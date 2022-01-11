日職／花大錢簽羅力值嗎？ 台灣旅日前輩有跡可循

進入新的年度，中職各隊戰力補強也進行到最後階段，除了幾名國內的自由球員動向之外，去年效力於富邦的洋投羅力（Mike Loree）到底會不會回到富邦，或是另投他隊，更是近期被熱烈討論的話題。

羅力之所以被特別關注就是因為中職在2020年9月底通過的「羅力條款」，內容為外籍球員只要在一軍年資待滿9年，次年就可以不受洋將名額限制，視為本土球員出賽，同時也比照本土球員，滿9年的一軍資歷後即可取得自由球員資格，年資計算方式則為在一軍登錄滿125天或投手投球局數、野手出賽場數達所屬球隊球季出賽數的2/3，以去年來說就是80局或80場，即可視為1年的年資。

因此去年季後已累積8年年資的羅力，只要在今年達成以上條件，明年就可以不佔洋將名額，對於所屬球隊有著調度及戰力上的極大運用空間，或許也就是因為這點，談約進度才較為緩慢，不過畢竟羅力今年將滿38歲，即使他成為中職史上第一名適用羅力條款的洋將，壓制力還有多少，其實也是有其疑問，同樣有滿8年一軍年資就不佔洋將名額的日職，成功取得自由球員資格的至今有11人，其中之後表現仍在水準之上的不到一半。

如果今年順利取得一軍年資的話，羅力將在季後成為中職首位不佔洋將缺的球員，只不過目前與富邦仍在協商合約中，或許也有轉投他隊的可能性。 聯合報系資料照片

先從野手看起，符合條件的共有6人，綽號「狼主」的羅茲（Tuffy Rhodes）是千禧年前後日職最具代表性的洋砲，在04年效力巨人時成為第一個取得自由球員資格的外籍野手，該季他出賽134場打出45轟及99分打點，奪下央聯全壘打王，隔年仍有27轟及70分打點，07年轉投歐力士，前兩季都打超過40轟，08年更以118分打點奪下洋聯打點王，即使在日職生涯最後的09年球季，也還有22轟、62分打點及3成08打擊率的成績，不過最後因合約談不攏而二度引退結束了日職生涯。

前DeNA監督拉米瑞茲（Alex Ramirez）及旅台過的亞力士（Alex Cabrera）這兩位台灣球迷比較熟悉的球員，是第2及第3名取得自由球員資格的洋砲；拉米瑞茲也是在08年效力巨人時取得，隔年起他仍在日職打了5個球季直到13年才在DeNA引退，這期間也曾在10年以49轟及129分打點拿到央聯的雙冠王；亞力士晚1年在09年取得資格，該年他只有13轟、39分打點，隔年算演出復活秀，打出24轟、82分打點，11年轉投軟銀後打擊表現不佳，12年季後離開日職。

費南德茲（Jose Fernandez）、巴倫汀（Wladimir Balentien）及羅培茲（Jose Lopez）分別在11、19及20年取得資格，但3人在成為自由球員後都沒有留在原隊，費南德茲離開西武後陸續效力樂天及歐力士，但表現每況愈下，13年季後引退；巴倫汀在19年後由養樂多離開，簽下大約轉投軟銀，但這兩年的出賽數及打擊成績比本土球員還不如，甚至還不時出怪聲，淪為新一代的薪水小偷，今年季末被軟銀釋出，目前還在等下一個東家；羅培茲則是即使來季不佔洋將缺，仍被DeNA戰力外，完全沒有使用到這項資格。

另外的5人則是跟羅力同樣是投手，其中就有兩名是台灣球員，一位是大前輩郭泰源，另一位是現樂天桃猿投手教練許銘傑。郭泰源是日職最早取得自由球員資格的洋將，也是20世紀的唯一1人，他1996年在西武出賽14場，雖然因傷導致表現是不理想的0勝6敗7.39防禦率，但季後符合條件取得資格，隔年仍舊為傷勢困擾，最終在季末決定引退，因此只出賽了1場，也就是引退比賽，日職通算13年，留下117勝68敗3.16防禦率的成績。

許銘傑在11年出賽49場，投出22個中繼點、1.98防禦率成績後，成為自由球員，季後行使權利轉隊到歐力士，但兩季表現不佳，之後回到台灣Lamigo及兄弟效力；同樣是效力西武的席考西區（Brian Sikorski），10年以33次救援成功拿到洋聯救援王，並在季後取得資格，但隔年因傷僅出賽4場，季中就被釋出，自此未在一軍舞台登場過。

同樣曾效力西武的許銘傑(右)，在取得自由球員資格後轉投歐力士，但表現不理想，2年後返台加入中職。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

史坦瑞吉（Jason Standridge）及梅森傑（Randy Messenger）這兩名曾同時效力阪神的洋投，先後取得自由球員資格，史坦瑞吉是在17年效力羅德時的季中取得，但該季他先發14場僅有4勝6敗，防禦率也高達4.72，因此與羅培茲一樣，即使未來不佔洋將缺仍沒有被續約；梅森傑則是在18年季初取得資格，該年他先發28場，拿到11勝7敗，防禦率也還是有一定水準的3.63，季後阪神與他續約1年，隔年連5季擔任開幕先發投手，但上半季先發13場表現不佳，季中返美治療肩傷，之後雖然有回到日本，卻因傷勢而決定引退，最後1季只有3勝7敗4.67防禦率的成績。

從日職的例子看來，在取得自由球員資格不佔洋將缺後，還能持續有較好表現的僅有3人且都是野手，投手即使在取得資格那年表現優異，但隔年的成績幾乎都一落千丈，表現甚至還比不上日本本土球員，這也難怪富邦與羅力的合約協商還在僵持中，畢竟這可能會是中職首例，球員當然想要對自己有利，更好的待遇及保障，而球團也得考慮年紀及表現落差的風險，不過對球迷來說，比成績重要的還有更深一層的情感存在啊。