籃網三巨頭效益不如預期 哈登提早出走不無可能

受惠於近期客場賽程密集激增，籃網可望靠著堅決不接種疫苗的厄文(Kyrie Irving)在客場連續出賽，去填補杜蘭特(Kevin Durant)左膝受傷缺陣的主力得分空缺。明星周前籃網的15場球之中，高達10戰客場，讓厄文能累積出賽。其中包含嚴峻的西部五連戰，面對勇士、太陽、金塊、爵士等一級勁旅，將是這兩個月之中最硬的一段賽程。

季初籃網三王合體的奪冠號召力與實際能夠合體的執行力，看起來不成正比。如今，厄文能夠在杜蘭特歸期未定的情況下來替球隊效力，對爭奪東區王位，種子席次的籃網來說十分重要。

厄文的疫苗風波讓他與球隊關係緊張多時，球團高層都抱著厄文將缺陣整季，甚至有放棄厄文的打算，籃網靠的是真核心杜蘭特的一肩扛下，才能讓籃網維持在東區前段班的競爭行列中。

厄文復出能力依舊 球隊卻不見得受惠

厄文在這三天內的客場二連戰，面對騎士和巫師，分別攻下27分9助攻、30分7助攻。 缺席大半場次的前提下，他對球賽的生疏感很快就消失，無論是個人得分能量，持球吸引防守球員的威脅性依舊很大，但是時而陷入球權過度集中在他身上，球隊運轉的流暢度以及哈登(James Harden)的發揮似乎就變得有所設限。

厄文(左)最近因為賽程獲得較多的上場機會，可以看出他沒有因為長期缺賽而身手滑落，不過時打時不打讓隊友很難跟他穩定配合，特別是哈登的球權要常常調整。 美聯社

哈登開季極度不適應吹判尺度，整體打法節奏大亂，站上罰球線的機會大減，讓他的表現與上季反差之大，宛若路人。隨著厄文一場未打的那些日子過去，哈登逐漸找出本季吹判尺度下的生存之道。對比於過去身為球隊第一人，現在的哈登開火權被稀釋，突破僵局時，他也不再是球隊唯一的進攻選項。

雖然哈登的傳球技能包讓他在組織端扮演球隊重要核心，但是整體球風還是與過去不管是得分，或是三分球數據狂妄的哈登有些不同。

哈登今夏離開籃網 不是不可能

有外電指出，哈登對於今夏離開籃網持開放態度，交易市場上也傳聞76人一直覬覦著哈登，隨著交易截止日逼近，究竟季中是否會有震撼大新聞上演，相當值得關注。

杜蘭特對鵜鶘只打了12分鐘，比賽靠著哈登一球在手的27分15助攻，正負值+21的精湛表現率隊在主場獲勝。相隔一天的客場二連戰，厄文的出賽瓜分掉哈登的主控與開火權，連帶影響哈登的節奏，與隊友間的配合，團隊出手分布比例上也變得較為懸殊。

這兩場球哈登的正負值分別是-18、-8，厄文則是+13、+14。這兩人在沒有杜蘭特在場上作為絕對核心之時，教練團如何讓兩名都需要大量球權的球星在一起能有加乘效果的發揮，是現階段傷腦筋的問題。

近兩戰厄文歸隊，打得相當出色，但哈登(中)的手感就突然急速冰凍，連罰球也出現21罰只有14中的罕見狀況。 美聯社

試想，若是在薪資空間對等、多方交易等操作手段讓西蒙斯與哈登互換東家的話，是否哈登將更有機會再現奔放球風，而歹戲拖棚大半季不肯出賽的西蒙斯能否願意重返球場，挽救職業生涯名聲呢？

籃網目前的團隊數據呈現出的是，進攻端火力強大、助攻傳導排名聯盟前段班，但是在籃板保護，控制單場失分方面，籃網就顯得平庸。後場還有米爾斯的籃網，存在著身材矮小與防守能力不足的限制，前場則是傷的傷、老的老。老將艾德里奇(LaMarcus Aldridge)、葛里芬(Blake Griffin)，米爾賽普(Paul Millsap)組成的防線，還是有著體能上的落差，防守嚇阻力已大減。連年僅20歲，經驗尚嫩的6呎9吋中前鋒夏普都還要被拉上先發，可見人手之短缺。

籃網若能保持合理的球權流動、出手比例分配，他們在外圍是不缺進攻點的，球隊反而亟需能從後場頂到前場的防守大將。 這也難怪制服組會將目光移到有身高、有年度防守隊背書的西蒙斯身上。縱使西蒙斯一場球都不肯打且職業精神令人擔憂，但擺在他身上的天賦確實還是會吸引一些球團的關注。

西蒙斯外線能力差，也不喜歡嘗試投三分球，剛好籃網需要這種不黏球又能防守多個衛置的球員。 美聯社

反觀對76人而言，他們本季培養出馬克西(Tyrese Maxey)擔任控球，表現還不錯，也讓球迷們淡忘了西蒙斯不在的影響。76人攻守兩端圍繞著頂級中鋒安比德(Joel Embiid)在運作，表現似乎已達天賦上限的前鋒哈里斯(Tobias Harris)，則和安比德搭配效果普普，球團也有意想處理掉他的合約。

球隊欠缺的就是外圍能夠幫安比德拉開距離，善於和他配合打擋拆的攻擊發動機，若能在清掉西蒙斯、哈里斯之後，迎來哈登。那麼對76人來說，過去善於主導擋拆，能助攻或是自行終結進攻的哈登，無疑是個高規版的選項。

對哈登來說也無非是個再次證明自己的機會，而不是在籃網好像是扮演過去在雷霆的三弟角色。 如果籃網無法在本季順利登基東冠，甚至是叩關總冠軍，那麼三王組合在今年夏天提早解體，似乎也是有機率留給球迷想像空間的。

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