湖人開年紅盤難得連勝 背後的真正原因為何？

經歷低迷的開季，季外補強頻頻的洛杉磯湖人隊未見成效，籌碼有限之餘亦無法做出任重大交易，教練團遂將陣容轉換作為替代方針，換過無數次先發名單，終於在轉移小球戰術後收穫成果。小球需要速度和默契，湖人隊正好有新人崛起，讓管理層與球迷看到曙光，下半季如何調整衝刺，將是主要關鍵。

詹姆斯（LeBron James）還是詹皇，37歲高齡平均28.7分、7.4個籃板與6.6次助攻，全能表現頻頻刷新紀錄。威斯布魯克（Russell Westbrook）也與我們認識的那一人相同，每場刷19.3分、8.1個籃板、8.3次助攻，同時也有4.6次失誤，三分球命中率仍是30％。所以，在戴維斯（Anthony Davis）缺陣之際，先發單靠這兩人難以取勝，贏球需靠湖人隊而非「詹威連線」。

一支NBA平均年齡最老的球隊逐冠無解？那倒未必！戰績起伏並非老態叢生，而是化學效應與傷病問題，加上新冠疫情反彈，該上的人不上，不能打的也打不出名堂，場上球傳不出去、防守補不到位漏洞百出，每個人看似很努力，卻老被對手攻破防線取分。換句話說，全隊除了詹姆斯、衛斯特布魯克和傷兵戴維斯，其他人都在先發、板凳蹲過，就是找不到一套可靠陣容。

不過，這困境在十日短約簽下強森（Stanley Johnson）出現轉機，他提供湖人隊欠缺的幾項元素，總教練佛蓋爾（Frank Vogel）評價：「他（強森）在嚴苛的短約下改變這支球隊，在場上打出防守、韌性和運動能力。」湖人隊陣容並不缺得分，強森跳脫昔日首輪第八順位新秀的光環，靠著幹髒活本事，掙得一席先發地位。同時，陣容中一票年輕人脫穎而出，開始學會一起打球。

今年1月7日對亞特蘭大老鷹隊之戰，媒體焦點放在蒙克（Malik Monk）35分鐘內砍29分、三分命中率58.3％上。明眼人則看出，湖人還打出一場精彩的團隊之役，全場拿下47個籃板、37次助攻、14次抄捷、4次阻攻。扣掉詹皇、威斯布魯克兩人，全隊投籃命中率高達52％，有進攻效率、有防守且無私分享，痛宰老鷹隊不是詹皇、衛斯特布魯克和蒙克，而是一整支球隊。詹姆斯賽後受訪提到：「這些數字裡面，我最滿意是37次助攻，湖人隊最需要的就是改變。」

湖人隊陣中固定輪替的四名小將：霍頓塔克(5號)、強森、蒙克、里夫斯(15號)愈打愈有自信，相對地球隊戰績亦是扶搖直上。 美聯社

現於Spectrum Sports擔任湖人球評的渥錫（James Worthy）說：「37次助攻這一點很驚人，代表場上多點開花，每一個人都有空檔把球放入籃框，湖人隊已跟開季那一支隊伍不同了！」另一位球評亞泰斯特（Metta Sandiford-Artest）說：「假設他們（湖人）每一場都照這種打法，我可確定下半季沒一隊想碰上湖人隊。」不仰賴老將、拔擢新血讓湖人初見曙光，湖人隊的小球不單是詹姆斯改打中鋒，而是讓年紀小的隊員扛重任。目前，全隊 有10人至少固定平均打20 分鐘，其中4人不到25 歲，分別是霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）、蒙克、里夫斯（Austin Reaves），以及新同學強森。此外，現年26歲的納恩（Kendrik Nunn）可望近期歸隊，加上28歲的戴維斯，這群小將如何鞭策彼此、打出應有實力，會影響湖人下半季能走多遠。

在陣中缺乏具威脅力的中鋒之際，總教練把詹姆斯(中)扶上該位置頗具成效，個人數據亮眼之餘，也替隊友製造空檔得分。 美聯社

我並非否定老將價值，實際上最近31歲的布萊德利（Avery Bradley）打得風生水起，36歲的哈沃德（Dwight Howard）、37歲安東尼（Carmelo Anthony）亦在板凳端有貢獻，他們無法每一晚繳亮眼表現，但只要協助小將們正常發揮，個人數據不佳能贏就是成功。

季外補強的幾名老將仍偶有佳作，但已經無法高負荷的上場時間，教練團該做的是持續給新人機會，讓他們磨練實戰經驗。 美聯社

這一波小球攻勢，讓湖人隊2022開年棋逢敵手，原因之一是年輕球員身體素質好，迎合更快的節奏和風格。進攻端無論轉換、跑動快速往返禁區與三分線間，可創造更多投籃機會，蒙克、里夫斯、霍頓塔克如今打得更有信心、更具侵略性，其次像強森扛起防守責任、為隊友掩護，做一些數據無法呈現的髒活，企圖心可比老將經驗出色許多。

年輕人需要經驗，經驗的增加可減少失誤，身為總教練佛蓋爾應意會到，所謂求勝是必須給這些新人更多一點時間，並非擔憂戰績壓力而讓步入生涯末期的老將撐48分鐘。終究，季初打的「前全明星」招牌並沒發光，他該做的是一步步調整輪替陣容，幫助小將們持續成長，才能拿到湖人隊所需的每一場勝利。