湯普森漫長復出之路 背後不為人知的故事

勇士後衛湯普森(Klay Thompson)一直是個很特殊的人，和那些NBA億萬巨星不大一樣。他在勇士隊最好的朋友是現在任職制服組的帕楚利亞（Zaza Pachulia），兩個人都有與眾不同的幽默感和好強心。在帕楚利亞的辦公室中有一副表框的剪報，內容物是帕楚利亞唯一一場得分比K湯高的證據。這發生在2017年季後賽第二輪，勇士對爵士隊的第三戰，那是湯普森全季得分最低的一場比賽，只拿6分而已，而殺手帕楚利亞得到7分。在隔天練習時，渣哥把這禮物送給K湯，Klay說：「不好笑，我要把它拿去燒了。」帕楚利亞趕快把這剪報搶救回來。「你和某些人就是特別投緣，我的個性和他的個性都很好笑，我會欺負他，他也會欺負我，我們會一直開玩笑。」帕楚利亞說：「我認識他爸媽，他的兄弟們。我們會這麼投緣的因素很多，但最主要的是他的個性，他就是這麼好相處。」

勇士前中鋒帕楚利亞和湯普森是好友，他退休之後在勇士球團工作，仍然常常和湯普森開玩笑。 歐新社資料照片

K湯和勇士隊的中鋒們關係都很好，有點像是美式足球中四分衛和進攻鋒線的版本。他的打法要靠這些大個子幫他擋出空檔，幫他做苦工。澳洲中鋒伯加特（Andrew Bogut）在2015年幫助浪花兄弟拿到生涯第一個冠軍，他也稱讚K湯是個有趣的人。在和運動家網站灣區資深記者川上提姆的電話訪談中，伯加特說了一個在2016年奧運期間發生的故事，「我們住在選手村，而美國隊牌子太大，不能住選手村，他們好像是弄了個郵輪還是什麼的吧。我們有天練習完後，回到選手村，我們從巴士上下車，準備回去房間，我突然看到Klay，穿著美國隊的制服，戴著耳機在閒晃。我問他，『Klay，你在這裡幹嘛？』結果他說，『沒有，我只是想看看選手村長什麼樣子。』他就這樣一個人跑來，沒有其他球員，甚至連保安人員都沒跟。然後他問我要去哪，我說我們要回澳洲隊總部，他就問他能不能跟著去，我說當然好。他跟著我回去，有幾個澳洲球員是他認識的，像班恩斯（Aron Baynes）和摩騰（Brock Motum），他待了兩三個小時後，我以為他閃人了，我就下樓去吃晚餐，沒想到我居然看到他在和一個澳洲體操隊的成員在打乒乓球。很扯吧。」

另外帕楚利亞和威斯特（David West，生涯最後兩年在勇士拿下兩次冠軍）都說他們印象最深刻的故事就是K湯得60分那場比賽。威斯特說：「前一天的練習Klay睡過頭沒到，這是我在勇士期間第一次看到這種事發生。他是那麼可靠的人，大家當時都不知道發生什麼事。結果那場比賽賽前他超安靜，比以往更安靜好幾倍，然後，然後他就起飛了。我從來沒看過有人是用這種方式來反彈的。」帕楚利亞也說他不記得在他勇士球員時期，有其他的老將曾經練習缺席過，但K湯隔天用三節就砍60分的方法來表態，「我們都跟他講，你以後不要再來練球了啦。聽起來好像沒什麼，但對我們這些很了解他的人來說，這就非常Klay啊。」

