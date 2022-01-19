面臨職棒生涯轉捩點 36歲的陳偉殷殘存多少燃料？

在2020年重返日職證明身手後，陳偉殷與阪神虎簽下2年400萬美元合約，甚至接下王牌左投能見篤史的14號，期待能替虎軍增翅添翼。只可惜2021年運氣並不站在偉殷這邊，除了熱身賽狀態不佳從二軍出發，整年大小傷不斷，最終僅在一軍出賽2場，留下1勝0敗、自責分率3.86的成績。然而撇除傷病因素，健康的陳偉殷就能穩定替球隊做出貢獻嗎？這點似乎仍是未知數。

飛球型投手

陳偉殷生涯的三振率並不高，與主打伸卡球的王建民相比，陳更傾向讓打者把球往天空打，是典型的「飛球型投手」。金鶯隊時期的2012至2015年，陳的內野高飛球率高居MLB第13，8年美職生涯中有40.1%的飛球率。球種方面，速球系球種的使用率佔了超過60%，且經常攻擊好球帶甚至好球帶上緣；第二球路則為變化幅度不大，但與直球並用可有效混淆打者的滑球；至於曲球則大多瞄準外角，用來凍結反應不及的右打者。

飛球型投手的價值在於能有效控制打者的擊球品質，若能讓打者敲出不營養、見高不見遠的飛球，以防守者的角度來看，可說是除了三振之外最輕鬆的解決方式。但缺點也顯而易見，當投手的球威（Stuff）隨著年紀下滑，但又持續將球往好球帶塞，打者便有更大的機率將球打得更結實、甚至扛出全壘打牆，這就是陳偉殷在轉戰馬林魚後遇上的最大麻煩，也可能是他在美職最後幾年常對媒體提到：「明明狀態不錯，結果卻不如人意」的原因。

陳偉殷在金鶯隊時期是非常有效率的飛球型投手，四年下來戰績46勝32敗、防禦率是不錯的3.72。 歐新社資料照片

一般提到投手球威，我們常拿轉速（Spin Rate）作為評鑑的基準，轉速越多，視覺上造成上竄的效果越好，而這通常也伴隨著優秀的揮空率，如聯盟頂尖的薛則（Max Scherzer）與柯爾（Gerrit Cole）。不過陳偉殷不一樣，即便是生涯年，轉速也落在聯盟最後20%的水準，直球揮空率也不高，不過卻能對打者造成肉眼比實際數字快的錯覺，並讓對手敲出軟弱飛球出局。2016年告別巴爾的摩後，轉投馬林魚的陳偉殷第一年就出現水土不服的症狀，帳面自責分率漲到4.96外，出色擊球率（Barrel%，以擊球仰角與擊球初速作為依據，安打率高於.500且長打率高於1.500的擊球）來到生涯最慘的8.1%、堅實擊球率（HardHit%，擊球初速高於95英里的擊球）也來到36.9%，即使陳維持4成左右的飛球率，但被擊出的球卻越飛越遠，這也反應在他該年的被全壘打數上，每9局被敲出全壘打數高達1.61（聯盟平均HR/9為1.2），即便他在2019年被調往牛棚後改變配球策略，拉高曲球使用的比率、避免將球往好球帶丟，然而打者對其主戰球種——直球與滑球的重擊卻與日俱增，似乎也成為馬林魚最終決定買斷最後一年、釋出陳偉殷的主要原因。

陳偉殷轉隊到馬林魚之後，關鍵對決被打長打頻率變高，造成失分偏多，加上受到傷勢影響，4年下來只有13勝19敗、防禦率高到5.10。 美聯社資料照片

三振率是一大隱憂

2020年，春訓遭到水手隊釋出的陳偉殷回歸熟悉的日本職棒，在羅德隊繳出4場先發僅失7分、自責分率2.42的好表現，看似面對整體強度較低的日職打者仍具壓制力，但細看投球內容其實藏有隱憂，那就是進一步下探的三振率，旅美8年的陳偉殷平均每9局可以送出7.78次三振，然而在羅德隊的4場先發中主投26局，卻只投出14次三振，K/9值剩不到5，雖說陳並非以三振見長的投手，但三振數下降代表打者有更多機會將球打進場內，同時意謂著球威衰退的缺點有更多的機會被放大，這對職棒生涯步入尾聲的他來說無疑是種警訊。

36歲，幾乎對所有職業運動員來說都是個迎來句點的年紀，陳偉殷去年球季結束後並未返台，而是選擇前往美國自主訓練，近期已經回到日本備戰新球季，足見他比任何人都想再次站穩一軍舞台，2022賽季對他來說不只是合約年，更是職業生涯能否延續的轉捩點，無論結果如何，都值得台灣人見證這位本土最佳左投於職涯最後一刻所付出的努力。