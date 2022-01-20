柯瑞做榜樣、羅瑞當導師 范弗利特成最強落選新秀

2019年捧冠的暴龍還沒來得及建立起連霸的王朝，就已經先中斷了連七季打進季後賽的紀錄。在東區群雄並起的局面之下，不斷流失奪冠主力班底的暴龍，光是想重返季後賽就已經是巨大的挑戰。但誰也沒想到，季前完全不被看好的暴龍居然還是一尾活龍，不只死命地抓住附加賽的車尾，甚至還有可能往上衝擊前八強的席位。這一切，都來於一個2016梯的落選新秀：范弗利特（Fred VanVleet）。

目前的暴龍排在東區第九，戰績看似並不起眼，但不久前他們才打出一波六連勝，一路從谷底爬了上來。考量到他們本季失去了主控羅瑞（Kyle Lowry），又受到一系列的傷兵打擊，戰力不全又士氣低迷，這樣的成績已經讓人意外。甚至主帥諾斯（Nick Nurse）都說這是他執教四年以來最困難的一季，就是在這樣的情況之下，范弗利特跳出來一肩扛起球隊。

從數據來看，范弗利特本季場均21.9分，共有8場比賽拿下超過30分，衝上生涯最高點。在本季之前，他只有十次單場飆破30分大關。目前他的平均得分及總得分都是全隊最多，平均出賽時間達到38分鐘更是全聯盟第一。而范弗利特之所以能在本季竄起，有兩名球星對他影響最大，一個毫無疑問是羅瑞，另一個則是柯瑞（Stephen Curry）。

范弗利特成能打出這樣優質的表現，與柯瑞(右)與羅瑞(左)兩位名將有很大的關係。 歐新社資料照片

羅瑞的完美復刻

前暴龍總教練凱西（Dwane Casey）認為范弗利特就是羅瑞二代，無論是體型、打法、態度還是領導風格，他都完美復刻了暴龍隊長的原型。

凱西帶過新人時期的范弗利特，一開始他也對這個只有185公分高的矮小控衛感到懷疑。畢竟主力控衛羅瑞只有183公分高，再來一個矮控衛對球隊能有多大的幫助？結果從夏季聯盟訓練營的第一天開始，范弗利特就展現出了強大的領導力及組織力，每當羅瑞不在場上的時候，范弗利特就能成功接手他的位置，稱職地指揮隊友打球。

那一年，暴龍在選秀會上並沒有挑中他，而是選了席亞康（Pascal Siakam）。范弗利特是簽下夏季聯盟合約，才有機會讓總教練看到他在場上的表現。那一年夏天，暴龍隊上已經有14名球員領有保障合約，而范弗利特硬是搶下最後一個名額，擠進了開季15人名單。

對范弗利特來說，一開始他只是羅瑞的替補，經過三年歷練之後，他掙得了先發位置，和羅瑞組成後場搭檔。而今，他已經獨當一面，名符其實地接下羅瑞的棒子，成為暴龍新一代的隊長。

范弗利特(左)在選秀會中落選，在暴龍第一季只能跑跑龍套，場均得分只有2.9分，但在導師羅瑞(右)的指導之下，開始打出信心，並有長足的進步，第四個球季開始就成為暴龍主力先發。 歐新社資料照片

柯瑞為他創造機會

范弗利特身高不起眼，除了領導及組織能力，他還得有足夠的得分火力，才能在球隊立足。本季他三分球命中率超過四成，平均每場投進3.9個三分外線，這些都是全隊第一的數據。像范弗利特這樣矮小的控衛能在聯盟發光發熱，很重要的一個原因是他能夠投三分，連他自己就說是柯瑞讓他有機會能打進NBA。

不只是因為柯瑞引領的三分潮流，讓范弗利特在場上有發揮的空間，他還進一步地說自己在大學時代就和助理教練一同研究柯瑞的影片，並且嘗試讓自己能做到一些他的動作。事實上，這些努力後來也兌現成他在場上的關鍵表現。

曾在選秀會上落選的球員當中，范弗利特無疑已經是這一代的代表人物。而說到他那一年的落選新秀，從范弗利特、到公牛的卡盧索（Alex Caruso），勇士的小裴頓（Gary Payton II）和李（Damion Lee），這四人目前都為球隊注入不可或缺的戰力。雖然暴龍不像公牛和勇士那樣經常衝上分區首位，然而，范弗利特的個人表現無疑是這群同梯當中最搶眼的一個。

范弗利特(左)能在落選之後，還能被暴龍簽下，要感謝前輩柯瑞(右)在前面開路，范弗利特學習他的動作之後也讓暴龍願意給他機會。 歐新社資料照片

即使把比較級擴大到所有現役的落選新秀，其球隊地位及個人表現能和范弗利特相抗衡的球員，恐怕也只有76人的小柯瑞（Seth Curry）。而從全明星賽第二輪的投票結果來看，全聯盟前後場共40人的名單當中，只有范弗利特一人曾是落選新秀，這一點就足以說明他本季打出的新高度。

無論是完美復刻了羅瑞的隊長形象，還是抓住了柯瑞為矮小球員創造出來的機會，范弗利特都在本季打出了不可忽視的表現。他能不能一舉衝進今年的明星賽？雖然機率不大，但就像他打進聯盟的過程一樣，是個值得關注的挑戰。