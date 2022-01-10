中職／從救世主到戰犯 羅薩里歐能在統一獅撕下標籤？

曾效力過科羅拉多洛磯隊、韓華鷹以及阪神虎的內野手羅薩里歐（Wilin Rosario）將加盟中華職棒統一獅隊，成為獅隊近年來極少見的外籍打者。

儘管Wilin Rosario在日本職棒表現不佳，還背上「投資失敗洋將」的惡名，不過他曾在大聯盟擊出71支全壘打，韓國職棒KBO兩季加起來也打出70支全壘打，資歷、實績都稱得上是中職近年來數一數二的洋砲。羅薩里歐的最大傷心回憶發生在2018年的阪神虎，究竟這一年他發生了什麼事？

阪神重金賭注

首先，剛開始背負的期待過大，甚至到了「救世主」等級，加上3億4,000萬日圓的超高身價，才會導致反動力量巨大，以「雷聲大雨點小」收場。

阪神虎隊從2016年之後先後補進坎貝爾（Eric Campbell）、黑格爾（Matt Hague）、羅傑斯（Jason Rogers）等幾名洋砲，但不僅一一失敗，而且出賽數最多的竟然是下半季才入團的羅傑斯40場，坎貝爾、黑格爾分別只有21場、31場，很快就被當時的監督金本知憲放棄，一路在二軍待到球季結束。然而即使洋砲貢獻低，金本知憲還是很爭氣，在任期的第二年（2017年）帶領阪神打到中央聯盟第二名，在阪神球團高層心目中的評價大幅升高。加上這幾名洋砲身價都不高，大約7,000-8,000萬日圓，連年打擺子的狀況證明想撿「便宜又大碗」的路線無用，因此在2018年球季決定砸下重金，向人在韓國，KBO兩季加起來打出70轟的羅薩里歐招手。

羅薩里歐在韓華鷹隊連續兩年達成3成、30轟、110分打點，使得他還沒有在日本職棒上場試過身手就贏得3億4,000萬日圓的年薪。當時在NPB超過4億的洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）、迪斯派（Alfredo Despaigne）人都已經在日本拿到全壘打王，實績豐富。至於曾經打過單季60轟的前養樂多重砲巴倫汀（Wladimir Balentien）因傷影響表現，被小幅減薪到3.34億日幣，還低於Wilin Rosario，足見當時阪神虎對羅薩里歐看好的程度。

羅薩里歐2012、2013年在洛磯分別打出28轟和21轟，是非常受到期待的重砲型捕手。但接下來幾季表現急速下滑，在2015年遭到釋出，只能改往韓職發展。 2012 Topps 球員卡

球評佳評如潮

雖然以最後的結果來看，阪神球探的眼光是失準了。不過事實上，羅薩里歐從春訓開始就贏得來自一大票球評的佳評如潮。例如，一向批判聲毫不留情的張本勳說：「打四棒沒問題！」金村義明甚至表示：「看了19年春訓之中，他是最頂級的打者！」廣澤克實也掛保證：「3成、30轟、100打點沒問題！」只是沒想到羅薩里歐從球季開始就打得很掙扎，整季在一軍出賽75場，僅繳出打擊率2成42、8支全壘打、40分點、OPS0.658的低迷成績。

間接造成金本知憲提前下台

失敗的原因如同前韓國職棒名總教練金星根日前對韓媒所發表的看法，羅薩里歐對於往外角竄的球路應對能力較差，在韓職期間不會對外角球出手，都是集中攻擊投到中間的失投球。但在日本面對球速、球種和變化球犀利程度都更高等級的日本投手，直接塞進內角的球路和羅薩里歐對決，變得完全佔不到便宜。羅薩里歐始終無法克服對外角變化球的適應問題，只打了一年就遭到解約。阪神雖然在季中就緊急補進墨西哥籍打者納瓦洛（ Efren Navarro），形同對羅薩里歐失去信任，不過也已經為時已晚。阪神排名從季前冠軍大熱門掉到墊底，原本還有2年合約的監督金本知憲也飽受責難，提前下台一鞠躬。就連原本都已經規劃好的教練團內閣都被迫解體，改由矢野燿大升任一軍監督，掀起巨大的人事風暴。

「阪神近年最失敗補強」的標籤

阪神當年在投手戰力不差，團隊投手防禦率居第二的情況下戰績墊底，與攻擊力太差有很大關係，團隊得分倒數第二，長打率、全壘打都是最差，而羅薩里歐的戰力落差更是讓他被點名為「A級戰犯」。加上近4億的年薪更讓他被貼上「阪神近年最失敗補強」的標籤。不過事實上，包括去年的小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）年薪2億6,000萬日圓，也沒有打出像樣成績，整季60場出賽，0.217打擊率、8支全壘打、21分打點的成績。只是阪神至少戰績還守住第二，加上Mel Rojas Jr.因為疫情因素影響到調整，還有非戰之罪的成分。而在近年的洋砲之中，羅薩里歐的身價最高，期待度最高，導致失望程度也最高。

至今還有部分聲音認為，羅薩里歐經過一年適應日本投手之後，如果再給予他一年的時間，以大幅降薪的方式留下或許能夠發揮真本領，只不過阪神還是選擇認賠殺出。羅薩里歐到墨西哥聯盟繞了一圈之後再回到亞洲職棒是到了台灣的中華職棒，能否在台灣重新打出極盛時期的威力，扭轉失敗的負面形象，相信將會受到台、日、韓球界的關注。