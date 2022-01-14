神瑪不是浮雲 又一湖人棄將打臉老東家

曾幾何時被湖人棄用的小將們轉隊都能打出一片天，已成為近幾年聯盟的都市傳說。這些在湖人得不到發揮，看似天賦到了盡頭的球員們，在成為交易籌碼，或者被球團放棄續約後，反倒是像換了片天空。由於心態的改變，脫離洛城鎂光燈焦點也好，有更多出賽時間或者教練團願意打造專屬戰術也罷。 往往這些小將們都能打出比待在湖人時期更出色的內容。

轉隊大翻身 那些年湖人錯失的好球員

離開湖人上演大翻身，著名的例子先是有生涯前四年都在湖人，靠著身體蠻幹衝撞，打法稍嫌粗糙的藍道(Julius Randle)。他在2019年過水鵜鶘一季，平均得分便由前一年在湖人的16.1分，上升到21.4分，接下來兩年簽約尼克，更是頂住大蘋果的壓力化為助力，去年賽季在紐約更以24.1分10.2籃板進化成為了全明星球員，並囊括年度第二隊與最佳進步獎，相當風光。雖然說本季藍道表現略微撞牆，但依舊是尼克頭號戰將。

藍道從2015到2018為湖人賣力拚了3個球季，總共只缺賽9場，表現也是年年進步，但湖人卻未與他續約。他轉戰鵜鶘再到尼克，球技更加升級，終於成為明星球員。 美聯社

同樣是在鵜鶘開啟湖人後下一站的英格倫(Brandon Ingram)也有了很好的個人發展，選秀當年曾媲美小KD的潛力，總算在鵜鶘中的角色定位讓人見識到他的進攻技巧，轉隊隔年就繳出生涯年23.8分6.1籃板4.2助攻，三分球命39%的出色發揮。

這三季以來場均得分為23.8、23.8、22.9分，雖說本季命中率與得分比上季下滑，但6.1籃板5.1助攻都是生涯最多，當時湖人放掉才21歲的英格倫是令人扼腕的決策。

另一位過去因進攻端表現貧瘠，雖有組織與防守端貢獻卻也被湖人放棄的鮑爾(Lonzo Ball)，生涯歷經在鵜鶘磨練經驗與修改投籃姿勢，本季在公牛擔任團隊型作戰的指揮官稱職，自己的投籃穩定度得到提升，兩分與三分球命中率皆達42%，雙雙創下生涯新高。

鮑爾(右)過去在湖人時受到太大的壓力，完全打不出選秀榜眼的水準，本季在公牛終於找到合適的隊型與隊友，打出極佳的團隊作戰並暴衝成東區老大。 美聯社

最新一代成為湖人棄將大翻身的活生生的案例，莫過於轉戰巫師的庫茲瑪(Kyle Kuzma)與其隊友哈瑞爾(Montrezl Harrell)。

湖人一口氣放掉兩名前鋒 如今內線人手短缺

過去在快艇，哈瑞爾是聯盟最佳第六人，到了湖人後卻越打越倒退，破壞力大減，球季尾聲甚至面臨無球可打的窘境。 伴隨庫茲瑪一起被交易到巫師的哈瑞爾重拾野獸派本色，替巫師板凳挹注重要的激情能量。哈瑞爾曾在受訪時被問及恢復信心，表現出色的關鍵，而他本人則是淡淡地回應只是因為在巫師有球可打。

簡短的一句回應，卻道出湖人教練團不能知人善任，錯誤操作的反思，特別是湖人內線戰力短缺，需讓詹皇下海扛內線的此時，對比特別深刻。

哈瑞爾(左)雖然只是替補球員，但他狀況好的時候是那種攻守兩端都高效率的優質板凳，最近他的表現就開始發燙，恐怕讓不少強隊都流口水。 美聯社

巫師本季至今繳出22勝20敗，預期是重建磨練的賽季，卻在打開後的前兩個月份繳出13勝8敗的出色戰績。巫師一月份以來也有四勝三負，力圖擺脫去年12月5勝9敗的亂流。 目前東區五到九名僅有兩場勝差，巫師若能保持五成以上的勝率，將相當有機會進入季後附加賽。

庫茲瑪過去在湖人的定位日漸模糊，重要性被稀釋，球風表現被冠上重攻輕守，但他卻自詡若湖人球團給他發揮空間，他的表現絕不亞於同梯的綠衫軍當家球星泰托姆(Jayson Tatum)。兩人數據與地位相差甚遠，在當時空有自信卻又無法證明身手的庫茲瑪看起來像是個笑話。

歷經被湖人選到交易到巫師的錯愕，庫茲瑪彷彿收起過去愛放話的習慣，本季用實質表現證明自身能耐，也打臉湖人放棄他將是錯誤選擇。他在巫師專注起防守，場均8.7籃板巫師全隊最高也是個人生涯新高，本月前兩次對陣魔術分別狂攻27分22籃板，與19分10籃板9助攻的準大三元。例行賽至今出賽了40場，高達18場的雙十，現在的他不再只是接球投籃，他能夠協防、抓籃板及配合戰術策應，在巫師體系中與新隊友配合融洽，也稱職扮演本季八村壘缺陣的大前鋒空缺。

庫茲瑪本來可能認為他是未來強盛湖人的基石，但沒想到被打包拿去換了老烏龜，恐怕心中是極為震驚，來到巫師後一度有點灰心，但在穩定上場時間的幫助之下，他現在已是煥然一新，近來的表現比美當家球星比爾！ 美聯社

庫茲瑪翻身的案例又是狠狠打臉湖人的一位舊將，試想戴維斯(Anthony Davis)受傷之後，若湖人陣中還有庫茲瑪或是哈瑞爾，內線量能肯定不會這麼匱乏。湖人不惜送出自家培養甚至也是花大錢才簽下的自由球員，為的就是打造話題更大的三巨頭，強調win now的奪冠列車，吸引舊雨新知帶槍投靠。

隨著球季進行，團隊磨合不如預期，碰上疫情攪局還有陣容名單中老的老、傷的傷，最後扮演火車頭賣力奔馳的還是老漢詹姆斯。湖人目前戰績也只有剛好五成，還比巫師差。

湖人現階段暫居西區第八，以這陣容要與一線強權太陽、勇士，爵士，甚至是新興黑馬的灰熊相抗衡，恐怕都抵擋不住，不僅沒有贏球的現在，也賠上過去不少湖人出品的好球員。一再上演的舊將翻身傳奇，湖人這樣的操作方針，值得制服組反思。

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