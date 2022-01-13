U23五虎將旅外剩三虎 潘文輝美日職5隊關注機會大

U23中華隊五虎將李晨薰、林振瑋、潘文輝、林昱珉、莊陳仲敖近兩個月已有兩人步上旅外之路，李晨薰、林振瑋、潘文輝則待價而沽，而近期在大專棒球聯賽(UBL)公開一級有不錯表現的潘文輝最被看好有機會成為下一位挑戰旅外的好手。

在莊陳仲敖、林昱珉陸續被美職球團運動家、響尾蛇簽下後，同樣具有旅外實力的李晨薰、林振瑋、潘文輝動態則令人好奇，適逢大專棒球聯賽進行中，開南大學大一投手潘文輝與文化大學大二投手林振瑋也因好投躍上媒體版面，相較之下，幾乎沒出賽的李晨薰則沒什麼曝光度，旅外佳期得再等等。

國立體大投手李晨薰近況調整中，較無出賽機會。 台灣啤酒棒球隊／提供

近期飆出158公里打破個人球速新高的潘文輝可謂一大亮點，就讀穀保家商時期就是火球男，動輒投出150公里以上球速，升上大學後，均速、控球都有提升，據悉有美職3隊、日職2隊對他有興趣(美職3隊同屬國家聯盟，日職則是央聯、洋聯各1隊)，不過日職球隊常是「只聞樓梯響」，旅美機率仍較高。

至於同樣在大專棒球聯賽飆出158公里極速的兩尺「巨投」林振瑋雖無日方關注，但出賽吸引道奇、費城人、小熊、運動家、響尾蛇等隊球探目光，同樣是潛力股，且有舅舅郭泓志當指標，旅外也是遲早的問題。

文化大學林振瑋遺傳家族優良棒球基因，近期也投出158公里極速打破個人紀錄。 大專體總／提供

球探評估，除非忽然有大筆資金能簽人，否則潘文輝、林振瑋與李晨薰三人簽約金目前行情約落在50萬美金上下，「其實50萬美金不算少，在美國已是第四輪選秀行情」，他分析，潘文輝的投球機制比較接近後援投手，要看球團願不願意投資，現階段他的成熟度會比較好；林振瑋則是先發、後援類型各占一半，可能會讓他先以先發為主，萬一不行再改成後援，當然這也是球團的賭注。他說，要想達到前年陳柏毓加盟海盜的125萬美金身價，需要具備天時、地利、人和的條件，球團扣除拉丁球員使用額度後，台灣球員的簽約金相對受限，很難簽到高價。

至於今年高三球員也有幾人具備旅外條件，包括穀保家商沈家羲、彰化藝中沙子宸、高苑工商辛俊昇，而今年高三生在國際球員註冊名單中則有沈家羲、辛俊昇、林詔恩、曾子祐四人，換言之，如沒在名單內，就算今年想旅外也不符合條件，最快必須等到明年。