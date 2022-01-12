近十年最成功10大交易 小塔提斯案堪稱最狠搶劫

往年此時的大聯盟交易市場正炒得火熱，今年則因封館而無聲無息。既然少了令人振奮的重磅交易新聞，不如來回顧近10年最成功的10大交易案例。這10筆交易案都堪稱搶劫，有些贏家直接得到MVP或塞揚獎得主，有些甚至換得一座冠軍。現在回過頭來檢視這幾筆經典交易案，實在令人拍案叫絕、回味無窮。

小熊向教士換得瑞佐 (2012)

瑞佐(教士--->小熊) 歐新社資料照片

這筆交易是小熊隊2016年破除山羊魔咒奪冠的第一個關鍵。當時小熊總裁艾普斯坦(Theo Epstein)和總管霍耶(Jed Hoyer)與瑞佐(Anthony Rizzo)相當有淵源，瑞佐2007年是被紅襪隊選進來的，當時艾普斯坦和霍耶都在紅襪擔任管理高層，後來霍耶跑去教士隊當總管，再用岡薩雷茲(Adrian Gonzalez)把瑞佐換來。霍耶不管在哪隊就是要定了瑞佐，他在小熊當總管時又向前東家把瑞佐換來，送走的是凱許納(Andrew Cashner)。其實這筆交易當時看起來是雙贏，兩位都是百大潛力新秀，但瑞佐後續的效應顯著太多。瑞佐在小熊隊打了10季，共入選3次明星賽、拿下4座金手套，貢獻了242轟，不但是小熊2016年奪冠的核心，也堪稱小熊隊史最佳球員之一。至於凱許納只在教士隊待了5季，儘管2013、2014年頗有王牌架式，但其他時間表現並不理想，現已離開大聯盟，不像瑞佐仍活躍於球場。

皇家向釀酒人換得肯恩、艾斯柯巴 (2011)

肯恩(釀酒人--->皇家) 歐新社資料照片

當年大概沒人想到這筆交易日後替皇家隊換來了一座冠軍，尤其他們送走的還是塞揚巨投葛蘭基(Zack Greinke)，換得的肯恩(Lorenzo Cain)和艾斯柯巴(Alcides Escobar)當時則都還不成氣候。後來肯恩成為最被低估的球員之一，他的守備和速度讓他的進階數據比帳面數據好看許多，2015年甚至在MVP票選拿到第3名。艾斯柯巴則成為皇家隊不動的游擊手，也曾入選過明星賽，兩人都是皇家隊2015年奪冠的核心。皇家在這筆交易當中還拿到了一位潛力新秀投手歐多瑞齊(Jake Odorizzi)，隔年與麥爾斯(Wil Myers)、蒙哥馬利(Mike Montgomery)一同被送去光芒隊，換來戴維斯(Wade Davis)與薛爾茲(James Shields)。戴維斯成為2015年皇家奪冠時的終結者，薛爾茲雖然2015年已不在陣中，但2014年也有隨著皇家隊打進世界大賽，且是陣中王牌。反觀葛蘭基只在釀酒人待了一季半，皇家無疑是這筆交易的大贏家。

小熊向金鶯換得艾里耶塔、史卓普 (2013)

艾里耶塔(金鶯--->小熊) 歐新社資料照片

小熊隊在這筆交易中向金鶯搶劫到了一位塞揚獎得主與一位可靠的布局投手。艾里耶塔(Jake Arrieta)在金鶯時期雖頗被看好但始終投不出期待，沒想到來到小熊後立即脫胎換骨，2015年還拿到了塞揚獎。史卓普(Pedro Strop)雖然當時在金鶯就表現相當出色，但仍被金鶯附贈，後來與艾里耶塔都是2016年小熊奪冠的要角。而金鶯幾乎等同換到空氣，得到的費德曼(Scott Feldman)只待了半季就成為自由球員，克萊文傑(Steve Clevenger)則只是名跑龍套的角色。小熊則繼瑞佐交易案後再度得到冠軍基石。

釀酒人向馬林魚換得葉力奇 (2018)

葉力奇(馬林魚--->釀酒人) 歐新社資料照片

馬林魚隊在2018年季前進行了一連串的兜售，將陣中主力球員全送走，葉力奇(Christian Yelich)也名列其中。葉力奇在馬林魚時期還不是完全體，單季OPS最高不過.859，但來到釀酒人後竟然完全爆發，連續兩年成為打擊率、長打率與OPS的榜首，2018年更獲選國聯MVP，2019年則名列MVP第2名。反觀馬林魚獲得的山本喬丹(Jordan Yamamoto)等四名球員對球隊都毫無貢獻，WAR值都是負的，等於向釀酒人免費奉上一位MVP。