勇士前大前鋒威斯(中)曾親眼目睹湯普森(左)單場狂飆60分，用來彌補前一天練球的遲到。 歐新社資料照片

就是這種熊熊燃燒的競爭之火，讓湯普森在2019年決賽第六戰撕裂左膝ACL後，還要衝回場完成罰球。也是這股火焰，讓他在2020年回歸前夕，弄斷阿基里斯腱後，繼續支撐完漫長嚴酷的復健之路。在這年的選秀會，勇士隊手握第二順位好籤（那年他們是七季來第一次沒打進季後賽），加上K湯在一年的休養之後，終於準備回歸，一切跡象都顯示勇士只會走低一季，馬上就要回彈了。選秀戰情室中氣氛十分樂觀，直到總經理邁爾斯（Bob Myers）接到一通電話。當時也在戰情室的帕楚利亞回憶說，邁爾斯的電話一直響不停，很多隊的GM都打來詢問交易的可能性。邁爾斯的神色一派輕鬆，直到某一通電話。「你可以看到他臉上表情馬上垮下來。」

邁爾斯走出房間去聽電話，突然間戰情室裡的人都知道有大事發生了，原本歡樂的氣氛瞬間冷凍。幾分鐘後，邁爾斯回到陣營中，向大家宣佈壞消息，「Klay在洛杉磯打街頭籃球時，阿基里斯腱斷了。」渣哥說，就像一個滿心期待要放氣球的小朋友，在接完電話後，氣球就被戳破了。

邁爾斯馬上向球隊老闆報告這噩耗，然後打給柯瑞。帕楚利亞說，擴音電話的那頭，柯瑞幾乎是一片死寂地聽完邁爾斯的話。阿基里斯腱是運動員的死穴，很多人在受了此傷之後，再也找不回當初的速度、敏捷和爆發性。根據美國運動醫學骨科學刊的研究，從1970年到2019年間，共有47位NBA球員撕裂過阿基里斯腱，在回歸的第一年，他們的績效會下滑20至40趴，而在傷後，這些球員只剩下80到85趴的功力。在受傷後，他們的NBA壽命只剩下平均2.8季。雖然有Kobe、KD、威金斯（Dominique Wilkins）等成功回歸的例子，但有更多的布蘭德（Elton Brand）、艾利斯（LaPhonso Ellis）和歐庫（Mehmet Okur）。

K湯自己也說，2020是他這輩子最糟糕的一年。經過一整年枯燥的ACL復健後，他又要面對另一個更不可測的傷勢。帕楚利亞對Klay的心理創傷有個比方，就是『雞籠症候群』—一隻雞被關在籠子裡一年半後，等它被放出來後，它會馬上回到籠內，因為在那邊它才有安全感。「Klay就像被關在『不能打球』的籠子裡，他不能打籃球，籃球之門對他關起來了。你該怎麼辦？不知道。搞清楚的過程中，是很黑暗的。」

還好，K湯有個從小到大的嗜好，就是海。他爸爸Mychal來自巴哈馬，他小時候跟爸爸回鄉省親時，就迷上了美麗的大海。在這艱辛的兩年，Klay買了一艘遊艇，拿來當成他去大通中心的通勤工具，也作為他遠離創痛的避風港。他在遊艇上拍攝的影片，讓他已經成為知名網紅，尤其那頂船長帽，更已經成為他的註冊商標。

想要抹去阿基里斯腱撕裂傷的陰影是相當困難，還好有大海撫慰了湯普森的心靈。他很可能是得到了人妖王的開悟：「奇蹟只會降臨在不言放棄的人身上，別小看奇蹟。」 歐新社資料照片

在Klay回歸前幾天，帕楚利亞深夜走在勇士隊的訓練基地，他聽到有投籃的聲音。他本來以為是哪個新人在團隊練完後，自己留下來續練。好奇的渣哥想去看看到底是誰，結果赫然發現，是K湯，他一個人穿著全副球衣，在夜晚自行練投。「這就是他，已經是天王巨星了，還是這麼好強。」最後穿著西裝的帕楚利亞站到籃下幫他的好友撿球，直到深夜。

浪花兄弟重新合體的第一戰，已經成為勇士隊史上名場面之一，目前湯普森雖然還有每場22分鐘的上場時間限制，但已經越打越好，在第五戰對上活塞隊時，命中率已經逼近五成，也首度得分超過20大關。距離那個只用29分鐘就能得到60分的K湯也許還差很遠，但起碼這位史上最強的定點射手已經回來球場，走過死蔭幽谷，度過人生的巨浪。