇高的「被三振能力」，來到洋基這種比賽張力超高的球隊，被K的頻率還可能再繼續飆升！ 歐新社資料照片

以上只是戲謔之語，可別小看這些生涯三振次數名列前茅的強者。像是位居一、二名的傑克森及湯米（Jim Thome）都是赫赫有名的名人堂球星，除此之外前十名中的名人堂成員還有前海盜巨砲史塔基爾（Willie Stargell，史上第九）。這還不算成績也夠資格入選但因禁藥醜聞被拒之門外的索沙（Sammy Sosa，第四）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez，第五）與坎塞柯（Jose Canseco、第八），以及仍是現役但早已預定一席的卡布雷拉（Miguel Cabrera）。如果有朝一日賈羅的三振次數真能逼近傑克森的紀錄，想必他的全壘打及其他正向成績之優異也定然不在話下。到那時，三振紀錄反倒會成為他的榮譽勳章。