中職／從兄弟到味全 林智勝能否由黑翻紅？

根據媒體報導，「大師兄」林智勝近期可望加盟味全龍，消息一出雖不如胡金龍轉投統一獅來得震撼，但也是一大話題，至於林智勝能帶給味全帶來多大助益，恐怕有待時間驗證。

2015年球季結束林智勝行使FA，帶著打擊率0.380、31轟、30盜「3-3-3」，外帶124分打點的夢幻成績，風光來到中信兄弟，最高月薪可領到120萬元更刷新中職紀錄。

只是，林智勝來到中信首年雖敲34轟、107分打點，但仍難幫助球隊奪冠，隔年季末更身陷「五虎將風暴」，效力6年期間沒有太多亮點，球迷更多的記憶點是「大師兄出怪聲」、「大師兄被冰」。

林智勝(右)轉戰兄弟的首季是風光無比，比彭政閔(左)還要更搶佔媒體版面。 聯合報系資料照片

諷刺的是，林智勝在中信這6年，2016、2019年他以主力球員身分打總冠軍戰，但球隊都沒能奪冠，去年總冠軍戰幾乎沒有出賽機會，只獲得區區3打席，敲出1支安打，中信反而以秋風掃落葉之勢登頂，顯然地，黃衫軍徹底沒有他的出賽空間，已成可有可無角色，讓彼此自由是最好的做法。

去年球季結束林智勝陣營與中信之外的4隊接洽，但反應不如預期，富邦悍將、樂天桃猿一壘和DH位置人才濟濟，統一獅已找到價格更便宜的胡金龍，沒有網羅林智勝的必要性，只剩年輕的味全有需求。

去年味全團隊52支全壘打，長打率0.338都是全聯盟最差，其中長打率和全聯盟最佳樂天桃猿的0.397，差距不小。為了提升長打火力，味全找來兩門洋砲Ronny Rodriguez、Telvin Nash，現在又將腦筋動到林智勝身上，今年就要拚進季後賽的決心十足。

味全龍新洋砲Ronny Rodriguez有兩年大聯盟經驗，去年則是在日職火腿，表現均不太理想，簽下林智勝或許有買保險的想法。 2020 Topps 球員卡

問題是，林智勝真的是味全長打火力難題的解答嗎？林智勝過去兩年累計打擊率0.233、長打率0.389，180打數只擊出6支全壘打，卻慘吞48次K，平均不到4打數被三振1次，無論長打能力和被三振次數都不理想。

而且，去年中職採用低彈性係數比賽用球，全聯盟打擊數據呈「雪崩式下滑」，林智勝打擊率跌破2成，上壘率也不到3成，攻擊上能帶給味全什麼樣的幫助實在難說。

另外，味全能守一壘和打DH的人選很多，考量林智勝已40歲，近年成績平平，且大小傷勢不斷，來到味全絕對不是能經常先發的球員，代打機會應該不少，在打席數有限的條件下，一整季要敲11轟，達成300轟里程碑成中職史上第一人，難度相當高。

去年吉力吉撈．鞏冠花了203打數敲11轟，同樣11轟的林益全耗費388打數，詹子賢敲10轟，花了364打數，林智勝今年應該沒打不到300打數，身手也不像當打之年的吉力吉撈．鞏冠這麼勇猛，達成300轟，比較樂觀的時間點是明年球季，也要看教練團願意給他多少出賽空間。

在沒有固定先發位置的情況下，林智勝想要挑戰生涯300轟是相當困難，較樂觀的情況可能也是要明年球季的事了。 聯合報系資料照片

6年前，林智勝風光加盟中信，聲勢如日中天，6年後的今天，林智勝已不是當年的林智勝，他必須為生存而戰，職棒是現實的，如果沒辦法打出理想成績，或是在關鍵時刻代打建功，相信教練團會把機會讓給年輕選手。