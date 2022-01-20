日職／中田翔、陽岱鋼後的新外野 成為巨人重建指標

2021年日本職棒，除了養樂多、歐力士兩支前一年墊底球隊創造奪冠大驚奇之外，巨人、軟銀兩支前一年優勝球隊跌了一大跤，也出乎大家的意料之外。巨人、軟銀不僅雙雙連霸失利，而且勝率都不及5成（巨人0.496、軟銀0.492）。其中，過去7年6度拿下日本一總冠軍、最近4連霸的常勝軍軟銀，自2013年之後、相隔8年再度掉入太平洋聯盟B級。

相較之下，巨人雖然還勉強守住A級、打進CS季後賽，看似狀況沒有這麼差，不過一連串的風暴以及紛紛擾擾，實際上絕對沒有比軟銀好到哪裡。今年球季在各隊競爭力提升的情況下，想要尋求重返榮耀，還有不少阻礙與難關。

2021年巨人軍引起最大爭議的就是網羅了發生暴力事件的中田翔。去年8月中田翔因為對日本火腿隊的隊友施暴而受到停賽處分，巨人隨即以無償交易的方式將他網羅入隊。結果這名洋聯3屆打點王得主轉隊之後出賽34場，只繳出0.154打擊率、3支全壘打、7分打點。巨人隊因為坦姆斯（Eric Thames）、史莫克（Justin Smoak）等洋砲接連出狀況退團，因此原辰德對中田翔填補中心打線寄望甚深，但中田翔的低迷卻成了加速巨人隊被養樂多、阪神甩開的「戰犯」。加上形象大傷，這一樁無償交易最初看似巨人隊得利，但卻付出巨大代價。

新球季，中田翔遭到大砍薪1億9,000萬，年薪剩下1億5,000萬日圓。在前匹茲堡海盜外野手波蘭柯（Gregory Polanco）、沃克（Adam Walker）這兩名新洋砲的實力以及能否適應日本職棒環境狀況仍然不明的情況下，中田翔能否復活，影響巨大。

巨人新洋將波蘭柯在大聯盟時能轟能盜，但選球極差，生涯823場出賽的上壘率僅有.309，能否適應日職生態實在是很大的問號。 歐新社資料照片

巨人去年的另外一個重大敗筆就是補強選手一個接一個失敗。尤其是他們分別以2年2億日圓、4年8億日圓簽下自由市場上的梶谷隆幸、井納翔一，戰力加分程度原本就受到質疑，加上挖的是同聯盟對手橫濱的球員，因此形象上也是大大減分。結果梶谷隆幸維持「痛痛人」的特色，在一軍只出賽61場，0.282打擊率、4支全壘打、23分打點，加上已經年滿33歲，4年的複數年約風險極大。井納翔一更是悽慘，只在一軍出賽5場、防禦率14.40，巨人隊所花的2億年薪付諸流水。因為井納翔一的失算，巨人隊在季中找回在大聯盟發展不順的山口俊，但也無濟於事，山口俊以7連敗結束球季，拿下2勝8敗的戰績。「新舊補強」都踢到鐵板，讓巨人軍以及實際掌握編成大權的監督原辰德遭受重挫。

加上年底陽岱鋼離隊，大竹寬、野上亮磨引退，幾年前巨人隊FA補進的選手都陸續消失在球隊。不過他們畢竟都是外來的選手，17年資歷、深受巨人球迷喜愛的的老將龜井善行引退轉任教練，才是讓巨人隊球迷最感到不捨的球員。

新球季巨人的外野陣容面臨重整，陽岱鋼、龜井善行雖然這幾年都不是第一線戰力，不過其他選手的戰力值都有隱憂，因此這個部分與中田翔的復活與否相同，將牽動巨人軍的盛衰。去年以135場出賽創生涯新高的松原聖彌，真正站穩一軍才第一個球季，丸佳浩去年0.265打擊率、23支全壘打、55分打點、OPS0.860都是近年最差，身手是否已經退化，令人擔憂。補進的大聯盟生涯96支全壘打的波蘭柯、兩屆美國獨立聯盟MVP沃克兩名外野洋砲都有不少未知數。在養樂多、阪神戰力不墜，橫濱DeNA戰力又大幅提升的情況下，整體來說，2022年的巨人軍將面臨比去年更嚴峻的挑戰。