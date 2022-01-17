日職／30歲照樣大進步 努力+機運造就新全壘打王

還記得當年中華職棒三商虎隊投手劉義傳拿下最佳進步獎說出的：「只要肯努力，32歲一樣會進步！」這句經典名言嗎？

日本職棒去年也有杉本裕太郎這一名原本在歐力士只是一個可有可無的選手，前五年一軍僅僅出賽76場，卻在年過30的2021年球季一躍成為聯盟優勝隊的第四棒，他的崛起過程以及故事性再度讓30歲之後「大器晚成」的球員在NPB引起注目。

歐力士猛牛隊去年雖然在總冠軍賽敗給養樂多，不過從前一年墊底爬升到太平洋聯盟優勝，而且還是隊史相隔25年的聯盟優勝，已經是相當一份閃亮的榮耀。主帥監督中嶋聰，王牌投手山本由伸、打擊王吉田正尚都是關鍵，不過考量整個打線，在4億洋砲瓊斯（Adam Jones）投資報酬率過低，只有0.229打擊率、1支全壘打、13分打點的成績，在歐力士陣中的角色變成以代打為主的情況下，新主砲杉本裕太郎的崛起視為更重要的關鍵。

杉本裕太郎全季繳出0.301打擊率（聯盟第三）、32支全壘打（聯盟第一）、83分打點（聯盟第三），三個主要打擊指標都在聯盟前三傑，成功彌補了歐力士洋砲戰力不足的問題。到了總冠軍賽他也毫不怯場，繳出0.292打擊率（24打數7安打）、1支全壘打（聯盟第三）、3分打點，獲選為優秀球員，證明了實力，2022年新球季仍將是歐力士四棒的第一人選。

然而，在日本職棒類似杉本裕太郎這樣在30歲之後「大器晚成」的例子還有哪些呢？

首先最先被聯想的是曾在西武、中日都是奪冠重要中心打者的和田一浩。剛進職棒時和田一浩原本是一名捕手，不過由於當時西武陣中已經由伊東勤這一名不動的先發捕手，因此和田一浩後來只好轉往外野發展。和田一浩轉往外野之後人生徹底逆轉，在30歲那一年的2002年球季首度達成規定打席數，以0.319打擊率、33支全壘打、81分打點的耀眼成績，首度獲得最佳九人獎（生涯6度獲獎）。與去年杉本裕太郎的貢獻相同，西武當年能夠奪冠與「30歲打者」和田一浩的異軍突起有很大關係。

另外，阪神虎監督矢野燿大也是在30歲的1998年球季命運獲得翻轉，這一年他從中日龍隊被交易到阪神虎隊，首度出賽數破百（110場），並且在地位穩固之後，隔年（1999年）首度達到規定打席數，打擊率達到0.304。35歲的2003年矢野繳出0.328打擊率、14支全壘打、79分打點，成為當時球界代表性的捕手，幫助阪神虎奪下相隔18年的聯盟優勝，因此矢野燿大也是大器晚成的代表性例子。

阪神虎現任監督矢野燿大(左)在30歲時被交易到阪神虎隊，立即抓到機會，首度出賽數破百，自此改變他的命運，成為日職史上大器晚成的例子之一。 擷圖自阪神虎官方推特

另外一名前阪神投手能見篤史，雖然是自由名額（逆指名）入團，受到高度期待，不過職棒前幾年卻投不出成績，4年合計只拿下10勝9敗11中繼成功。直到2009年他剛滿30歲，整個脫胎換骨，從前一年的0勝，到先發15場比賽拿下13勝9敗、防禦率2.62，首度達到規定投球局數，奪三振數154次更高居央聯第二名，正式成為阪神投手一哥。去年球季能見篤史轉隊到歐力士，第一年就以投手兼任投手教練的身分幫助歐力士隊奪冠，今年將繼續以43歲高齡相同的兼任身分在球場上展現老將風采。

能見篤史（左）已經高齡43歲，不過仍兼任選手。他也是在剛滿30歲的球季脫胎換骨，拿下13勝並躍居阪神投手一哥的地位。 擷圖自歐力士官方推特

至於洋聯全壘打王得主杉本裕太郎，更是「30歲還能進步」的最經典例子。

杉本裕太郎2015年底以選秀第10指名加盟，入團之後歷經福良淳一、西村德文兩名監督，不過始終未被列為主要戰力。2018年球季他曾經因為在熱身賽發生一次跑壘失誤就立即被懲罰性下二軍，只打了一個打席。當年杉本裕太郎在一軍只出賽7場，在僅有的12個打數當中擊出3支安打，其中有2支全壘打，而且都是滿貫全壘打、帶有8分打點。展現的長打才華其實是歐力士隊型所最欠缺的部份，但卻沒有因此獲得重視，隔年一軍只有18場出賽的機會。

直到2020年球季，監督中嶋聰季中上任之後才改變了杉本的命運。在中嶋聰的重用之下，2021年從五月初開始成為固定第四棒，並打出了MVP等級的成績。從原本一度有可能被釋出，到變成30歲這個「而立之年」的球季開花結果，年底談薪的結果年薪大漲5,600萬，到達7,000萬日圓，徹底扭轉了原本灰暗的棒球人生。