基特之後無人才 洋基下一位名人堂球員陷入難產

今年的名人堂票選結果雖然要到1月25日才會公布，不過許多握有選票的棒球記者作家早就在網路上發布他們「神聖的一票」屬誰。再加上有「名人堂票選追蹤網」（Baseball Hall of Fame Vote Tracker）等包打聽網站持續更新，即便距離開票還有兩個多禮拜的時間，最終結果也往往跟提前亮票的狀況八九不離十。從現階段的「出口民調」看來，首次取得候選資格的「老爹」歐提茲（David Ortiz）很有可能在第一年就入選。此外因禁藥醜聞纏身已苦等九年，今年再不入選就將喪失資格的兩大球星邦茲（Barry Bonds）及「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）也有機會靠同情票在最後關頭擠進窄門。至於同樣首次取得候選資格，但也因禁藥及誠信問題重創個人形象的巨星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）則很可能還要再等上很多年。

無論如何，今年七月的名人堂典禮都不可能再像前幾年那麼「洋基」。2019年救援王李維拉（Mariano Rivera）成為史上首位全票入選的名人堂成員，前年洋基「隊長」游擊手基特（Derek Jeter）也僅差一票就能追隨李維拉的腳步，這兩位洋基王朝台柱的聲勢顯然都遠超同年其他名人堂成員。但繼去年無人入選後，今年幾乎篤定頭戴紅襪球帽成為名人堂最新成員的歐提茲卻是洋基球迷心中的最痛，當年他在美聯冠軍賽帶領零勝三敗的紅襪演出的史詩大逆轉，更是洋基球迷終生難忘的恥辱。除此之外，即便幫助洋基拿下兩連霸的克萊門斯今年也能一同入選，基於他出身紅襪且生涯過半都為紅襪效力的背景，也幾無可能以洋基球員的身份踏進名人堂。

前紅襪球星「老爹」歐提茲應該可以在今年的名人堂票選中入選，得票率應該也會是最高的一位。 歐新社資料照片

不僅如此，洋基在未來很長一段時間裡都很可能沒有球員能夠踏進棒球的最高殿堂。這對許多歷史並不長或戰績並不輝煌的球隊原是司空見慣，但對大聯盟史上拿過最多冠軍也出過最多球星的洋基來說可不尋常。從名人堂創建頭一年就入選的貝比魯斯（Babe Ruth）算起到基特為止，洋基隊史上已有多達20名球員入選名人堂，想當然爾是所有球隊中最多。而且從名人堂創建至今，除了上世紀80年代以外，每個年代都有洋基球員入選。但在李維拉及基特入選後，下一個能以洋基球員身份入選的人是誰就成了大哉問。

李維拉(右)與基特(左)一起為洋基完成了曠世功業，也成為名人堂史上得票率最高的前兩名球員，但是下一次有洋基球員進入名人堂，短時間內恐怕是看不到了。 2021 Topps Bunt 球員卡

雖說將在2025年首次取得候選資格的沙巴西亞（CC Sabathia）應該是理所當然的答案，而且沙巴西亞早就表態想戴洋基球帽入選名人堂，也有不少洋基球迷認為他篤定第一年就會入選。但針對這一點，手握選票生殺大權的記者們卻意見分歧。像是知名的名人堂專家賈菲（Jay Jaffe）就認為沙巴西亞得要多等個三四年才有機會「修成正果」，原因有以下幾點。

第一，雖說沙巴西亞的生涯251場勝投在講究投手分工的現代棒球看來相當可觀（現役最多勝的韋蘭德（Justin Verlander）也不過226勝），但這跟他先後待在兩大強隊——90年代兵強馬壯的印第安人及本世紀初的洋基顯然脫不了關係。而且在33歲那年拿下兩百勝後，沙巴西亞就身陷酗酒與體重問題未能更上層樓，之後東山再起身手已不復當年。其次在長達19年的球員生涯中，沙巴西亞也就拿過一座塞揚獎跟兩屆勝投王，其他如最低防禦率、三振王等頭銜全都付之闕如，而且自30歲那年後塞揚獎投票就不再出現過他的名字。最後也是最重要的一點是，若從評價投手最關鍵的指標防禦率來看，只有兩季防禦率在三以下而且生涯防禦率高達3.74的沙巴西亞確實不像是第一年就能入選名人堂的投手，如果看進階防禦率（ERA+），沙巴西亞表現最好的一年也只有143，而且只有一年擠進前三名，生涯116的成績更是輸給不少在名人堂投票鎩羽而歸的前輩。

