中職／自由球員太貴有行無市 戰力外反而更搶手

每年的棒球休賽季，美國職棒與日本職棒常常有大量交易傳聞，然而中華職棒即使開啟了自由球員市場，每年到了冬天在消息面仍然是平淡無奇。去年球季賴鴻誠轉戰樂天桃猿後，似乎再度看到轉隊契機，但今年包含陳禹勳、陳鴻文、林益全及官大元等四位一軍即戰力，至今依然是乏人問津，反而許多大咖球員因為被列入60人名單之外，掀起搶人風潮。

今年球季包含富邦胡金龍、樂天詹智堯及陽耀勳、中信王勝偉及林智勝，都未被列入60人名單。其中王勝偉、詹智堯都是在原球隊超過10年的球星，王勝偉曾是中信前身兄弟象隊的代訓狀元，詹智堯更是La New、Lamigo的開路先鋒，完全沒人想會到換穿他隊戰袍，他們兩人與陽耀勳最終都加盟富邦悍將。胡金龍則是義大犀牛創隊狀元，只可惜因為「胡弟事件」被冰封，約滿後球隊也決定不留人，他選擇加入統一獅隊。目前林智勝則還沒有決定去向，不過據傳樂天桃猿及味全龍都想搶人，確定會明年還能見到他。

兄弟球迷可能從沒想過王勝偉會轉隊，悍將因此補強了內野戰力，還成功製造話題，而且不需要付出任何補償。 聯合報系資料照片

不只五位球星將有去處，被戰力外的球員意外搶手，樂天釋出的洪聖欽已確定加入富邦，前悍將林威廷則投入龍營。另外吳丞哲、江國謙加入統一春訓，劉昱言、賴智垣、葉國情則到味全測試，張耿豪、劉貴元、張聖豪被原球隊簽回。這些重生的球員之中，曾是桃猿王朝的成員最為搶手，9位離隊的球員中，有7位披上新球衣。

相較於戰力外球員的搶手，自由球員更顯得有行無市，原本各隊都陸續表態，除了留下自家人外，不會另外網羅。這其中最主要原因在於60人名單之外的球員，各隊可以自由簽下，不需要付出任何代價，而從自由市場補強，則需要提出補償。聯盟規章規定，被挖角的球隊可以選擇球員年薪125%的全額補償，或是年薪75%的部分轉隊費及指定選手之補償。

以過去中職3次球員轉隊的案例，中信兄弟網羅林智勝及鄭達鴻，支付Lamigo 645萬元及義大525萬元；樂天桃猿網羅賴鴻誠，付出234萬元及球員楊瑞承給富邦。以這次四位自由球員轉隊費(全額補償/部份補償)分別為林益全1,087.5萬/652.5萬、陳禹勳870萬/522萬、陳鴻文750萬/450萬、官大元240萬/144萬。除了官大元外，網羅其他三人，無論是支付全額或部分都是一筆不小的數字。

樂天去年網羅賴鴻誠，雖然成功補強左投戰力，但同時付出不小的代價，其中補償球員楊瑞承更是讓富邦得以紓解三壘燃眉之急。 聯合報系資料照片

中職對於球員轉隊一視同仁，同樣有自由球員規定的美國及日本職棒，對於球員就有所謂分級制度，網羅不同程度的球員，會付出不同比例的補償代價。以日本職棒為例，依照球員年薪高低分為三個等級，在原球隊薪資前3名為A級，4至10名為B級，10名以外為C級。補償的比例有所不同，甚至挖角C級球員，還可以不用補償。美國職棒則是依照不同守備位置分組，有各式的數據分析進行分類，最後球隊依失去的自由球員等級，可獲得相對的選秀權。

中職目前自由球員市場遭遇的困境，除了球員自身狀況(年紀、身手、…)外，對於自由球員轉隊不利的外在條件，可能卡在轉隊費用太高，或需要付出球員補償。而球員補償則是只能保護25人，沒有如味全擴編選秀時的新人優惠，因此會有許多即戰力無法被列入。若以日職的分級方法，在中華職棒網羅所謂A或B級的球員，要付出高額的轉隊費，網羅C級球員又可能要付出同等級球員，根本得不償失。

從戰力外球員挖寶，不但可以炒熱話題，還可能提升戰力，即使失敗也沒太大損失。在只能網羅2人的情況下，從自由球員市場找人，還是難使戰績一飛衝天，而且又要付出不小的補償費或戰力內的球員，著實難吸引球團目光。或許中職對於自由球員的補償制度，需要再次滾動調整一下，才能刺激未來買氣。