金手套9連霸外野手 獵人杭特難進名人堂

「入選名人堂」是古今許多沙場名將的夙生夢想，然而需要天時地利人和，特別是同期競逐對手的強度，影響結果甚巨，例如生涯283勝的卡特（Jim Katt）、打安打彷彿喝水般的三屆打擊王奧力瓦（Tony Oliva）等人，就是被同世代的「神獸中的神獸」蓋過鋒芒，埋沒已久，去年年底才獲「平反」，由資深委員會（The Golden Days Era Committee、The Early Baseball Era Committee）選進名人堂。

本月下旬揭曉的名人堂票選結果，攸關人氣相當高的「老爹」歐提茲（David Ortiz），狹義來說「最後一年資格」的邦茲（Barry Bonds）、「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）命運，其餘選手的討論熱度相較不起眼，如三壘砲羅倫（Scott Rolen）、豪腕終結者威格納（Billy Wagner）、「山神」海爾頓（Todd Helton）大概都還得熬個幾年繼續奮鬥，更別提去年得票率不到10%的「獵人」杭特（Torii Hunter）了。

名將邦斯(左)和克萊門斯(右)挑戰名人堂的最後一年，需要靠同情票來打破禁藥箍咒。 1991 Score 球員卡

杭特是明尼蘇達雙城1993年選秀首輪大物，生涯在雙城立下無數汗馬功勞，轉戰天使、老虎後，2015年最後一個球季「衣錦還鄉」，將老驥伏櫪的身影獻給明尼蘇達的鄉親父老，「母雞帶小雞」傳為佳話。黝黑陽光的身影共有5次明星賽、金手套9連霸（2001-2009）、2次銀棒獎等殊榮，19年生涯累積2452支安打、353轟、195盜以及1391分打點，三圍0.277/0.331/0.461（OPS+ 110），能打能跑能守，堪稱全能。以中外野手的標準檢視之，已屬難得，JAWS值（註）能排中外野手第36名，和卡麥隆（Mike Cameron）、芬利（Steve Finley）以及名人堂選手史帝爾尼斯（Turkey Stearnes）、坎伯（Earle Combs）相去不遠。

儘管如此，「優秀」和「頂尖」仍有界線存在，杭特的「生涯WAR」、「巔峰期間WAR」和「JAWS」分別是50.7、30.8和40.7，與「名人堂裡的19位中外野手」平均「生涯WAR」、「巔峰期間WAR」和「JAWS」有段落差（71.6、44.7、58.2），代表帳面輸出不太足夠，亦沒有冠軍戒指光環的「加持」，但守備端能發揮「加分」作用：過往至少擁有9座金手套且符合票選資格的球員，只有赫南德茲（Keith Hernandez）和馬丁利（Don Mattingly）兩位一壘手未入選名人堂，10次金手套的瓊斯（Andruw Jones）和杭特的雷同之處頗高（尤其兩人生涯OPS+分別是111和110），後續發展能供借鏡。

杭特是連9年美聯外野金手套獎得主，守備美技多不勝數。 歐新社資料照片

不過杭特去年是首度票選，若能緩慢累積、提升得票率，名人堂目標並非遙不可及，惟打量在杭特有票選資格的這幾年，同樣是外野手身分的較量對手，前有瓊斯、薛菲爾德（Gary Sheffield）、拉米瑞茲（Manny Ramirez），後有「準名人堂」鈴木一朗，競爭激烈。杭特的優勢在於攻守俱佳、從未與禁藥疑雲扯上關係，雖不致成為下一個洛夫頓（Kenny Lofton）或艾德蒙茲（Jim Edmonds）在首次票選就慘遭滑鐵盧，但幾年後能否跨進名人堂聖殿，仍有一定的難度。

註：「JAWS」此數據是「Jaffe Wins Above Replacement Score」之縮寫，由傑菲（Jay Jaffe）於2004年提出之進階數據，為根據守位、勝場貢獻指數（WAR）、該球員生涯顛峰期等參數經複雜換算後得到的數字，因其列入已入選名人堂的球員的成績當指標比較，能作為棒球作家乃至於球迷的參考、預測依據。