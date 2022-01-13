新總仔哀鴻遍野 只有獨行俠基德笑得出來？

本季NBA有八位總教練履新，其中有五位是第一年在聯盟執教，但除了基德（Jason Kidd）帶領的獨行俠之外，其他七支球隊目前全數落在八強之外。究竟基德有什麼不同於其他新教頭的神奇魔法？而他一枝獨秀的局面是否能維持下去？

這八名總教練當中，只有國王的簡崔（Alvin Gentry）是在季中接任被開除的華頓（Luke Walton），其他七人都是從去年夏天就開始接手球隊。東區小安索（Wes Unseld Jr.）執教的巫師及尤多卡（Ime Udoka）的塞爾蒂克本季起伏不定，目前仍在八強的門牆之外想要翻過來；卡萊爾（Rick Carlisle）的溜馬及莫茲里（Jamahl Mosley）的魔術則是完全沒有起色，一直吊掛在車尾段。至於西區，只有基德率隊排在西區第五，其他三隊的勝率都不到五成，分別是畢拉普斯（Chauncey Billups）的拓荒者、簡崔的國王及格林（Willie Green）的鵜鶘。

畢拉普斯跟基德一樣，都是控衛出身，在球員時代曾率領球隊奪冠。本季是首次擔任總教練，但接手的拓荒者剛好兩大主將都受傷，恐怕會讓他傷透腦筋。 美聯社

總體來說，這八名新任總教練的球隊戰績實在不出色，其中7勝34敗的魔術更是聯盟爐主，光他一隊的敗場數就比西區前三強加起來還要多。若是比較上季的最終排位，目前這八隊的成績更只有兩隊維持平盤，其他全數下滑。塞爾蒂克、巫師和拓荒者更是掉出八強之外。

雖然眼下基德還沒有把球隊帶到比上一季更好的名次，但因為本季勇士及灰熊打得風生水起，而太陽及爵士依舊威風，所以獨行俠能夠卡在第二領先集團的首位已屬不易，再加上其他七名新教頭的球隊近況實在太慘，才讓基德相對顯得突出。基德之所以能穩住球隊的戰績，其原因有二：一是自己吃過大虧，二是球隊吃過大補丸。

1.自己吃過大虧

要比執教經驗，總教練年資只有5年的基德完全比不上大前輩卡萊爾和簡崔，但比起其他五位菜鳥教頭，已經繳過不少學費的基德顯得駕輕就熟。對於如何帶領球隊，基德已經學到了兩次教訓，最重要的是他吃過大虧：從萬眾期待，備受矚目的空降明星總教練，到變成人人喊打，狼狽不堪的過街老鼠，基德在籃網和公鹿兩次從雲端跌入泥潭的經驗，重塑了他個人的執教心態及手段。

基德(左)首次擔任總教練是在公鹿隊，剛好也是字母哥(右)的學習成長階段，公鹿3年內2度打進季後賽都是一輪遊，基德離開後球隊開始起飛，他的運氣實在是不太好。 歐新社資料照片

就拿基德和卡萊爾來比，卡萊爾在達拉斯的舒適圈已經待了太久，為了重新貫徹自己的領導哲學而主動出圈。一來，自行求去的卡萊爾算不上落難之身，雙方好聚好散，卡萊爾保持了下台的完美身影；二來，重回當年發跡的溜馬也算是鳳還巢的美事一椿。

至於基德，當年先是退休後立刻接下眾星雲集的籃網，隔年又被交易到公鹿，在過程當中各種對他不利的謠傳及耳語不斷，總是說他想要更大的管理職權而被當權者給趕走。從籃網轉到公鹿時還算保住了顏面，但四年之後被公鹿在季中開除，那時就走得相當難堪。

基德後來在湖人蹲了兩年的助理教練，跟在佛蓋爾（Frank Vogel）身邊學習，更有了奪冠的紀錄，這才有了再次執教的機會。因此，基德雖然執教年資比不上卡萊爾，但帶隊心態卻是完全不同。因為吃過虧而得到的領悟，讓基德更能夠把握生涯第三次的執教機會。若是這一次再搞砸，基德恐怕很難再翻身，所以對比其他總教練，他更有背水一戰的心態。

2.球隊吃過大補丸

球隊的體質，也多少決定了這八名新總教練的命運。獨行俠是吃過大補丸的球隊，在唐西奇（Luka Doncic）入隊三年之後，戰力基礎逐趨穩健，場上的領導中心也很明確，正是要發光發熱的時刻。基德接了這樣相對成熟的球隊，不像魔術和國王要處理一票年輕的大雜燴，確實在起跑點上就贏了一半。

基德(左)要比國王代理教練簡崔(右)運氣好得多，獨行俠陣容完整，又有球星唐西奇領軍，不像國王群龍無首，球隊亂成一團。 美聯社

基德很幸運，接手球隊之後既不用忙著重建，也沒有碰上重大傷病，不像鵜鶘至今主將傷缺，連一場都沒打。而對比其他戰力看似強盛的球隊，基德不用去處理主力不合的內部問題。像巫師有比爾（Bradley Beal）專擅球權引起的茶壺風暴，塞爾蒂克有探花雙槍陷入合作瓶頸的尷尬，至於拓荒者更一直有看板球星里拉德（Damian Lillard）出走的交易傳言。

巫師、拓荒者和塞爾蒂克這三隊的總教練，光是調和內部戰力就已經焦頭爛額，加上他們都是第一年帶隊，既沒經驗，又沒地位，想要像基德那樣鎮服全隊，實在是難如登天。基德掌握了足夠的話語權，手上又有足夠的料可以下鍋，自然比其他新教頭更有機會能端出好成績。

雖然基德目前的表現還不錯，但球季還很長，他想要一路笑到最後，還是有其變數存在。首先，唐西奇本季的績效下滑，基德得想辦法協助調整；再來，西區的對手太強，基德想要把排名往上提升有一定的難度，一不小心可能連第五名都保不住；最後，獨行俠已經連兩年倒在第一輪，上一次挺過首輪已經是超過十年前的事了。基德自己四度帶隊打季後賽，就有三次在首輪被淘汰。能否改掉自己和球隊在季後賽軟手的老毛病，才是基德本季最終的試金石。