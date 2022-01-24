日職重砲進軍中職 誰有潛力複製曼尼旋風？

2022年中華職棒最大的特色是「新洋砲時代」！新球季已有至少5名洋砲加入，單季外籍野手人數創近年來新高，與本土打者之間的較勁勢必精彩可期。

5名新洋砲之中，中信兄弟的福來喜（Francisco Pena）是一名捕手，也可以擔任一壘手。味全龍的Telvin Nash曾在獨立聯盟單季41轟，去年並在日本獨立聯盟拿下全壘打王。另外3人，包括：富邦悍將的霸帝士（Xavier Batista）、統一獅隊的羅薩（Wilin Rosario）以及味全龍隊的Ronny Rodriguez則分別都具有日本職棒資歷。其中霸帝士在廣島隊單季最多打過26轟，羅薩則在阪神領過3億4,000萬日圓的年薪，名氣都不小。「NPB助拳人」的勢力在CPBL受到期待，也讓人好奇2021年在NPB效力的外籍打者之中，未來還有哪些「好貨」加入中職球團會是相當具有話題的呢？

桑斯（Jerry Sands）

NPB生涯成績（2年）：出賽230場，0.252打擊率、39支全壘打、129分打點、長打率0.451、OPS0.796

桑斯2019年在韓職以113分打點拿下打點王，39支二壘安打也是KBO第一，屬於一名中長距離打者。加入阪神虎之後，兩年球季他的成績都差不多維持在0.250打擊率、20支全壘打、65分打點。

新球季阪神原本不是完全沒有考慮桑斯，尤其他的外野防守能力比預期的好很多，同時具有積極的拚戰態度。只是在續約另一名洋砲馬提（Jefry Marté）之後決定割愛，可見桑斯還是有一定程度的攻擊能力。缺點是桑斯這兩年都有球季中後半段失速的狀況，加上將滿35歲。

以桑斯去年在阪神年薪還有1億5,800萬日圓，立即加入中職或許有難度，不過具有豐富的亞洲經驗，最近4年分別在韓國、日本各打2個球季，未來不失為一個不錯的人選。

卡斯提歐（Rusney Castillo）

NPB生涯成績（1年）：出賽33場，0.225打擊率、1支全壘打、3分打點、長打率0.282、OPS0.558

樂天金鷲去年爭冠失敗，與卡斯提歐（Rusney Castillo）以及狄克森（Brandon Dixon）兩名洋砲表現不如預期有很大關係。尤其是前波士頓紅襪農場大物卡斯提歐（Rusney Castillo），與紅襪簽下7年7250萬美元的大型合約之後，7年累積在大聯盟打不到100場比賽，去年轉戰NPB樂天金鷲隊也沒有表現，整季只在一軍出賽33場比賽，僅有1支全壘打、3分打點、0.225打擊率。

媒體報導，卡斯提歐將回到美職體系，與華盛頓國民簽下小聯盟合約。去年他在樂天年薪60萬美金，相對之下比較接近中職目前的薪資現狀，如果有朝一日能到台灣打出一番成績，擺脫「薪水小偷」的惡名，相信也會是一個話題。

羅梅洛（Stefen Romero）

NPB生涯成績（5年）： 出賽426場，0.264打擊率、96支全壘打、264分打點、長打率0.496、OPS0.828

羅梅洛在歐力士、樂天都效力過，5年之中有3個球季超過20支全壘打，具有相當出色的長打能力，守備、跑壘的態度也十分積極。缺點是常受傷，單季出賽最多的只有119場（2018年）。

去年他以1億3,000萬日圓回鍋歐力士，卻因為疫情，家人遲遲無法赴日，大大影響了羅梅洛的調整，8月就向球團提出離隊的請求。羅梅洛才33歲、身手仍處高峰，韓職球團應該也會有濃厚興趣。

巴倫汀（Wladimir Balentien）

NPB生涯成績（11年）：出賽1104場，0.266打擊率、301支全壘打、794分打點、長打率0.546、OPS0.916

巴倫汀2019年底與軟銀簽下的2年10億合約原本就不被看好。果然過去2個球季合計只在一軍出賽82場，去年甚至只有22場，唯一值得安慰的是達成了NPB生涯300轟紀錄的里程碑。

巴倫汀在NPB11年生涯累積已經賺進超過31億日圓，一月初他還曾在推特透露等待NPB球團招喚的心情，不過今年將滿38歲的年紀，加上守備能力只限有DH制的太平洋聯盟，要回到NPB發展難上加難，剛在自己的個人推特上宣布自己將從日本職棒退休。

反倒是以他日職單季60轟紀錄保持人的知名度，加上鮮明強烈的個人特色，如果加盟中職球團將有複製「曼尼旋風」的潛力。

坦姆斯（Eric Thames）

NPB生涯成績：出賽1場，2打數0安打、2次三振

坦姆斯（右）具有豐富的亞洲職棒經驗，若非受傷應可以在日職打出一片天。 擷圖自讀賣巨人官方推特

坦姆斯去年被日本讀賣巨人隊以1億2,500萬日圓年薪網羅，卻在第一場出賽外野防守時就因為阿基里斯腱斷裂而整季報銷，只打了1場比賽、2個打席都被三振，8月成為自由契約球員，短暫的NPB之旅宣告結束。

坦姆斯2015年在NC恐龍隊曾經以0.381打擊率、47支全壘打、140分打點的成績拿下年度MVP，2016年又有40轟、121分打點，亞洲職棒經驗豐富，適應中華職棒應不成問題。