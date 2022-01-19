快訊

升三級？禁內用？快過年了好掙扎 2時間點最有可能

面臨職棒生涯轉捩點 36歲的陳偉殷殘存多少燃料？

聯合新聞網 / littlenosejiang
陳偉殷近兩年在一軍只投了35.1局，在新的球季處境有如虎尾春冰，換了背號之後能否虎變龍蒸，並再次虎嘯風生？就要看他對棒球還有多少愛老虎油燃料了！ 擷圖自阪神虎隊官方IG
陳偉殷近兩年在一軍只投了35.1局，在新的球季處境有如虎尾春冰，換了背號之後能否虎變龍蒸，並再次虎嘯風生？就要看他對棒球還有多少愛老虎油燃料了！ 擷圖自阪神虎隊官方IG

在2020年重返日職證明身手後，陳偉殷阪神虎簽下2年400萬美元合約，甚至接下王牌左投能見篤史的14號，期待能替虎軍增翅添翼。只可惜2021年運氣並不站在偉殷這邊，除了熱身賽狀態不佳從二軍出發，整年大小傷不斷，最終僅在一軍出賽2場，留下1勝0敗、自責分率3.86的成績。然而撇除傷病因素，健康的陳偉殷就能穩定替球隊做出貢獻嗎？這點似乎仍是未知數。

飛球型投手

陳偉殷生涯的三振率並不高，與主打伸卡球的王建民相比，陳更傾向讓打者把球往天空打，是典型的「飛球型投手」。金鶯隊時期的2012至2015年，陳的內野高飛球率高居MLB第13，8年美職生涯中有40.1%的飛球率。球種方面，速球系球種的使用率佔了超過60%，且經常攻擊好球帶甚至好球帶上緣；第二球路則為變化幅度不大，但與直球並用可有效混淆打者的滑球；至於曲球則大多瞄準外角，用來凍結反應不及的右打者。

飛球型投手的價值在於能有效控制打者的擊球品質，若能讓打者敲出不營養、見高不見遠的飛球，以防守者的角度來看，可說是除了三振之外最輕鬆的解決方式。但缺點也顯而易見，當投手的球威（Stuff）隨著年紀下滑，但又持續將球往好球帶塞，打者便有更大的機率將球打得更結實、甚至扛出全壘打牆，這就是陳偉殷在轉戰馬林魚後遇上的最大麻煩，也可能是他在美職最後幾年常對媒體提到：「明明狀態不錯，結果卻不如人意」的原因。

陳偉殷在金鶯隊時期是非常有效率的飛球型投手，四年下來戰績46勝32敗、防禦率是不錯的3.72。 歐新社資料照片
陳偉殷在金鶯隊時期是非常有效率的飛球型投手，四年下來戰績46勝32敗、防禦率是不錯的3.72。 歐新社資料照片

一般提到投手球威，我們常拿轉速（Spin Rate）作為評鑑的基準，轉速越多，視覺上造成上竄的效果越好，而這通常也伴隨著優秀的揮空率，如聯盟頂尖的薛則（Max Scherzer）與柯爾（Gerrit Cole）。不過陳偉殷不一樣，即便是生涯年，轉速也落在聯盟最後20%的水準，直球揮空率也不高，不過卻能對打者造成肉眼比實際數字快的錯覺，並讓對手敲出軟弱飛球出局。2016年告別巴爾的摩後，轉投馬林魚的陳偉殷第一年就出現水土不服的症狀，帳面自責分率漲到4.96外，出色擊球率（Barrel%，以擊球仰角與擊球初速作為依據，安打率高於.500且長打率高於1.500的擊球）來到生涯最慘的8.1%、堅實擊球率（HardHit%，擊球初速高於95英里的擊球）也來到36.9%，即使陳維持4成左右的飛球率，但被擊出的球卻越飛越遠，這也反應在他該年的被全壘打數上，每9局被敲出全壘打數高達1.61（聯盟平均HR/9為1.2），即便他在2019年被調往牛棚後改變配球策略，拉高曲球使用的比率、避免將球往好球帶丟，然而打者對其主戰球種——直球與滑球的重擊卻與日俱增，似乎也成為馬林魚最終決定買斷最後一年、釋出陳偉殷的主要原因。

