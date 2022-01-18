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勇士菜鳥快速成長 庫明卡有雷納德的影子！

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
勇士菜鳥前鋒庫明卡(00號)近來獲得大量上場時間，頻頻展現驚人的身體力量與爆發力，時而爆扣時而三分線放冷箭，繼普爾之後，又一位讓球迷感到驚喜的勇士新秀！ 歐新社
勇士菜鳥前鋒庫明卡(00號)近來獲得大量上場時間，頻頻展現驚人的身體力量與爆發力，時而爆扣時而三分線放冷箭，繼普爾之後，又一位讓球迷感到驚喜的勇士新秀！ 歐新社

金州勇士前鋒庫明卡201公分，19歲，2021年第一輪第7順位新秀最近表現很吸睛，不管是球路、打法還是身材、天賦，庫明卡都像極了「可愛」雷納德。勇士最近給他很多上場時間磨練，過去四場比賽庫明卡場均18分、6籃板，場均出賽不到25分鐘，他出色身體素質和對抗性，依然生澀攻防套路和表現，真的跟雷納德剛出道非常相似。

庫明卡和雷納德NBA第一季投籃都還不穩也不好，但球路打法很紮實，身體力量、爆發力更優於速度、協調性。庫明卡不像雷納德那麼幸運，菜鳥球季就能成為馬刺先發小前鋒，得到足夠上場時間和戰術角色。

雷納德馬刺生涯菜鳥第一季場均出賽24分鐘，攻下7.9分、5.1籃板，庫明卡如果換算成24場分鐘上場時間，他的數據表現肯定要優於雷納德。雷納德在馬刺經過三年先發養成，這一點庫明卡就沒有那種福氣。

雷納德(中)很幸運地在馬刺開啟職業生涯，有充足的上場時間磨練，卻沒有被教練揠苗助長，紮實的成長之路讓他成為超級球星。 歐新社資料照片
雷納德(中)很幸運地在馬刺開啟職業生涯，有充足的上場時間磨練，卻沒有被教練揠苗助長，紮實的成長之路讓他成為超級球星。 歐新社資料照片

庫明卡最近在勇士傷兵、主力輪休、戰績領先情況下進入主要輪換陣容，勇士有足夠空間和領先優勢可以允許庫明卡犯錯、上場學習、展現天賦球技。庫明卡連續四場比賽得到上場發揮空間，他也沒有丟臉，最近四戰投籃命中率五成，場均攻下18分、6籃板，三分命中率2成85。

勇士最近四戰1勝3敗，戰績並不理想，勇士最近除了柯瑞手感失溫陷入低潮和輪休，先發前鋒格林已經連續傷停三場，戰力、陣容並不完整。但庫明卡的表現非常搶眼，他成為勇士今年季後賽和戰力很大寄託。

庫明卡有出色爆發力，速度、力量過人，身高對位能力相當適合勇士小球陣容和打法，尤其是在鋒線位置，庫明卡一旦下半季能如期成長成熟，進入勇士主要輪換，庫明卡驚人體能和對位攻防能力都能為勇士季後賽大大加分。

勇士趁現在傷兵較多的時間，順便想多讓主力球員休息，意外讓庫明卡(中)有大顯身手的舞台，也讓他成為季後賽的奇兵。 美聯社
勇士趁現在傷兵較多的時間，順便想多讓主力球員休息，意外讓庫明卡(中)有大顯身手的舞台，也讓他成為季後賽的奇兵。 美聯社

勇士目前陣容 鋒線、側翼和禁區都有漏洞

37歲前鋒伊古達拉進攻、外線都很不穩定，34歲大前鋒畢耶利察速度偏慢，力量不足，先發中鋒206公分魯尼速度也跟不上， 213公分二年級長人威斯曼今年球季仍在傷停還沒出賽。

庫明卡球技、經驗還是很嫩，現階段很難擺進主要輪換陣容。但勇士戰績和戰力有足夠空間可以讓他上場磨練、容許犯錯，這是勇士養成策略，一旦勇士今年二月球員交易截止日沒有任何交易、補強，庫明卡運動能力和出色體能，都有機會成為勇士奇兵，用來改變比賽節奏和創造對位優勢。

勇士今年球季已經成功挽救伊古達拉、波特、畢耶利察、裴頓二世等四名球員生涯，現在又著手培養19歲菜鳥庫明卡，減輕球隊傷病負擔和輪換陣容不足，勇士今年繼續創造各種奇蹟與可能。

鋒線戰力是勇士較弱的一環，如果能讓畢耶利察(左)和庫明卡(右)打得更有信心，勇士就不一定需要犧牲其他好手來補強，也能打出更多的驚奇。 美聯社
鋒線戰力是勇士較弱的一環，如果能讓畢耶利察(左)和庫明卡(右)打得更有信心，勇士就不一定需要犧牲其他好手來補強，也能打出更多的驚奇。 美聯社

庫明卡身材、體能、球路打法很像年輕的雷納德，儘管他未來不一定能達到雷納德高度和成就，勇士還是拉長眼界耐心培養，期待庫明卡能在最短時間內成長，季後賽可以進入輪換派上用場。他靠防守立足輪換，像奇兵一樣改變比賽節奏，逐漸成為球隊核心主力，庫明卡成長軌跡、球路打法很像雷納德，未來也可能是勇士非常重要建隊基石之一。

勇士最近10戰4勝6敗，正在經歷今年球季最低潮，格林還要傷停一到兩周，柯瑞手感已經低迷一個月，現在還沒有恢復投籃水平，菜鳥前鋒庫明卡暫時成為勇士調整路上最主要養成目標。

勇士戰績聯盟第二，僅次於太陽，勇士還有足夠本錢和耐心等待柯瑞、格林同時回歸。2012年馬刺雷納德帶給球迷、專家的期待可能不如2022年庫明卡，庫明卡很有機會為勇士帶來更多幸運和驚奇。

勇士 格林 雷納德 威斯曼

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