勇士向響尾蛇換得史旺森、英席亞堤 (2016)

史旺森(響尾蛇--->勇士) 歐新社資料照片

當年這筆交易被認為是雙贏，因為勇士隊出的米勒(Shelby Miller)接近王牌等級，但沒想到成了響尾蛇隊的災難。米勒在前一年還有入選明星賽，但到了響尾蛇隊就每況愈下且傷痛不斷，3年只投了29場球。勇士得到的史旺森(Dansby Swanson)前一年才成為選秀狀元，後來雖未達狀元水準但仍是勇士重要的游擊主力，去年還助球隊拿下冠軍。英席亞堤(Ender Inciarte)去年雖被勇士釋出，但也在勇士時期拿下了三座金手套。這筆王牌換狀元的交易，現在看來是勇士大獲全勝。

太空人向老虎換得韋蘭德 (2017)

韋蘭德(老虎--->太空人) 歐新社資料照片

太空人隊可說不費吹灰之力就換來韋蘭德(Justin Verlander)這位名人堂級的巨投，同時也換來一座冠軍。2017年季中太空人隊得到韋蘭德後有如神助，直取世界大賽冠軍，韋蘭德本人還拿下了該年美聯冠軍系列賽的MVP。2019年他拿下生涯第二座塞揚獎，太空人隊則再闖世界大賽。老虎隊在這筆交易並沒有拿到太多好處，卡麥隆(Daz Cameron)和羅傑斯(Jake Rogers)到現在幾乎毫無貢獻。

白襪向國民換得吉歐利托 (2017)

吉歐利托(國民--->白襪) 歐新社資料照片

很難想像當年國民送走吉歐利托(Lucas Giolito)就只是為了得到伊頓(Adam Eaton)。吉歐利托當時已是百大新秀排名第5的大物，但國民仍為了伊頓而放棄了他，現在吉歐利托已是白襪隊的王牌投手。白襪在這筆交易還獲得了唐寧(Dane Dunning)和羅培茲(Reynaldo Lopez)，兩位都曾獲選百大新秀。其中唐寧後來被拿去向遊騎兵換來林恩(Lance Lynn)，等於間接得到另一名王牌等級的主力投手。羅培茲則曾在2018、2019年為白襪輪值一員。伊頓來到國民後雖成為2019年的冠軍成員，但身手已大不如前。

藍鳥向運動家換得唐納森 (2015)

唐納森(運動家--->藍鳥) 歐新社資料照片

這筆交易對藍鳥隊來說等同一位MVP與一次季後賽的誕生。當年唐納森(Josh Donaldson)在運動家隊已有接近MVP等級的成績，但球隊顯然為了避免薪資仲裁而選擇將他送走，藍鳥隊則得到這個天上掉下來的大禮。唐納森在藍鳥隊第一年就拿下MVP，且幫助球隊打進睽違22年的季後賽。而運動家隊得到的葛瑞夫曼(Kendall Graveman)與勞瑞(Brett Lawrie)貢獻則遠不及唐納森。

教士向白襪換得小塔提斯 (2016)

小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)雖是教士農場出身，但可能很多人不知道他最早是由白襪隊所簽下。他被白襪交易時才17歲，且還沒轉職業，等於從未替白襪體系的職業球隊打過球就被送走。白襪在這交易案得到的薛爾茲(James Shields)雖來頭不小，但已來到生涯末路，表現也不理想，2018年球季結束就離開了大聯盟。隔年小塔提斯就登上大聯盟發光發熱，現已是數一數二的超級巨星，想必白襪早就相當後悔把這位頂級球員白白送給教士。

光芒向海盜換得米多斯、葛拉斯諾、巴茲 (2018)

葛拉斯諾(海盜--->光芒) 歐新社資料照片

這筆交易讓海盜隊成了笑柄。當年海盜為了得到阿契爾(Chris Archer)這位他們所期待的王牌，一口氣送走米多斯(Austin Meadows)、葛拉斯諾(Tyler Glasnow)和巴茲(Shane Baz)這三位超級潛力新秀，其中米多斯和葛拉斯諾都是百大新秀前15名等級的球員，巴茲則是選秀第12順位的球員，令人驚訝的是巴茲竟然在這筆交易被作為「日後指定球員」(player to be named later)。2019年起，光芒就靠著這筆交易得到的球員連續三年打進季後賽，2020年甚至打進世界大賽。阿契爾來到海盜之後則是荒腔走板，2019年防禦率甚至高達5.19。妙的是阿契爾去年又重回光芒，等於與海盜當年奉上的三位新星在同一支球隊。