陳偉殷轉隊到馬林魚之後，關鍵對決被打長打頻率變高，造成失分偏多，加上受到傷勢影響，4年下來只有13勝19敗、防禦率高到5.10。 美聯社資料照片
陳偉殷轉隊到馬林魚之後，關鍵對決被打長打頻率變高，造成失分偏多，加上受到傷勢影響，4年下來只有13勝19敗、防禦率高到5.10。 美聯社資料照片

三振率是一大隱憂

2020年，春訓遭到水手隊釋出的陳偉殷回歸熟悉的日本職棒，在羅德隊繳出4場先發僅失7分、自責分率2.42的好表現，看似面對整體強度較低的日職打者仍具壓制力，但細看投球內容其實藏有隱憂，那就是進一步下探的三振率，旅美8年的陳偉殷平均每9局可以送出7.78次三振，然而在羅德隊的4場先發中主投26局，卻只投出14次三振，K/9值剩不到5，雖說陳並非以三振見長的投手，但三振數下降代表打者有更多機會將球打進場內，同時意謂著球威衰退的缺點有更多的機會被放大，這對職棒生涯步入尾聲的他來說無疑是種警訊。

36歲，幾乎對所有職業運動員來說都是個迎來句點的年紀，陳偉殷去年球季結束後並未返台，而是選擇前往美國自主訓練，近期已經回到日本備戰新球季，足見他比任何人都想再次站穩一軍舞台，2022賽季對他來說不只是合約年，更是職業生涯能否延續的轉捩點，無論結果如何，都值得台灣人見證這位本土最佳左投於職涯最後一刻所付出的努力。

陳偉殷 金鶯 馬林魚 千葉羅德 阪神虎 王建民

相關新聞

面臨職棒生涯轉捩點 36歲的陳偉殷殘存多少燃料？

在2020年重返日職證明身手後，陳偉殷與阪神虎簽下2年400萬美元合約，甚至接下王牌左投能見篤史的14號，期待能替虎軍增翅添翼。只可惜2021年運氣並不站在偉殷這邊，除了熱身賽狀態不佳從二軍出發，整年

中職／自由球員太貴有行無市 戰力外反而更搶手

每年的棒球休賽季，美國職棒與日本職棒常常有大量交易傳聞，然而中華職棒即使開啟了自由球員市場，每年到了冬天在消息面仍然是平淡無奇。去年球季賴鴻誠轉戰樂天桃猿後，似乎再度看到轉隊契機，但今年包含陳禹勳、陳

大谷旋風難比瑞普肯 扛不了封館後救世主重任

自12月初開始封館後，大聯盟陷入一片沈寂——或者應該說「死寂」。盛況有如大拜拜的冬季會議自然取消，大聯盟官網把球員照片全數摘下，搞得球員好似不能直呼其名的佛地魔。然而最令人吐血的是這一個半月裡，始作俑

中職自由球員仍然待業 日職多位前國手也還沒人要

時序接近2月，中職各隊的春訓都將在春節假期後正式展開，目前卻還有多名球員尚未確定今年球季的落腳處，包括富邦的林益全、陳鴻文、兄弟的官大元、林智勝以及樂天的陳禹勳等人，這些球員都是過去國家隊的常客，即使

庫茲瑪破繭而出 帶領巫師向前衝

對衛斯特布魯克（Russell Westbrook）來說，加入洛杉磯湖人隊生涯更艱難，他依舊做自己，但球隊贏不了就得承擔批評。一月份還沒結束，這位前MVP投籃命中率僅 29%，三分線外出手17次僅投進

勇士菜鳥快速成長 庫明卡有雷納德的影子！

金州勇士前鋒庫明卡201公分，19歲，2021年第一輪第7順位新秀最近表現很吸睛，不管是球路、打法還是身材、天賦，庫明卡都像極了「可愛」雷納德。勇士最近給他很多上場時間磨練，過去四場比賽庫明卡場均18

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。