中職／找對洋砲非易事 亂補失敗得不償失

2021年中華職棒再度更換比賽用球，這次的改變正式宣告彈力球時代告一段落，各隊打擊成績開始恢復昔日水平，讓習慣砲聲隆隆的球團，不得不在這次休賽季大幅修改戰略。突然發現似乎有大量可用的本土投手，不再需要滿編的洋投，反而可以把洋將名額留給本土球員不再傲人的打線，目前除了樂天桃猿還在物色外，其他四隊幾乎都確定要簽下外籍打者。

早年中華職棒本土球員數量有限，為了增加比賽可看度，外籍球員名額相對寬鬆，因此出了不少知名洋將。其中經典洋砲如鷹俠、德伍、坎沙諾、林克、路易士等更是令人回味，他們不但彌補球隊的戰力缺口，更是比許多本土球員還紅，甚至成為家喻戶曉的球星，連當時台灣大聯盟成軍，洋砲都是被相中可以增加票房的目標。不過當時資訊並不發達，常常只能靠仲介一張嘴，因此也是有出現過像「古巴塑膠棒」皮諾之類的失敗外籍打者。

像鷹俠這樣的優質洋將，不但可以增進球隊戰力，又因為可以場場出賽，更容易成為偶像，因此早期各隊幾乎都有外籍洋砲球星。 聯合報系資料照片

兩聯盟合併後，外籍打者來來去去，令人印象深刻的並不多，誠泰Cobras一度由威拉斯及馬力歐組成連線，可能是今年之前最後一次成功的洋砲連線，成功替球隊拿下季冠軍，只可惜馬力歐猝逝，無法延續組合。後來威拉斯改名威納斯，先後效力中信鯨及興農牛，雖然全壘打並不多，但整體攻守都不差，是頗為成功補足球隊戰力的外籍打者。

論打擊火力，近年最令球迷津津樂道，莫過於統一獅的布老爺「布雷」。他完整出賽的兩個球季，拿下全壘打王、打點王二、最佳十人、銀棒獎的二連霸，還拿下明星賽全壘打大賽冠軍。他在這兩年樹立不少布雷障礙，直到2015年才由高國輝打破單季全壘打支數，但仍有保有些許紀錄。2019年受邀回台灣，仍是受到球迷歡迎，甚至有許多球員仍視他為偶像。後來獅隊陸續找了不少外籍打者，但都因為球隊需要的是投手戰力，或是打擊水土不服，真正能有貢獻者有限。

前一次讓各隊趨之若鶩都想找洋砲的時刻，是義大犀牛找來有19年大聯盟經歷，生涯敲出多達555支全壘打，大聯盟全壘打史上排名15名的大咖洋砲曼尼。這位中職有史以來成績最為顯赫的打者，他不但沒有因為名氣或年紀就耍大牌，他的拚戰精神常常成功帶起球隊士氣，而且替球隊帶來不少票房，彌補他只能擔任指定打擊劣勢，算是成功的洋砲。

如果要找指定打擊型的洋砲，必要條件就是火力比本土兇猛，不然就是可以提升士氣或替球隊賺更多票房的名將，兩者兼備那就是撿到寶！ 聯合報系資料照片

不過並不是所有洋打者都成功替球隊貢獻，一度最積極想找尋洋砲的莫過於中信兄弟，他們針對內野陸續找來包含羅培茲、佩卓、耐克、艾銳克、里迪等五位打者，還短暫組成佩卓及耐克的雙洋砲組合。不過這些嘗試多以失敗坐收，其中有11年大聯盟經驗的羅培茲，還曾獲得國聯銀棒獎，孰料打了8場比賽只打出3支安打，慘遭提早解約。頂著加拿大國手光環的艾銳克，更是只打了2場比賽，連壘包都沒踏上過，提早打包回國。這些都是期待休賽季2至3個月，開季用不到1個月的慘痛經驗。

台灣球員擅用變化球，水土不服的外籍打者像艾銳克之流比比皆是，要不要一直給機會成為球隊最煩惱的事。 中信兄弟球團／提供

還有一種就是守備位置重疊，像是Lamigo曾經補上外野洋砲柏納帝那。他確實有一定的打擊能力，對打線有一定的火力支援，問題就在於他所待的桃猿，不缺火力，也不缺外野手。他還來不及適應台灣，短暫出賽40天就被解約，原因並非他不好，而是球隊根本是缺投手而非打者。

去年球季有兩位外籍打者，第一位是味全龍的赫雷拉，他雖然可以擔任工具人，但考量球隊陣形，主要只擔任一、三壘手，讓剛開始有點水土不服的狀元郎劉基鴻可以獲得到一壘及二軍調整的機會，不過他的表現總是讓人覺得是否有更好的選擇。相較於赫雷拉，富邦悍將的紐那斯就相對是較為成功的補強，他適時補上球隊最脆弱的游擊防區，離隊時教練團還要球員記得他的打球態度。

今年各隊都物色不少洋砲，但有經歷不等於有實力，主要是台灣的氣候及球風，往往讓外籍球員不適應。而且這次找來的不少是一壘手或指定打擊，幾乎是各隊最不缺的位置，更別說自由球員還有相同功能的林智勝。好的補強當然可以提升球隊士氣、戰力及氣勢，但補錯位置就將成為陣中雞肋，尤其在疫情期間無法快速換人的情況下，恐怕就會成為影響戰力的關鍵了！