波巴西亞(中)職業生涯長達19個球季，兩度拿下勝投王，不過以過去的名人堂標準來看，他的總勝場數251勝稍有不足，防禦率3.74則是偏高，恐怕在前幾次投票都無法入選。 歐新社資料照片

即便沙巴西亞屬意待過11年的洋基，他入選名人堂也很可能是在2028年甚至更久之後。與此同時，能夠入選的其他洋基球員可謂絕無僅有。前面提到的A-Rod雖說跟沙巴西亞一樣把球員生涯過半奉獻給洋基，但基於他的「臭史」跟不得人心的形象，只怕洋基高層跟球迷還不願意看到他以洋基球員之姿入選。而且照邦茲跟克萊門斯的先例來看，A-Rod就算真能拿到超過門檻的選票，八成也是要等到最後一年。除此之外洋基還有一些「等而下之」的人選，包括已第三年票選得票率仍只有13.7%的洋基王朝台柱投手派提特（Andy Pettitte）、今年首次取得候選資格，生涯累積全壘打409隻的前洋基重砲手塔薛爾拉（Mark Teixeira），未來可能還會有跟A-Rod一樣因為使用禁藥慘遭禁賽一整年的明星二壘手卡諾（Robinson Cano）加入，但討論他們進名人堂的機率無疑只是浪費時間。

塔薛爾拉是台灣球迷非常喜愛的前洋基一壘手，但是他生涯只有409轟、安打1862支、打擊率.268，幾乎是不可能入選進入名人堂。 歐新社資料照片

不僅如此，在看完這些不及格的候選人後，現役球員中也看不出有任何「洋基人」具備未來入選名人堂的條件。稱得上是「洋基人」的現役球員中，生涯勝場貢獻值（WAR）最高的是37歲的賈納（Brett Gardner），只以44.3暫居第18名，他入選名人堂的機率顯然不會比你我中樂透頭獎的機率高多少。再往下數，有機會以洋基球員身份入選的就只有拿過MVP的史丹頓（Giancarlo Stanton）。但也要他能保持健康、打出明星球員等級的成績、在洋基待得夠久，而且洋基還得在他的高薪「拖累」下拿下另一座總冠軍這四項條件都具備，其難度不可謂不高。

這樣看來，現役「洋基人」中最有機會成為下一位名人堂成員的大概就屬拿過新人王跟全壘打王的金童「法官」賈吉（Aaron Judge）。然而一方面賈吉24歲才升上大聯盟，生涯起步嫌晚不說，還因為各種大小傷已錯過不少比賽，以至於明年四月就將滿30歲，目前生涯累積成績距離討論是否具備名人堂條件都還差一大截。最重要的是，洋基會不會在賈吉今年球季結束後成為自由球員前跟他續約，還是在評估他的健康狀況跟年紀後決定放他走人都還有很大的討論空間。說賈吉能成為洋基的下一個名人堂成員自然是言之過早。

洋基目前的當家球星「法官」賈吉在大聯盟正式的第一個球季就打出52轟，拿下美聯新人王，但接下來幾個球季他一直受到傷勢影響而常常缺賽，未來想要挑戰名人堂，首先需要長期維持健康的身體。 歐新社資料照片

事實上球員以哪隻球隊身份入選，雖說名人堂相當尊重個人選擇，但最終決定權仍掌握在名人堂官方手裡。像是上世紀末赫赫有名的打擊王柏格斯（Wade Boggs）就曾謠傳過魔鬼魚隊（後改名為現在的光芒）勸說他戴魔鬼魚球帽進名人堂——儘管柏格斯長達18年的球員生涯只有最後兩年是在魔鬼魚。但謠傳終究是謠傳，名人堂的柏格斯紀念塑像上刻的仍是他拿下五座打擊王待的紅襪球帽。在基特入選後，洋基的下一位名人堂成員開始陷入難產，其實正反映出上世紀末洋基建立王朝後的人才凋零，而且這樣的空窗期恐怕還會持續很長一段時間。