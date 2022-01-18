庫茲瑪破繭而出 帶領巫師向前衝

對衛斯特布魯克（Russell Westbrook）來說，加入洛杉磯湖人隊生涯更艱難，他依舊做自己，但球隊贏不了就得承擔批評。一月份還沒結束，這位前MVP投籃命中率僅 29%，三分線外出手17次僅投進一球，交易傳聞亦甚囂塵上。反觀華府特區，卻靠湖人棄將打出驚奇，去年的交易誰是贏家，目前看是華盛頓巫師隊。

前幾年，效力湖人隊的庫茲瑪（Kyle Kuzma）表現可圈可點，卻承受類似衛斯特布魯克的窘境，原因是不符期待，包括進攻不穩定、防守欠佳。因此，衛斯特布魯克的交易案他和哈瑞爾（Montrezl Harrell）、波普（Kentavious Caldwell-Pope）被打包送走，三人換一人價值不及「大三元之王」。不過，加入巫師的庫茲瑪判若兩人，展現關鍵時刻的強心臟，成為陣中核心主力之一，且在NBA 2K22電玩評分超越衛斯特布魯克一吐晦氣。

湖人隊上季為補一號位的漏洞，將陣中三名主力庫茲瑪(左)、哈瑞爾、波普(右)打包送往華府，換來衛斯特布魯克卻效果欠佳，至今戰績仍在五成徘徊。 歐新社資料照片

庫茲瑪在巫師隊展現高效率，平均每場15.7 分、8.7 個籃板和3次助攻。1月9日客場出征，他在奧蘭多繳出27分、22個籃板的超級兩雙，成為2010 年賈米森 （Antawn Jamison）之後巫師隊第一人。1月12日主場迎戰魔術隊19分、10個籃板與9次助攻准大三元，帶領巫師隊拿三連勝，個人帳面、球隊戰績亮眼賞了湖人隊耳光。同時間，洛杉磯這邊球迷一陣哀嚎，以「輸家、冤大頭」等負面詞語抨擊湖人高層，笑稱將轉支持「華盛頓湖人隊」。

與庫茲瑪並肩作戰的老面孔，不僅有哈瑞爾和波普，還有2017年二輪新秀布萊恩（Thomas Bryant），菜鳥年與湖人傳奇同姓卻打不出名堂，意外在華府覓得第二春。轉戰巫師第一年平均10.5分、6.3個籃板，翌年進步到13.2分、7.2個籃板，去年增加至14.3分、6.1個籃板，成為禁區的要員。

開年前六場比賽，庫茲瑪每場貢獻超過20分，投籃命中率達五成，正在破繭而出，地位直追一哥比爾（Bradley Beal）。被媒體問及對庫茲瑪感想，比爾大方暢談新伙伴：「他很清楚在巫師是一次新機會，現在有了可大顯身手的舞台，可以大口呼吸和放鬆、享受每一場比賽。庫茲瑪在華府，不必擔心外界干擾，只要專心打球即可。」比爾認為擺脫湖人、擺脫詹姆斯（LeBron James）才能發揮真實力。

庫茲瑪本季在巫師41場都是先發，遠超過上季在湖人8 場先發，球團充分給予機會。此舉，亦讓他平均上場時間33分25秒達生涯新高，比上季多出近5分鐘。不過，曾受湖人栽培的庫茲瑪未埋怨老東家，認為成功與在洛杉磯的日子有關，他說：「成就要歸功於過去兩年，我能近距離觀摩偉大的前輩打球並學習。我知道被交易是一個契機，可以提高自身水平，展示所學到的一切，現在你們看到是成果。」

剛加入聯盟時，庫茲瑪即備受湖人隊重視，傳奇名人布萊恩甚至點名與他共進晚餐，願意分享個人在NBA打拼的心得。 聯合報系資料照片

巫師隊總教練小安索（Wes Unseld Jr.）評庫茲瑪：「他有6呎10吋 身高，憑著高大身材與出色的彈跳力，只要在場上站好位置，你很難去防守他。而且，庫茲瑪自信心十足，終究見識過大場面，不畏懼接管比賽。」本季每逢比賽前束前的關鍵時刻（Clutch minutes），庫茲瑪都在場上穩定局勢，總時間88分鐘居聯盟第六名，正負貢獻值+59與14顆三分外線均為榜首，得分65排第七位、26個籃板排第二位。

庫茲瑪(右)在2020年季後賽防守表現欠佳，被球迷批評是搭詹姆斯(左)順風車奪冠，如今他在巫師隊全面進化，證明自己非等閒之輩。

比爾表示：「庫茲瑪可成為聯盟球星，他有身材、進攻手段多元、球商超高，我認為他始終沒贏得應有的讚美。我年初告訴庫茲瑪，每一場比賽應該得分、籃板兩位數，而他正在一步步達成目標，以其運動能力和身材，其實相當容易。」庫茲瑪受訪談到：「我知道自己能做什麼，來華府是為了贏球，需要我做什麼都可以。很高興大家相信我，在這裡真的很開心。」