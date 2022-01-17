中職／旅美兩大物若不參加選秀 曾子祐成狀元郎機會濃

110學年度高中木棒聯賽前兩階段賽事結束，平鎮高三游擊手曾子祐打擊率高達5成，游擊守備美技連發，攻守都有亮眼表現，能否成為中職史上第一位高中游擊手選秀狀元將是一大話題。

原本今年選秀旅美好手林子偉、黃暐傑都是狀元郎熱門人選，不過，在林子偉明確表態今年不會回中職發展，黃暐傑可望延續旅美之路後，曾子祐瞬間成為選秀狀元大熱門。

18歲的曾子祐今年暑假將從平鎮高中畢業，出身中平少棒、新明青少棒，是桃園當地三級體系培育出來的好手，身高180公分、體重80公斤，身材十分標準，球棒控制能力出色，游擊守備穩定，擁有不錯的速度，是標準的打跑守三拍子好手。

事實上，已有多支中職球隊總教練曾到場看過曾子祐實戰，都給予很高的評價，甚至不輸平鎮學長江坤宇、林承飛，曾子祐若今年投入選秀肯定是首輪指名，能不能成為狀元就看屆時有無大物投入。

當年王勝偉進兄弟象，讓黃衫軍至少10年不用擔心游擊手這個位置，對於桃猿而言也是如此。2015年選秀桃猿第二輪指名林承飛，接下來6年游擊防區都交給他，生涯打擊率0.286，掃出50支全壘打，守游擊接傳雖不算全聯盟最頂尖，也沒拿過游擊手金手套，不過游擊守備率0.968算是相當不錯的數據，他才24歲，游擊大關再鎮守10年都沒問題。

兄弟象在2006年選秀第一輪選進王勝偉，長期不用擔心游擊手問題。 聯合報系資料照片

對中信兄弟來說更是如此，2018年中信以第3輪指名選入江坤宇，雖然現在才21歲，但已拿到2座游擊金手套獎，精湛游擊守備被各方評為全聯盟最佳，打擊也有一定水準。現在回過頭看，當年中信能在第3輪選到江坤宇算是大賺一筆。

假設曾子祐同期打跑守都優於江坤宇、林承飛，那就沒有理由落在首輪之外才獲指名，如果今年中職有第6隊參與選秀，新球隊以選秀狀元籤直接拿下曾子祐的機會極大，假設沒有第6隊，味全龍第一個選，陣中游擊手張政禹、曾傳昇，兩人攻守都還有進步空間，難扛主戰游擊重任，味全也很可能選曾子祐。

曾子祐熱門歸熱門，但歷史上也不是沒有選秀狀元職棒之路走得坎坷的例子，好比說2011年興農牛選秀狀元林晨樺，他在2013年拿到新人王，其他球季乏善可陳，去年球季結束遭釋出，生涯恐告終。

林晨樺、林旺億、林煜清(由左至右)分別是2011年中職選秀的狀元、探花與榜眼，如今已經全部離開職棒。 聯合報系資料照

2008年興農牛放棄選曹錦輝，讓林克謙當選秀狀元，結果林克謙只有新人球季單季10勝，其他球季單季頂多3勝，後來到業餘發展，去年底宣布引退。

近年選秀狀元戴培峰、劉基鴻進職棒發展同樣掙扎，戴培峰一軍生涯蹲760.1局，盜壘阻殺率0.275，打擊率0.216，攻守沒有太多亮點；劉基鴻守三壘接傳都有很大問題，未來轉戰一壘機會不小，初進職棒打擊也沒發揮，表現不如隊友郭天信、李凱威。