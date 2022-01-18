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中職自由球員仍然待業 日職多位前國手也還沒人要

聯合新聞網 / 福耳
陳禹勳原本是樂天主力牛棚，去年底行使FA權利，目前尚未確定新東家。 聯合報系資料照片
陳禹勳原本是樂天主力牛棚，去年底行使FA權利，目前尚未確定新東家。 聯合報系資料照片

時序接近2月，中職各隊的春訓都將在春節假期後正式展開，目前卻還有多名球員尚未確定今年球季的落腳處，包括富邦的林益全陳鴻文、兄弟的官大元林智勝以及樂天的陳禹勳等人，這些球員都是過去國家隊的常客，即使年紀增長，但仍有相當的戰力及人氣，而除了樂天之外的4支球隊，都已公開表明沒有網羅他隊自由球員的想法，這些球星們未來的動向相信很快就會有結果出來。

相較於中職的這幾名只是還不確定續留還是轉投他隊的球星，日職有好幾名過去的國家隊常客，面臨的卻是還找不到新東家，能不能繼續留在日職的困境。

火腿的秋吉亮在13年選秀會上被養樂多以第3順位選進，從新人年開始就連3季出賽超過60場，15年的74場更是養樂多隊史紀錄，17年入選WBC日本代表隊，中繼表現優異；19年被交易至火腿，在養樂多5季留下67個中繼點及34次救援成功的成績，到火腿的首季就拿下25次救援成功，同時在自己的第49次就達成對12支球隊都有救援成功的日職史上最快紀錄，前年仍有12次救援成功，但防禦率高達6.37，去年也只出賽10場，雖然防禦率只有2.70，季後未獲得球團續約；與他同時未被續約的還有西川遙輝及大田泰示，但西川及大田先後被樂天及DeNA網羅，只剩秋吉一人還乏人問津。

即使被交易到火腿仍是主力牛棚的秋吉亮，去年季末意外地未獲續約，眼看前隊友西川遙輝、大田泰示都已找到新東家，秋吉還在等候消息。 日本火腿FB粉絲團
即使被交易到火腿仍是主力牛棚的秋吉亮，去年季末意外地未獲續約，眼看前隊友西川遙輝、大田泰示都已找到新東家，秋吉還在等候消息。 日本火腿FB粉絲團

跟秋吉一樣也曾在國際賽中表現優異的牧田和久，在歷經兩年美國職棒的挑戰後，19年季後返日加入樂天，他從12到15年幾乎都以先發為主，16、17年專職中繼，兩年總共拿到53個中繼點，也由於獨特的潛水艇式投球，以及不過的中繼表現，讓他在13、15及17年3度入選日本代表隊，WBC及12強的賽事中擔任牛棚投手，表現穩定。

20年在樂天的首個球季，牧田也出賽了多達52場，拿到22個中繼成功，防禦率是水準之上的2.16，是重要的牛棚戰力；去年季中下二軍調整，7月再度升上一軍，總計出賽17場，只有2個中繼成功，防禦率也升到3.31，就整季來說數據來看並不算太差，但單場表現起伏大，且也已37歲，因此季末遭到戰力外。

牧田和久19年底返日加入樂天，成為球隊主力牛棚，但去年表現不穩定，季末被戰力外，現在仍在找尋留在職棒的機會。 樂天金鷲FB粉絲團
牧田和久19年底返日加入樂天，成為球隊主力牛棚，但去年表現不穩定，季末被戰力外，現在仍在找尋留在職棒的機會。 樂天金鷲FB粉絲團

西武在15年的第一指名多和田真三郎則是從天堂掉落地獄的真實例子，他16、17兩年先發勝場數都不到10場，不過17年季後仍獲選為亞冠賽的日本隊代表，隔年開花結果，先發26場，其中有5場完投，投出16勝5敗3.81防禦率的成績，奪下洋聯勝投王，但19年卻受自律神經失調症影響，先發12場只有1勝6敗，防禦率也暴增到逼近6，接下來兩季都沒有在一軍登場，去年更是連二軍都沒有出賽，季莫都二度戰力外，他在12月初的戰力外測試面對3名打者，投出一次保送，直球最快速度來到146公里，顯示狀況正在恢復中，但至今仍沒有加入新球隊的消息。

曾在2018年奪下洋聯勝投王的多和田真三郎近兩年因病所困，完全沒有在一軍出賽過，即使在戰力外測試表現不差，但留在日職機會並不大。 西武獅FB粉絲團
曾在2018年奪下洋聯勝投王的多和田真三郎近兩年因病所困，完全沒有在一軍出賽過，即使在戰力外測試表現不差，但留在日職機會並不大。 西武獅FB粉絲團

秋吉與牧田雖然在去年的表現都不算理想，但這兩名投球姿勢較奇特的投手，具有一定的功能性，而且過去也有長時間的穩定實績，對於缺中繼戰力的球隊來說是可以投資的，他們兩人要繼續留在職棒場上的機會來得相對高，多和田就比較可惜了，即使有球隊有意網羅，可能也只會先以育成方式簽約，重回一軍的路就難上許多了。

陳禹勳 官大元 林益全 陳鴻文 林智勝 西川遙輝 牧田和久

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