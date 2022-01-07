綠衫軍雙槍各自精采 團隊作戰卻不及公牛雙驕

擁有雙探花組合的波士頓塞爾蒂克在本球季走得相當掙扎，近十場四勝六敗差強人意，例行賽總計勝率還不及五成，暫居東區第十處於季外附加賽邊緣遊走，一不注意就可能會被僅半場勝差的尼克、老鷹給超車。

日前布朗(Jaylen Brown)在主場對上魔術締造個人生涯新高的50分，附帶11籃板4助攻2火鍋，率領球隊在新年第一場球成功逆轉勝。包含泰托姆(Jayson Tatum)缺陣的四場球在內，布朗已經連續八戰得分為全隊最高，個人近況雖然不錯，卻沒辦法轉換在幫助球隊獲得勝利上，球隊期間3勝5敗。

這對綠衫軍的原生雙探花搭檔個人單打功力了得，都是得分爆發力強大的東區得分雙箭頭，卻沒有成熟到能幫助球隊有效率的取勝。

泰托姆出現生涯最大低潮 雙槍合作不見成效

布朗(左)與泰托姆(右)本季的投籃準度都有明顯的下滑，防守上也有不少問題，讓塞爾蒂克現在勝率竟然還不到5成。 美聯社

先前幾季的鋒頭都壓過布朗的泰托姆，本季卻遇到個人生涯最大的投籃低潮，進攻選擇時常有待商榷，平均出手數21.4次創新高，兩分、三分球、罰球命中率皆是有感衰退。

綠衫軍在打法上多半配合泰托姆、布朗的單打去設計戰術，整體輪轉流暢的打法較少出現，團隊助攻數自然不意外地排在聯盟倒數第八。兩人平均每場出手比例佔了綠衫軍全隊的46%，贏球與否得取決於他們的表現好壞。

本賽季泰托姆雖然能得25.4分，但投籃命中率卻是生涯新低的41%，布朗則是場均24.5分與生涯次低的45.7%，個人刷分能耐不在話下，但寄望球隊能在競爭激烈的東區有更進一步的戰績提升自然很難。

兩人雖然輪流主導著球隊攻防，但矛盾的是似乎在對方不在的時候都能因獲得更多的主導權，而有較出色的發揮。 他們亮眼的個人數據背後則顯示，有他們在場上的得失分效益並非全隊最高，還時常是扣分表現，和其餘角色球員之間的連線仍有諸多改善空間。

綠衫軍的核心陣容基本上就圍繞著泰托姆、布朗打轉， 24歲的R‧威廉斯(Robert Williams III)本季在攻防有所成長，23歲的G‧威廉斯(Grant Williams)也成為輪值中重要一員，但陣中年輕球員需要成熟的領袖去帶領。

如果球隊戰術依舊讓泰托姆、布朗流於大量的單打，那他們在攻擊模式與組織控場之間的拿捏將無法進化成有著更沉著、成熟的球賽解讀力，塞爾蒂克短期內也就看不見有大的突破與想像空間。

也許球隊靠著兩大球星的個人能力仍有機會闖進季後賽，但比起治軍嚴謹的完整體系，現在的綠衫軍有些當年皮爾斯(Paul Pierce)搭配華克(Antoine Walker)雙槍俠輪番開火的既視感，對團隊而言則是不上不下的尷尬。

公牛雙球星合作首季 便率隊重返東區第一

拉文(左)本季平均得分只稍微降了1分，卻讓德羅展(右)的得分大幅飆高，兩人個自的三分球命中率還一起揚升，成為相輔相成的好例子。 美聯社

對比於泰托姆、布朗，反觀出自於加州USC和UCLA的公牛絕代雙驕，本季首度合作就躍居為聯盟最有破壞力的拍檔，拉文(Zach Lavine)與德羅展(DeMar DeRozan)能得分、能控場，表現均衡。

相較於泰托姆、布朗，可以發現拉文、德羅展的勉強出手機率要少得多，並且在各自擅長的環節有更多著墨。像是德羅展的中距離跳投與背框單打，拉文的外線、突破與轉換快攻都是很好的寫照。

他們強在彼此間的無私分享，分別有著四次以上的單場助攻，更樂於傳導，吸引防守注意力替隊友製造機會，回饋給他們的是減少防守端被針對的壓力，以換取更有效率的進攻，與隊友間的配合成效。兩人單場出手比例佔公牛全隊出手45%，與綠衫軍雙J相去不遠，但是命中率可卻差得遠了。

拉文、德羅展分別以26.3、26.9分，且命中率皆是49%以上的生涯高標，藉此幫助公牛高居東區第一，有機會聯手率公牛重返榮耀。

泰托姆、布朗本季已攜手邁入合作第五年，得加把勁帶領球隊脫離掙扎，否則難保接下來幾年球隊不進則退，最後像巫師雙衛一樣面臨解體。留著原生綠衫軍血液的雙探花，加油吧。

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