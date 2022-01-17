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大谷旋風難比瑞普肯 扛不了封館後救世主重任

聯合新聞網 / tyruschen
1995年美國職棒靠著瑞普肯(左)打破2130場連續出賽紀錄的熱潮，才找回球迷在大罷工後對棒球的熱情。如果今年又再次封館，能靠目前的當紅炸子雞大谷翔平(右)來拯救嗎？ 2021 Topps Bunt球員卡
1995年美國職棒靠著瑞普肯(左)打破2130場連續出賽紀錄的熱潮，才找回球迷在大罷工後對棒球的熱情。如果今年又再次封館，能靠目前的當紅炸子雞大谷翔平(右)來拯救嗎？ 2021 Topps Bunt球員卡

自12月初開始封館後，大聯盟陷入一片沈寂——或者應該說「死寂」。盛況有如大拜拜的冬季會議自然取消，大聯盟官網把球員照片全數摘下，搞得球員好似不能直呼其名的佛地魔。然而最令人吐血的是這一個半月裡，始作俑者的球隊老闆跟球員工會平白浪費了長達43天的大好光陰。眼看距離春訓球員報到日只剩不到一個月的時間，雙方才趕在上週五坐下來談判。卻不是真的面對面坐上談判桌而是一場視訊會議，真不知雙方是怕病毒還是怕了對方？最後想當然爾又是不歡而散毫無進展。

大聯盟勞資雙方這般死氣沉沉毫無作為，最慘的還是完全沒新聞可報的棒球記者。結果一向跟棒球無緣的時尚界反而撈過界——男性時尚雜誌全球首發的GQ Sports特刊頭一期就找上大谷翔平當封面人物，以特大號篇幅介紹這位當紅炸子雞是如何隻手讓棒球再次變得有趣（Made baseball fun again）。然而「型男」大谷的專訪再怎麼有趣，也不過是紙上談兵，球迷真正想看到的還是大谷場上的二刀流英姿。

真正諷刺的是，大谷、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）跟小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）這幾位年輕的巨星才剛打出驚人成績，好不容易帶領球迷走出前年疫情停賽的陰霾。原定二月中開始的春訓跟2月26日開打的熱身賽卻正因無限期的封館岌岌可危。最壞狀況可能連表定3月31日開打的例行賽都跟著縮短。

藍鳥的小葛雷諾(右)跟教士的小塔提斯(左)在2021球季打擊大爆發，正要向超級球星之路邁進，如果這時候碰到罷工，將會是非常讓人鬱卒的事。 2021 Topps Now 球員卡
藍鳥的小葛雷諾(右)跟教士的小塔提斯(左)在2021球季打擊大爆發，正要向超級球星之路邁進，如果這時候碰到罷工，將會是非常讓人鬱卒的事。 2021 Topps Now 球員卡

這並不是大聯盟頭一次陷入封館的僵局，過去球隊老闆也曾在1973年、1976年及1990年三度深鎖球場大門。但即便是為時最久長達32天的1990年封館也只取消了春訓的熱身賽，例行賽還是162場打好打滿。但從這次球員跟球隊老闆長期陷入冷戰的態勢來看，雙方很有可能再開1994－95年大聯盟罷工停賽的惡例。

老球迷都不會忘記1994年那個充滿驚奇的球季。球季一開始，當年聲勢較如今大谷有過之而無不及的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）就在前43場比賽狂轟21發全壘打，大有一舉打破馬里斯（Roger Maris）單季61隻全壘打紀錄的氣勢。當小葛後勢漸衰之時又殺出另一門巨砲——僅打103場就轟出40發全壘打的威廉斯（Matt Williams）。除了小葛、威廉斯跟當年兩聯盟MVP湯瑪斯（Frank Thomas）、貝格威爾（Jeff Bagwell）等好手競逐全壘打紀錄外，其他球星也沒閒著。後來成為三千安俱樂部及名人堂成員的昆恩（Tony Gwynn）在這一季打出.394打擊率，很有機會成為睽違五十多年的四成打者。另一位未來名人堂成員兼三百勝投手麥達克斯（Greg Maddux）投出的1.56超低防禦率則是至今仍無人能超越。

1994球季小葛瑞菲在111場比賽中就打出40支全壘打，要是當年沒有罷工，他很有機會率先打破單季全壘打紀錄。 1995 Donruss 球員卡
1994球季小葛瑞菲在111場比賽中就打出40支全壘打，要是當年沒有罷工，他很有機會率先打破單季全壘打紀錄。 1995 Donruss 球員卡

