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雙槍雖倒卻暗藏穿雲箭 拓荒者西蒙斯破繭而出

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
拓荒者後衛西蒙斯最近有爆炸性的演出，近4戰平均得分29分、6.8次助攻，其中三分球45投23中，命中率高達5成11，罰球則是17投全中。 美聯社
拓荒者後衛西蒙斯最近有爆炸性的演出，近4戰平均得分29分、6.8次助攻，其中三分球45投23中，命中率高達5成11，罰球則是17投全中。 美聯社

上季西區第六拓荒者正在經歷「漫長」重建，「拓荒雙槍」麥凱倫、里拉德雙雙傷停，麥凱倫上半季已經缺陣15場，歸期未定，里拉德缺席10場，接下來至少還要傷停8場。

沒有拓荒雙槍，拓荒者上半季對於交易里拉德局部重建又舉棋不定，里拉德總體表現和效率也在下滑，拓荒者菜鳥教練畢拉普斯也還在熟悉NBA，重建球隊攻防文化、團隊默契，拓荒者今年球季已經陷入泥沼，23歲的後衛西蒙斯就成為拓荒者進入重建「黑暗時代」很重要的希望和未來。

NBA四年級西蒙斯2022年1月穩定成為先發，取代拓荒雙槍成為球隊核心主力，四戰場均29分、6.8助攻，三分命中率5成1，投籃命中率5成4。西蒙斯最近代表作是拓荒者136：131老鷹，西蒙斯轟43分、7助攻，拓荒者103：88擊敗國王，西蒙斯砍31分、6助攻，在「拓荒雙槍」傷停期間，西蒙斯場均出賽超過33分鐘，搶眼表現讓拓荒者看見重建希望。但，拓荒者重建腳步和操作已經慢了將近兩年。

里拉德(右)腹部傷勢恐怕短時間難以復原，拓荒者要有雙槍長期缺賽的準備。 美聯社
里拉德(右)腹部傷勢恐怕短時間難以復原，拓荒者要有雙槍長期缺賽的準備。 美聯社

一年前拓荒者送走崔特(Gary Trent Jr.)，就是要挪出位置和空間給西蒙斯，西蒙斯生涯第二季已經展現他擁有「接班雙槍」特質和天賦，能控會投還能切，190公分雙能衛，可以控球、可以打爛仗也可以單打進攻，西蒙斯天生就有一顆大心臟，很適合做為雙槍第一替補。

上個賽季西蒙斯場均出賽17分鐘，三分球命中率將近有4成2高水平，但上場時間、戰術角色和輪換陣容反而不如上上賽季場均出賽20分鐘。這是拓荒者在輪換、用人和戰術思維上的失策，更是拓荒者人才、天賦的浪費。前拓荒者教練史托茲肯定要負最大責任，但拓荒者管理階層同樣要承擔，這也是2021年夏天拓荒者管理階層全面改組，同時更換總教練主因。

拓荒者在2021年3月送走的崔特(後)已受到暴龍重用，近兩季上場時間越來越高，本季已經達到34分鐘。 美聯社
拓荒者在2021年3月送走的崔特(後)已受到暴龍重用，近兩季上場時間越來越高，本季已經達到34分鐘。 美聯社

過去三年西蒙斯已經展現他可以培養，值得做為拓荒者未來接班主力後衛，只是拓荒者一向不擅於挖掘板凳和菜鳥潛能，更不擅於設定角色球員定位，西蒙斯如果不是因為拓荒雙槍傷停，他也沒有機會得到上場時間展現他的能力。

在拓荒者「黑暗時代」，里拉德是不是要交易出手已是當務之急，也是拓荒者重建最重要決策、布局。西蒙斯進入2022年精采表現為波特蘭帶來更大希望，除了可能加速拓荒者在二月球員交易截止日前出手里拉德，同時搭配鋒線交易、做出改變，重建拓荒者未來核心陣容。

因為里拉德的受傷，西蒙斯(左)才有大展長才的機會，拓荒者也可能因此有底氣去進行重建。 美聯社
因為里拉德的受傷，西蒙斯(左)才有大展長才的機會，拓荒者也可能因此有底氣去進行重建。 美聯社

西蒙斯一月出色發揮就像一支穿雲箭，射穿拓荒者管理階層僵化思維，射破波特蘭球迷過去八年圍繞雙槍建隊美夢，為拓荒者帶來全新轉機。

除了西蒙斯可以做為雙槍接班人，拓荒者眼前有兩個需要馬上解決問題。

第一是防守：拓荒者今年防守效率倒數第二，拓荒者教練畢拉普斯不但沒能改善拓荒者防守強度和文化，拓荒者球員潛能、防守、功能性似乎也被大範圍掩蓋。

拓荒者需要重建防守文化，充分挖掘板凳潛能，把功能性球員定位、角色發揮到最大。拓荒者陣中多的是擁有防守技能和天賦球員，考文頓、里托、南斯、鮑威爾都是有防守能量、體能天賦，需要被有效定位和開發鋒線主力。畢拉普斯只要能解決用人輪換效率和鋒線輪轉，建立拓荒者防守文化，下半季拓荒者還是有翻身契機。

拓荒者除了西蒙斯(左)之外，還有考文頓(中)等年輕好手需要明確的定位，並建立防守文化。 美聯社
拓荒者除了西蒙斯(左)之外，還有考文頓(中)等年輕好手需要明確的定位，並建立防守文化。 美聯社

第二是里拉德交易：西蒙斯快速成長躍進，可以加速拓荒者推動里拉德交易，以里拉德市場行情，他能為拓荒者換到至少一名先發鋒線+一個首輪籤+一個年輕球員，改變拓荒者打法、戰術體系和防守強度。

拓荒者黑暗時代的西蒙斯就像撥雲見日的「穿雲箭」，加速拓荒者重建腳步和交易。

拓荒者 里拉德

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