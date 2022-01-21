NBA長人瘋狂輸出 怪物中鋒正在找回統治力

現代NBA已經進入三分球世代，也是瘋狂小球世代，速度、反擊加上無法預期和難以防守三分球，創造現代籃球最新趨勢。利用三分球拉開空間，有效掩護擋拆，形成更多錯位和一對一單打空間，籃球逐漸返樸歸真，戰術化繁為簡，利用最基礎擋拆、掩護、切傳創造團隊合作，打出最高效進攻。

在長人式微，中鋒角色弱化，中鋒幾乎停產年代，大多數年輕長人都不想打中鋒和背框，他們更願意打前鋒，更喜歡持球擁有球權主動攻擊，展現非凡運動能力和驚人天賦。76人中鋒安比德、金塊中鋒約柯奇在NBA「中鋒式微世代」簡直就像史前怪物般存在。

76人中鋒安比德今天對魔術比賽上場27分鐘砍50分，帶領76人123：110擊敗魔術。金塊中鋒約柯奇砍49分、14籃板、10助攻，帶領金塊經延長賽130：128力克快艇。

中鋒瘋狂輸出，安比德和約柯奇在現代NBA不僅打得像年度MVP，全能球技攻防兩端爆量輸出，另外還有更重要比賽統治力更不是一般球員能取得的高度和成就。

上季的年度MVP票選前三名就是約柯奇(左)、安比德(右)、柯瑞(中)，兩大長人都還年輕，未來幾年還有得拚。 美聯社

安比德和約柯奇 兩名MVP等級中鋒有很多共同點

第一、他們都能面框、背框攻擊，進攻腳步一流，戰術素養高又擅於傳球創造出手空間，在低位和禁區發揮牽制力，有效壓制對手輾壓禁區，發揮個人最大優勢和對位能力。

第二、他們兩人投籃能力非常出色，三分球也不在話下，儘管三分線跳投並不是兩人強項和主要打法，但兩名超級中鋒都很擅長進攻得分，更能在禁區和低位展現絕對優勢。

安比德(中)在禁區強攻之餘，也能跟上潮流稍微增加三分球火力，讓他在關鍵時刻的出手有更好的選擇。 美聯社

第三、儘管安比德和約柯奇都屬於MVP等級全能中鋒，球技、能力、牽制力都像妖怪般存在，但76人和金塊都不在爭冠前五熱門。因為兩支球隊都欠缺許多爭冠元素。

比如：76人卡著前鋒西蒙斯很難交易出手，76人總管莫雷算得太精，很可能錯失安比德生涯顛峰，浪費這幾年安比德爭冠最佳狀況。金塊儘管圍繞約柯奇打造很有競爭力團隊，但金塊始終缺少第二號穩定球星，更缺少一名能在季後賽打亂對手，創造各種奇蹟角色球員。

約柯奇(右)越打越全方位，本季已有10次大三元，在全聯盟排名第一，但很可惜從過去到現在，隊友常常容易輪流受傷，沒有一個稱職的副手來配合他。 美聯社

NBA大三分和小球世代，所有成功奪冠球隊大多沒有統治級明星中鋒。2015年勇士，2016年騎士，2017-2018年勇士，2019年暴龍，2020年湖人，2021年公鹿，中鋒大多只是擺設和角色球員苦工，這些成功奪冠球隊都擅長用小個陣容和三分球，發揮壓迫防守和快速反擊，低位、禁區不再像80、90年代NBA那麼擁擠。

安比德驚人統治力和約柯奇全能主宰比賽能力，兩大超級中鋒都能成就一支總冠軍球隊，但他們都需要更出色二當家和完整陣容深度。

安比德瘋狂得分輸出，攻防兩端都打出年度MVP超水準，76人如果不能在這兩年有效處理西蒙斯交易，為安比德組建更完整陣容，幫助安比德站上總冠軍舞台，安比德生涯顛峰恐怕就要被浪費掉。

約柯奇的情況也一樣，約柯奇是2021年度MVP，他已經證明自己是聯盟第一中鋒，第一長人，但金塊同樣缺少許多爭冠元素，出色二當家，完美配角和板凳奇兵，完成更重要團隊合作。

2月10日是今年NBA球員交易截止日，在「中鋒瘋狂輸出」年代，安比德和約柯奇的球隊都還有機會成為爭冠熱門，宣告「NBA中鋒世代」回來了！