正當球迷如痴如狂之際，這一切卻因勞資協商破裂、球員宣布罷工戛然而止。長達232天的罷工不但讓1994年季後賽化成泡影，隔年球季也不得不縮短為144場。球迷無不為只顧爭權奪利的老闆與球員感到齒冷，1995新球季開打後許多比賽觀眾席空空如也，轉播收視率一落千丈。球迷帶著標語、立牌到球場抗議並對球員不分敵我大噓特噓的景象更是家常便飯。

幸而這時棒球界正迎來一樁百年難得一見的壯舉。就在這一季，已經連續兩千場全勤出賽的金鶯「鐵人」小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）即將打破大聯盟史上最偉大也是最難打破的紀錄之一——由洋基「鐵馬」賈里格（Lou Gehrig）締造的連續2130場出賽紀錄。隨著破紀錄的日子越來越近，球迷們暫時拋下對球員及老闆的不滿。金鶯主場比賽場場爆滿，瑞普肯的每一場出賽都成了全美矚目的焦點。

終於在瑞普肯打破紀錄的九月六日當天，除了滿場的四萬六千多名觀眾外，正副總統柯林頓（Bill Clinton）及高爾（Al Gore）也聯袂出席這項歷史性的盛會。當五局結束確定紀錄被打破之時，全場觀眾起立鼓掌向瑞普肯致意長達22分鐘之久。就在這一刻，所有棒球迷才真正忘卻了罷工停賽留下的傷痕。直到今天，在網上仍能找到許多關於「瑞普肯拯救了棒球」（How Ripken saved baseball）的生動報導。

瑞普肯在1995年9月6日正式以2131場打破賈里格保持的連續出賽紀錄，全美舉國關注，也忘記了前一年罷工所造成的情感傷害。 1996 Score 球員卡
瑞普肯在1995年9月6日正式以2131場打破賈里格保持的連續出賽紀錄，全美舉國關注，也忘記了前一年罷工所造成的情感傷害。 1996 Score 球員卡

事隔二十多年，大聯盟再次因勞資糾紛面臨停賽危機，然而時空背景卻大為不同。當年猶是欣欣向榮的大聯盟剛擴增馬林魚跟洛磯兩隊，儘管大好光景被罷工狠狠打斷，靠瑞普肯締造的歷史紀錄，加上之後1998年麥奎爾（Mark McGwire）與索沙（Sammy Sosa）兩人上演的全壘打大戰（當時兩人使用禁藥的醜聞還未爆發），棒球很快就恢復元氣，再次成為美國的「國球」（National Pastime）。

但如今大聯盟漸走下坡，成了不少美國年輕一輩心目中「又老又窮」的運動，受歡迎程度非但早已遠不及美國人最愛的美式足球，其他職業運動聯盟如NBA也大有急起直追之勢。不過最嚴重的問題還在於參與及觀看棒球的黑人都在急遽減少。想當年小葛、湯瑪斯、邦斯（Barry Bonds）等人群星熠熠，如今黑人球星卻屈指可數。

於是乎，去年引起一陣旋風的大谷自然被視為新一代的救世主。論實力、受歡迎程度及前無古人的二刀流演出，大谷確實是當今大聯盟代言人的不二人選。可惜的是，大谷不像瑞普肯那樣有一個震古鑠今的偉大紀錄可以「封神」。即便他的二刀流已有如神蹟，對這幾年來看慣各種紀錄胃口越養越大的球迷來說，也不足以讓他們引起更大的興趣。更何況如今除了職業運動外，包括電玩等各種媒體有太多視覺娛樂在競逐人們的眼球。即使今年球季再創佳績，大谷的影響力勢必也難與當年網路還不發達、絕大多數美國人都坐在電視機前收看他打破紀錄的瑞普肯匹敵。

大谷翔平的二刀流神技固然引起眾多球迷的關注，但多數球迷只是像看看熱鬧的鄉民，並沒有太多的支持與關心。 2021 Topps Project 70 球員卡
大谷翔平的二刀流神技固然引起眾多球迷的關注，但多數球迷只是像看看熱鬧的鄉民，並沒有太多的支持與關心。 2021 Topps Project 70 球員卡

光靠大谷一人之力絕難挽救大聯盟於狂瀾，且這樣的重責大任原就不是少數人所能扛起。當年瑞普肯打破紀錄被視為拯救棒球的壯舉，但如果沒有所有球員的賣力演出，打出更多精彩的球賽，不會有我們今天所看到的大聯盟。如今大聯盟再次陷入可能停賽的絕境，如果勞資雙方不能坐下來好好談出一個足以化解歧異的圓滿結局，因此虛擲了包括大谷在內所有球員的大好生涯，勢將因此背上棒球歷史罪人的污名。

罷工 大谷翔平 小葛雷諾 塔提斯

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